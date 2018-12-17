前陣子去日本旅行，認識了不少有趣的日本文化。相信大家都參觀過日本的寺廟，也見過祈福用的繪馬。原來在江戶時期，日本人曾經透過繪馬分享數學知識，並在寺廟中發展中一套特有的幾何學。

話說日本在16世紀，葡萄牙商船首次來到日本，日本人也開始接觸到西方文化。歐洲人除了把宗教、技術、文化傳到日本，也把幾何知識帶到了日本。歐氏幾何充滿美感，令對美學情有獨鍾的日本人也愛上了它。不過，德川幕府害怕西方文化影響自己的統治，於是在1639年宣佈鎖國，日本自始與西方文化接近完全隔絕。但幾何學的種子已經埋藏了在日本人的血液中，一發不可收拾。

日本人在沒有西方微積分、坐標幾何的知識下，發展出一套自己特色的幾何知識。雖然缺乏最先進的數學工具，他們依然可以用自己的方式處理複雜的數學問題。日本佛教與神道教追求神聖的美感，與幾何學不謀而合，於是漸漸有日本人把幾何學問題畫上繪馬，把它獻給神明，感謝神佛的恩賜。這種寫上數學題目的繪馬叫做「算額」。寺廟及神社成了當時人們交流數學的場地。把數學題目寫上算額放在寺廟及神社，就是當時數學家公開自己研究的途徑。

大致上，一塊算額有一至十道幾何問題。一般來說，算額包括了一幅彩色的幾何圖案，接下來就是題目、答案、解法、出題者的流派與老師。

這些日本寺廟幾何題目似乎有幾個特徵。首先，它們的圖案都非常具美術感，可以見到當年日本人研究數學時，亦很在乎美學的元素。另外，有別於西方的幾何在乎證明，日本的幾何更著重於計算，例如求邊長、圓形半徑、圖形周界、面積等，而且他們似乎對內接與外接的概念情有獨鍾，有很大部分的日本寺廟幾何題目都牽涉到一個圖形外接或者內接於另一個圖形。

日本寺廟幾何題目範圍很廣泛，牽涉到三角形、正方形、圓形，甚至是橢圓形。西方傳統的歐氏幾何學對橢圓形的興趣並不大，日本和算卻花了不少精力在橢圓形的研究上。日本寺廟幾何題目有易有難，有的即使初中生也可以輕易解決，有的即使受過高等的數學訓練都會想到頭昏腦脹。

讓我們看幾道典型的而且比較簡單日本寺廟幾何題目：

下圖為一直角三角形ABC，及一條由A到BC的頂垂線（altitude），四個全等的圓形如圖般內接於三角形，求BC:AC。

右手邊是日本的原題目（來源：] Okayu (御粥安本) ed., Honocho Sekisensei Sandai Kujo (奉納箸隻先生算題九条), 1855, Tohoku University Digital Collection,）

下圖有為三個有共同切線的圓形，它們彼此互相外切。設C1、C2、C3的半徑分別是r1、r2、r3，求r3。

之後再來幾道很具美術感的題目，這些題目雖然很美，但難度就真的是不容小覷：

下圖中有一等邊三角形，三個全等的綠色圓形、四個全等的紅色圓形及六個全等的白色圓形內接於等邊三角形內。最外邊的圓形半徑是R，虛線圓形的半徑為r，試求白色圓形的半徑。

來源：cut-the-knot

兩個半徑為R的大圓形如下圖般內接於一個正方形內，六個半徑為r的圓形內接於大圓形內，兩個半徑為t的圓形內接於正方形及與兩個大圓形外切，試以t來表達r。

（來源：T. Rothman and H. Fukagawa, Sacred Mathematics - Japanese Temple Geometry, Princeton University Press, Princeton, 2008.）