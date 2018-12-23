《印加與西班牙的交錯》：「征服中國計劃」與西班牙帝國的極限

文：網野徹哉（あみのてつや）

文物的交流

如此漫長且嚴峻的航海，能夠持續下去的原因，在於亞洲和美洲的財富交換活動，富含極大的魅力。中國文明所孕育出琳瑯滿目的物品，成為美洲民眾夢寐以求的目標。一五七三年，七百一十二卷的絲綢製品、兩萬兩千三百件陶器、瓷器等文物，被運到新西班牙，其多彩鮮豔、巧奪天工的纖細之美，讓墨西哥城的貴婦們驚豔不已。

當時，在東亞世界中，正如同日本史學家荒野泰典所提出的「倭寇性狀況」概念，這個地區的民眾，完全不顧國家的統治與管理，在商人團體和港口城市的媒介之下，自然、自主且強力地擴張人員和物資的聯絡網絡。從新西班牙前來的人們，十分順利地將這一個網絡與自己連結在一起。

交換亞洲絲綢製品和陶、瓷器的等價物，便是美洲的白銀。在這裡值得注意的是，藉由「白銀」的媒介，安地斯世界的人們，也加入了這個從亞洲延長而來的聯絡網路。為了取得亞洲的物產，龐大數量的白銀，便往太平洋的方向輸出。十六世紀末期，從阿卡普爾科（Acapulco）運往亞洲的白銀，已經凌駕於當時墨西哥與西班牙的貿易額之上。一六◯二年，墨西哥城參議機關報告，在一年內從阿卡普爾科運至馬尼拉的五百萬比索白銀之中，秘魯出產的白銀高達三百萬比索。當時波托西一年的白銀生產量，約為六百九十萬比索。由此可以簡單地想像出，安地斯的白銀究竟向外流出了多少。

從菲律賓的角度來看，因為波托西的白銀，與秘魯的直接交易活動，非常具有吸引力。在利馬市的商人大道（Mercaderes），約可以在四十間店內購買到亞洲和歐洲的物產，此外，利馬人「將絲綢製品作為日常生活中奢侈的服飾」，也帶給造訪利馬的外來人士十分強烈的印象。前文提及出身卡塞雷斯的桑戴博士，在擔任菲律賓總督職務之時，曾經提出利馬與馬尼拉之間直接貿易的提案。該提案實際獲得施行的時期，是在下一任總督隆奇里歐（音譯）的任期之內，馬尼拉和利馬的直通運行，提高了收益，獲益龐大。

然而，這條直通運行的航線，不久後便宣告終止。原本美洲白銀的用途，是要經由大西洋，替西班牙國王所焦慮的債務問題滅火。沒想到後來居然不是越過巴拿馬地峽，而是流通到太平洋世界的另一端，這對政府中央而言，當然是無法置之不理的事態。為了阻止白銀繼續向外流動，於馬尼拉禁止在除了阿卡普爾科以外的港口，進行貿易活動，並且對從事貿易的船隻設下數量和重量的限制，甚至干涉與秘魯、新西班牙的直接貿易。儘管如此，以白銀為媒介的太平洋貿易，誘人的魅力實在是難以抵擋，白銀的外流狀況並未就此終止。

在生產白銀的安地斯山地內，當然也充滿了來自亞洲的產品。有趣的是，印第安社會的地方首長（庫拉卡）等有力人士們生前所留下的遺囑，至今仍保留在公文書館之中，其中可以看見亞洲物品的痕跡。

例如一六◯二年，因為雷聲的驚嚇而從馬背上摔下的多尼雅．伊莎貝爾．西薩，是玻利維亞境內拉布拉他市（La Plata，現今的蘇克雷市）管轄內的印第安首長夫人，或許是意識到自己的人生，所剩時日不多，隨即在公證人前立下遺囑。在這一類的文書中，立囑人通常會詳細列出關於死後骨骸的處理、彌撒的次數、舉辦的方式等，指定關於債務和債權的有無和處理方法，並且將自己所持有的財產一一列出。西薩夫人當然也不例外，她列舉出家具、書籍、描繪聖母瑪莉亞的畫布等動產部分。

