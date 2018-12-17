昨日下班後趕往見家長。兒子由澳洲回來之後，我很擔心他學業上追不上，而且他明年要回到日本升學，所以怎樣都要見班主任一面問他意見。

日本的小學和香港不一樣，小學的班主任是一人教大部份科目，不似香港小學班主任只教其中一科主科，兒子的班主任是一人教語文、數學、社會、理科、體育和道德。英文則由NET老師教，美術和音樂也另有專職老師。班主任見學生的時間很多，而且不同面向，所以能摸熟學生的「屬性」。

兒子遺傳了我的腦袋，所以數學比較弱，但語文美術都很出色。最後我問老師：「犬子沒有給大家麻煩吧？他都和同學相處得很好吧？」老師想一想：「昨天才發生了一件事啊，他沒有告訴你？」什麼？發生了事？我故作冷靜回答老師：「沒有呢，兒子都不太說學校發生什麼事……」

老師或者感受到我的驚惶，他很輕鬆說：「其實不是什麼大事啦，不過可以看見他的特質。他在班上很有人氣的，跑得快、游泳快、字漂亮、畫畫漂亮、說話風趣、外表又酷酷的，其他同學都圍繞他玩的……」

我聽到這裡已經感到不妙：「天啊！這樣鋪排分明是先揚後抑嘛……」

老師說：「昨天有一個同學（A），向你兒子說另一個同學（B）的壞話。那被說壞話的同學就是那種沒有什麼特別出色、沒有很多朋友、比較內向安靜的孩子。」

我的心都快跳出來了，兒子不是欺負他人吧？我問：「那然後呢？」

老師繼續說：「然後呢，你兒子沒有理會那個說壞話的同學。他找個機會跑過來找我，在我耳邊講悄悄話：『老師，我聽見A同學說B同學的壞話。我聽了，心裡覺得很不舒服，不安心……我擔心其他人聽了壞話之後，不和B同學玩了。』這樣。」

「正常一個同學很受歡迎的話，他會為了不得罪同學而做一些附和的事。但你兒子沒有，他寧願得罪A同學，都要保護其實完全不知情的B同學。之後我在班主任課上向全班說，不可以說其他同學壞話啊，之類。所以幸好你兒子向我通風報信，不然這事繼續發酵下去，B同學很可憐吧？」

我聽到這裡才安心，還以為出了什麼大事。

老師問我：「他在心裡做了一個道德判斷啊，很了不起。媽媽你平日有教他嗎？」突如其來的問題，我沒有很仔細思考，隨口說：「我們就是……每星期上教會，還有他跟師傅學過花道、跟老師學畫畫，那當中都有很多『判斷』吧？」

老師微笑說：「所以呢太太，你不要只在意他數學不夠好，他有其他更珍貴的特質。他是一個極其善良的孩子。他寧願得罪A同學，都要保護B同學，於他是完全無益的但他依然判斷要這樣做。你回家多肯定他、多給他自信吧。」

在回程的巴士上，我想了很多。我當然高興老師稱讚兒子是一個善良人，但善良在這世代代表什麼呢？我們都會說善良是很好的特質，但我們不說的現實是「人善被人欺」。太善良的人就是寧願自己吃虧一點甚至受傷，都不忍其他人受傷。我不希望你受傷啊……

回家我問兒子，他開始時還皺眉說：「沒有什麼事發生呀。」我再說詳情，他望著他手上把玩的樂高傻笑：「哦～這件事嗎？很小事而已，我都忘了。」他似乎不需用力做判斷，而是很自然這樣選擇了而已。

他既然能判斷，自然能自保吧？好吧，就讓他這樣好了。「從來無人嫌你這樣，你這樣才像你」嘛。

本文獲授權轉載，作者網誌／Facebook。

責任編輯：周雪君

核稿編輯：歐嘉俊