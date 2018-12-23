《失控的指尖》：什麼樣的人格特質是「網路成癮」高危險群？

作者：邱玉珍、陳清芳、楊琇雯

根據《遠見》雜誌在2015年的一篇文章（註1）指出，全球網路成癮盛行率最高的國家就在網路最普及的東亞，台灣盛行率為10％至18％、南韓10％至20％、中國大陸則是8％至19％；而在歐美國家，一般人網路成癮盛行率也有1％至8％。

不一樣的教養方式

盛行率高，並不表示每個人只要一碰上網路就停不下來。根據研究，環境和人格特質，的確會影響一個人是否容易上癮。

家庭是最小、互動最密切的社會單位，更是個人日後行為學習與經驗最主要的來源；家庭會影響一個人的身心健康，也會改變一個人的知覺、思考感覺模式。因此，要瞭解哪些人容易上癮，也得從家庭教養的方式著手。

教育部曾經委託亞洲大學，於2015年進行中小學學生網路使用情形調查（註2），結果顯示，中小學學生使用網路的地點，主要在家裡（84.6％）；使用網路的時間假日多於平日。這表示，家庭中的管教方式會影響孩子的上網習慣。

學者更進一步將家長對使用3C產品的管教方式分為4種：

溺愛式管教：低規範、高回應

忽略式管教：低規範、低回應

權威式管教：高規範、低回應

民主式紀律：高規範、高回應

其中，溺愛式與忽略式的管教方式，孩子網路成癮率較高；能回應孩子使用需求、一起討論上網活動，並訂定明確使用規範的民主式紀律，則孩子網路成癮率比較低。

家庭功能影響網路吸引力高低

現今社會型態不斷轉變，除了一般家庭會有這類教養問題之外，家庭型態也有影響。

例如，中低收入家庭的父母親經常忙於生計、隔代教養的祖父母輩通常無力管教，這些在家庭功能喪失環境下成長的孩子，也容易將情感和生活重心投入極富吸引力的網路世界，需要家長和老師特別關注。

尤其，在沒有人限制使用時間或陪伴使用的情況下，學童停留在網際網路的時間愈來愈長，衍生的心理、家庭和社會問題，也時有所聞。

不過，沉迷於網際網路或電視、手遊、網路遊戲，會讓兒童和青少年有暴力傾向嗎？

父母需要以身作則

北醫大大腦與意識研究中心主任藍亭認為，這些情況無法以臨床試驗證實。

他分析，「一來需要長時間觀察驗證，二來環境中的刺激因子過於複雜，無法單純分析長期暴露在一則訊息或一段影音下，會對人的心智造成什麼樣的影響。」

即便如此，使用高科技產品對青少年身心發展造成的影響，仍然是教師與父母必須深入探討的議題，而家長以身作則的教養示範和陪伴、教導孩子正確使用網路資源、加強學校輔導並設計提升孩童網路素養的教材，終究是刻不容緩的事情。

5大要素解讀人格養成

不過，即使成長環境類似，還是有個別差異。

研究（註3）分析顯示，以下幾個族群較容易有網路成癮的傾向：有藥物或其他物質依賴成癮者，例如：有酒癮、毒癮的人。

潛在精神疾病患者，例如：躁鬱症、病態性賭博、強迫症或焦慮性患者。

另外，從家庭結構、性別、年齡、教育程度、經濟狀況等角度著眼，單親、獨子、獨居、高教育程度的富裕男性及年輕族群，也較可能是網路成癮的高危險群。

曾有外國學者分析比較學童人格養成因素，發現有5大基本要素（註4）：神經質、外向性、開放性、友善性、嚴謹性，可以解釋個別差異並同時涵括每個人的網路成癮傾向。

結果顯示：不論中小學生、青少年或大學生，網路成癮高危險群的神經質特質都最明顯。也就是說，愈具有神經質特質的人，嚴謹性愈高、憂鬱與社交焦慮程度愈高、自尊愈低，這樣的人較具有網路成癮傾向。