特別吸引我們關注的，是以一百二十比索購買的「中國製緞面紡織壁毯」。一百二十比索，以當時的幣值來看，是一筆十分可觀的金錢，根據同時期的資料，使用大羊駝將物品運送至波托西的印第安運送業者，一個月的薪資為五比索，一頭大羊駝的價值是七比索。另外，玻利維亞的大首長也在遺囑中列出「四個中國製盤子」的財產。十七世紀初葉，庫斯科的印加族民眾，贈送給住在西班牙的友人加西拉索，一幅「歷代印加國王的肖像畫」。這算是陳情運動的一環，向西班牙國王，請求賜予舊印加王族成員們諸多特權。值得一提的是，用來繪製歷代印加國王肖像的畫布，是「中國製塔夫綢的白色布料」。

馬尼拉的繁榮景況

連結東亞世界與安地斯的「白銀之道」，就這樣刻劃在太平洋的海面上。這條航線，當然也是提供人員移動的交通手段。帝國在亞洲的據點——馬尼拉，簡直就像是多民族的大熔爐。人口只有兩千人的小城鎮，因為西班牙的殖民事業，開始急速擴張，在建設事業的三十年後，成長至兩萬八千人，到一六二◯年達到四萬一千四百人。其中包含兩千四百名西班牙人、三千名日本人、一萬六千名中國人、兩萬名菲律賓人。

根據方濟各會士巴爾托洛梅．德．雷托納（音譯），十七世紀前半葉的馬尼拉，充滿商業活力，吸引了各式各樣的人種前往，「四大世界的王國、地方、國家，無不將國內代表送往這個城市」。在前文提及的冒險家兼神職人員塞巴洛斯，如果從他的移動軌跡來描繪出西班牙帝國的輪廓，那麼馬尼拉可以說是將西班牙帝國凝聚、濃縮在裡頭的一個城市空間。

荒野泰典基於儒學者藤原惺窩的鹿兒島遊記，介紹這位知識份子在內之浦的港口城市，接觸到南方世界文化之時，新鮮有趣的反應。藤原惺窩停留在內之浦之時，獲知「唐船（譯註：通常指中國船隻，日文中，「唐」字廣義可泛稱外國船隻。）」入港的消息，與外國人船員藉由筆談進行對話，得知從內之浦到呂宋，只需要四至五天的航程，便能抵達。其後，他夜宿某位船長父親的家中，接受船長的招待，使用「呂宋玻璃製」的酒杯，並享用「異域」的美酒佳餚。這位船長在去年曾造訪呂宋。惺窩聽聞船長在異國的經驗談，受到強烈的刺激，嘆息地說道：「天地是何其廣大，然而這個國家卻是如此的狹小，無法增廣見聞的人，又怎麼能夠吸取廣闊無垠的知識呢」。

有許多日本人，或許是像惺窩一般思考著天地之大，又或者是基於不得已的緣故，離開日本列島，進入西班牙帝國統治圈內，例如留存在新世界各處，表明自己是出身「Japón（或Xapón）」的日裔西班牙人，便是這群日本人所留下的痕跡。雖然已是眾所皆知，十七世紀初葉，在安地斯的首都利馬，曾有一百多名亞裔人士居住在當地。根據一六一三年在該市施行的人口調查報告，經過調查官的確認，市內有五十六名「出身葡裔印第安的印第安人」、三十八名「支那（中國）裔印第安人」、二十名「日裔的印第安人」的住民。被分類為「日裔的印第安人」這群人，大多是從屬於西班牙人，在西班牙人宅邸中的奴隸（其中也有臉上被留下烙印的人）、襪匠、衣領工匠等，似乎是生活在都市底層的人們，但是大家在姓名的稱呼上，都只使用接受洗禮後獲得的教名，在文書資料上絲毫看不見日本文化的痕跡。

Photo Credit: 八旗文化出版 印加帝國的王都庫斯科 1565年繪製。

征服中國計劃與帝國的極限

西班牙帝國將大西洋和太平洋囊括在內，獲得了巨大的空間。過去的印加帝國，將領土擴張至北方的厄瓜多地帶，被認為正是這項過度的擴張，導致了帝國的瓦解。因此，西班牙方面也開始意識到有關帝國極限的問題。這一點，可以從菲律賓社會向西班牙本國提出「征服中國計劃」的結果，以及其中發生的一連串事跡，窺見西班牙對於帝國極限的看法。

早在一五六五年，西班牙朝向亞洲地區發展以來，便出現征服中國的構想，不過，在馬尼拉地區，則是更能感受到這項構想的現實性，特別是在傳教士之間，更是強烈，畢竟對他們而言，向異教徒的傳教活動，可以說是他們宗教生活中的動力與能量來源。經常出現在本章內文的總督桑戴博士，也認為這項征服中國的計劃，是在可行度上相當高的人物之一。他在一五七六年交給西班牙的報告書中，非常嚴肅、認真地提出派遣四千至六千名兵力，實行征服的計畫，因為中國的人們是「偶像崇拜者、愛好男色者、掠奪者、海賊等」。畢竟，對桑戴來說，要將征服戰爭加以正當化，不可不提出對應的理由。雖然菲利浦二世並未認真地傾聽這項提案，但是卻強化了菲律賓殖民地內部，對於征服中國的熱情。尤其是在一五八◯年，葡萄牙因為菲利浦二世的緣故，而被併入西班牙之事，使宮廷周圍洋溢著欣快、過度亢奮的氣息，等待救世主降臨的氛圍也日益濃厚，與征服中國的計劃，激起微妙的化學反應。

一五八六年，以總督、主教為首，在馬尼拉隸屬於宗教界或是世俗界的官僚人員們，完成簽署征服中國的請願書。負責將這份請願書送達馬德里菲利浦二世宮廷的人物，就是曾有居住中國經驗的耶穌會教士阿隆索．桑切仕（Alonso Sánchez）。請願書中擬出征服活動的具體計畫，在軍事上動員一萬兩千名的西班牙兵士、六千名日本同盟兵，以及六千名菲律賓人。並且樂觀的表示，從征服美洲的經驗看來，只要展開軍事上的行動，中國民眾便會起身反抗專制的統治者。

桑切仕在一五八七年，經由阿卡普爾科抵達西班牙。但是，耶穌會的權力中樞，擔心會在亞洲傳教事業上造成妨礙，對桑切仕的動向保持強烈的警戒心。他們委託在新世界擁有豐富經驗的何塞．德．阿科斯塔，前去阻止桑切仕的運動。阿科斯塔當時已是利馬耶穌會的大主教，同時在安地斯地區也已經是策訂向印第安人傳教方針的中堅人物，是當時耶穌會內象徵知性、智識的代表人物。

阿科斯塔向桑切仕說明，征服中國並無益處的理由，其思考迴路的背景是，阿科斯塔所構想出的印第安文化三類型論述。根據阿科斯塔的理論，總稱為印第安人的人們，又可以區分為三種類型。

第一，是擁有優秀的政治和司法組織，並且具備理性、邏輯思維的人們。尤其是具備「文字」這一點，可以說是這一類型文明的特徵。中國人以及日本人都被歸入這一類型之中，為代表性的存在。當要向這些民眾傳教之時，絕對不可使用強制性的力量，必須要從內部去啟動他們本身所具備的理性和信仰的開關，將他們導引至正確的宗教道路之上。

第二，是不會使用文字和成文法，但是具備統治和司法裁判的組織，能夠莊重實行宗教祭禮的民眾，這一類型，包含秘魯和墨西哥的原住民社會。但是，在他們的宗教之中，隱含著虐待人類的缺陷，要將其導向正軌，有時不得不借助「力量」。

最後的類型，則是阿科斯塔蔑視的「野蠻人」，在他的觀念中，等同於印第安人。不定居、缺乏法律和政治體制，宛如野獸一般的存在。要讓這些生活在美洲邊境地區的人們改心向上，強制的力量，是必須的手段……。歸納出這一套類型理論的阿科斯塔，以他的角度來看，在馬尼拉的人們提出要以武力征服高度文明的中國，簡直是愚蠢至極、笑掉大牙的計畫。最後，阿科斯塔的說服奏效，加上西班牙王室對這項計畫完全沒有興趣，這個由馬尼拉發起，委託桑切仕的企劃，就這麼永久的被束之高閣。

這一連串的事情，可以歸納出是天主教內部優秀的理性分析，戰勝了末世論的狂熱情緒；同時，也證明了許多抵達馬尼拉的西班牙人們，並未掌握到隱藏在亞洲世界中的長遠歷史和文明價值，其真正的意義。西班牙帝國在亞洲的統治，說穿了也不過就是站在仲介的位置上，抽取出其中的財富罷了，甚至可以說，西班牙就此顯露出了帝國的極限。實際上，西班牙帝國在桑切仕來到馬德里的一五八八年，因試圖進攻英國，而葬送了本國的「無敵艦隊」。這項失算的決策，將西班牙導向迅速衰退的局面，這項史實已廣為世人所知，在此便不再贅述。