4大發現歸納成癮特質

除了5大人格因素，也有學者使用知名的16人格特質量表，測量網路成癮者與非成癮者的人格特質。比較後，學者歸納出4大發現：

首先，網路成癮者抽象思考能力較佳。推測可能是這種人容易受到網路深不見底的豐富資訊吸引而沉迷，難以自拔，而他們也傾向過著較為封閉的生活，社交活動不積極。

其次，相較於非網路成癮者，成癮者的順從特質較低、情緒敏感度與反應度較高。

第三，最容易網路成癮的人，通常是低自尊、常被他人拒絕與否定，或是對生活現況感到不滿足。

最後，網路使用者本身的憂鬱傾向愈高，網路成癮情況也愈嚴重。

另外，在心理和社會層面，也隱藏了一些影響上癮的危險因子，不容忽略。

王智弘認為，成癮只是表面上的行為，是心理問題浮出水面的冰山一角，或者是發生心理問題時的求救訊號。

找出危險因子

王智弘在2016年發表的文章（註5）中指出，網癮的心理因素，也就是現實生活的推力。

換句話說，現實生活問題的逃避、個人心理問題的合併發生，可能產生網癮行為。這一系列研究探討了網癮水面下的潛在問題，可能包括：

缺乏自尊。 缺乏社會支持或情感寄託，或是人際衝突。 家庭功能不佳。 課業或工作挫折。 生活無聊、欠缺目標。

此外，可能也合併神經質、憂鬱與焦慮等情緒狀態，甚或躁鬱症、憂鬱症、過動及注意力不足症候群、社交恐懼症、思覺失調症等精神疾病，以及人格違常等。

科技為銀髮族紓解孤寂

若以世代來看，在台灣，熟齡銀髮族雖然是網路沉迷風險最低的族群（註6），卻也是近年來網路使用成長率最高的族群。

依照國發會的報告（註7），上網率成長幅度最大的族群，依次是50歲到59歲及60歲至64歲族群，兩個族群的上網率連年上升，2017年就有近10％的成長。

使用即時通訊軟體及社群媒體，則是他們的最愛。透過這些便利的工具，他們增加了與親友的聯繫，這一點是其他年齡層都趕不上的（註8）。除此之外，他們也常用網路打電話、取得資訊，或者追劇、收看線上影音（註9）。

對熟齡銀髮族來說，這現象是好是壞？

相較於兒童和青少年，長輩們熱中使用網路「影響大部分都是正面的，」北醫大大腦與意識研究中心副教授曾祥非說明，「可能是因為老人家本來就比較少上網，多用一點，反倒讓他們可以接觸更多訊息、更多家人，可以幫他們維持基本認知功能。」

國外的研究也指出，相較於年輕人沉迷於社交軟體可能對身心造成影響，年長者愛用電子郵件或是臉書等社交軟體，反而有助於身心健康。

註釋：

李建興（2015）。〈預防孩子網路成癮，小二最關鍵〉。（https://health.gvm.com.tw/webonly_content_5799.html）。 教育部（2016.02.23）。104年學生網路使用情形調查報告。（https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=0217161130F0B192&s=F1AA06D56E8D6B20）。 曾怡慧、施綺珍、楊宜青（2004）。〈網路成癮症〉。《基層醫學》，19卷2期，頁35-40。 科斯塔（Paul T. Costa）與麥克拉（Robert R. McCrae）彙整自心理測驗先驅高爾頓（Francis Galton）等人以來的研究，提出人格五因素論（five-factor model of personality, OCEAN）。 王智弘（2016）。〈危機即是轉機：從危機干預談網路成癮的危險因子〉。《台灣心理諮商季刊》，2016年8卷1期（http://tcq.heart.net.tw/article/tcq8-1-01.pdf）。 國發會《106年網路沉迷研究調查》。 國發會《104年個人家戶數位機會調查報告》，50歲至59歲民眾的上網率為70.6％，60歲至64歲民眾上網率為45.9％。國發會《105年個人家戶數位機會調查報告》，50歲至59歲民眾的上網率為74.1％，60歲至64歲民眾上網率為54.1％。國發會《106年個人家戶數位機會調查報告》，50歲至59歲民眾的上網率為83.3％，60歲至64歲民眾的上網率為62.0％。 台灣網路資訊中心《2017年台灣寬頻網路使用調查報告》，50歲以上民眾使用網路社群或即時通訊軟體的目的，以增加與親友間的聯繫為主，比其他年齡層都高。 國發會《106年個人家戶數位機會調查報告》。

相關書摘 ►《失控的指尖》：「網路上癮者」的大腦被改變了嗎？

書籍介紹

《失控的指尖︰愛上網是潮還是癮》，遠見天下文化出版

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作者：邱玉珍、陳清芳、楊琇雯

恐懼錯失任何新訊息、收到訊息必須立即做出反應或回覆的焦慮，或是總有聽到鈴聲或感覺振動的錯覺而不斷檢查手機或其他可攜式裝置……

回顧現實生活中的自己，是否也曾這樣的「驚慌失措」？這個現象，過去不曾發生，是各種可攜式連網裝置普及後的科技時代所獨有的「恐懼」。根據《遠見研究調查》2018年的報告，有超過六成的人，只要有一定時間沒上網，就會覺得好像錯過什麼；甚至，近五成的人在無法上網時會坐立不安。這樣，代表已經網路成癮了嗎？答案卻也不然。

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航