從本章的內容，應該可以理解天主教王國西班牙的迅速擴張，以及擴張期間人員和物資流動的狀況。不過，筆者還有未盡之言。那就是在西班牙帝國的發展上，在經濟或是知性的層面上，存在著做出無可取代、偉大貢獻的人們，儘管他們不一定會明確地表明自己的身世背景。

例如何塞．德．阿科斯塔。他被認為是隸屬於猶太教改信者的系譜之下。另外，為了將拉斯．卡薩斯的思想在安地斯地區獲得實現，四處奔走的道明會教士多明哥．德．薩多．湯瑪士，眾所周知的事，他後來被捲入醜聞風暴之中（是由試圖排除道明會影響力的人們所策動），被他人拿來作為攻擊材料的，便是他的身世，也就是他的父族為伊斯蘭血統、母族為猶太血統的背景，可以說是糾結於系譜，根據不明的醜聞。

另外，也有研究者主張，拉斯．卡薩斯才是隸屬於猶太教改信者的系譜之下。他對印第安人所展現出的深厚情感，正好對應出他憎惡西班牙人的情緒等，也存在著這一類激進的討論。

許多猶太裔的人士，捨棄父祖輩的宗教，改信天主教，並且深入宗教界或是知識界，成就自身的發展，在西班牙帝國的擴張與維持上，確實是扮演著重要的角色。然而，有時因為他們自己有意識地操作，或是他人所捏造出的產物，每當試圖探究他們身世之時，總是伴隨著「被推測為～」這種不確定的語氣。筆者認為，現今的研究階段，在思想史上，要從血統的系譜來開展出歷史性的議論，並未結出果實。使用「猶太教改信者性質」或是「猶太人性質」這一類的語詞，究竟想要表達出什麼，經常是無法傳達給讀者，關於歷史性的實際知識和感受。

儘管如此，明確描繪出猶太裔人士生氣蓬勃的活動軌跡，從中得出歷史性意義的光輝世界，則是確實存在。那就是從十六世紀至十七世紀，在海洋貿易的商業世界。在本章內容所看見，在貫穿海洋的航路上，注入財富、供給水壓的人們，許多都是猶太教改信者。他們可以說是帝國經濟背後的推進者，但是在十七世紀前半葉，鎮壓猶太教改信者的活動從利馬、墨西哥地區逐步開展。結束向外擴張的帝國，將眼光轉向帝國內側，找到內部的「敵人」，決定要掠取他們的財富。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《印加與西班牙的交錯：從安地斯社會的轉變，看兩個帝國的共生與訣別》，八旗文化出版

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作者：網野徹哉（あみのてつや）

譯者：廖怡錚

印加帝國 vs. 西班牙帝國──

世界史上前所未見，兩個完全相異的文明正面碰撞，

「印加」如何在帝國滅亡後仍持續保住命脈？

在安地斯山脈上形成的殖民地社會，如何與我們一般認為是主流的「世界史」接軌，最終訣別，脫離西班牙統治，實現了「沒有歷史主體」的歷史化？

位在南美洲安地斯山脈上的印加帝國，留下了包括馬丘比丘在內，無數令人驚嘆的建築遺跡。然而在一五三二年時，西班牙征服者皮薩羅僅靠著不到兩百人的部隊展開奇襲，便擊潰了印加國王阿塔瓦爾帕數萬人的大軍。從此，印加帝國便逐步崩解。

在征服與融合孕育出的、多元的殖民地社會中，上演著各種人群彼此的共生和反叛。西班牙人、印加後裔、土生白人（克里歐優人）、混血的墨斯蒂索人、甚至猶太人與黑人，他們如何在動盪的「新大陸」上生存下去？

如果將「印加」納入世界史的主流之中，那麼印加史就不該隨著帝國的瓦解而畫下句點。只有將帝國的衝突，當成印加與西班牙兩條歷史發展線段的交錯、揉合，才能理解「印加」留給安地斯社會的遺產。

《印加與西班牙的交錯》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

台灣該如何真正的「去殖民化」？南美洲借用「印加」去除西班牙殖民的經驗，能提供台灣什麼啟示？從歷史之中該如何建構主體性？

十九世紀脫離殖民、獨立後的南美各國，雖然將「印加」視為國家歷史榮耀的依歸，但因為社會已是多元文化融合的狀態，對於真實的印第安人文化反而不感興趣，形成「缺乏主體性的歷史化」。印加對於同樣在歷史中追求「主體性」的台灣來說，是前車之鑑。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《印加與西班牙的交錯──從安地斯社會的轉變，看兩個帝國的共生與訣別》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第13卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九