教授派傭兵從「伊斯蘭國」救回學生，要翻拍成電影嗎？

文：陳柔安

最近有一則國際新聞成功引起了網友們的關注，是關於一位在瑞典讀書的化學科系博士生祖瑪（Firas Jumaah）的故事。信仰亞茲迪教（Yazidi）的他，2014年8月因為擔心家鄉的狀況返回伊拉克，卻趕不及在「伊斯蘭國」攻城掠地之前離開，便寄了電郵向教授說明他可能無法完成論文。不料祖瑪的教授特納（Charlotta Turner）竟下定決心要把受困的他救回來，並透過學校保全公司的協助，指派了一支重裝的傭兵小組前往伊拉克。

祖瑪被傭兵順利救出，後來他的家人們也成功脫困了。回到瑞典完成論文的他，畢業後任職於化學藥品公司，與家人們一同慢慢償還傭兵受僱的費用。或許是趕論文這件事令人感同身受，台灣的網友們紛紛驚嘆，此堪比電影情節呀！

若以好萊塢拍戰爭片的標準來看，很多亞茲迪人的親身經歷都比電影情節還要險惡。例如今（2018）年獲得了諾貝爾和平獎的亞茲迪女性穆拉德（Nadia Murad），曾在2014年遭「伊斯蘭國」的成員擄走、毆打、強暴。曾被當作奴隸販賣的她，拖著傷痕累累的身軀逃出後，決心阻止「伊斯蘭國」，勇敢地公開講述自己的故事、積極地呼籲國際社會救援亞茲迪人。

亞茲迪人所面臨的種族滅絕

2014年的8月，伊拉克到底發生了什麼事？定居伊拉克北部辛賈爾山區的亞茲迪人，不僅接壤土耳其和敘利亞國界，也比鄰伊拉克的庫德族自治區與土耳其、敘利亞的庫德族居住地。使用庫德族語的亞茲迪人，卻不像庫德族人大多信奉伊斯蘭教，而擁有獨特的亞茲迪教。由於伊拉克北部一帶是廣闊的平原，戰爭時辛賈爾山區遂成了各方勢力的佔領目標。

加上亞茲迪教被曲解為撒旦的信奉者，使亞茲迪人容易受到敵視，也容易讓侵略者藉宗教之名對辛賈爾山區展開攻擊。不完全屬於庫德族或阿拉伯人的亞茲迪聚落，管理上屬於伊拉克中央政府或是庫德族自治區政府，亦權責不明。例如過去辛賈爾的學校以阿拉伯語的課綱為主，邊境上的防衛卻仰賴庫德族自治區的部隊（Peshmerga）。

2014年時，「伊斯蘭國」的勢力從敘利亞內戰蔓延了開來，辛賈爾山區首當其衝。「伊斯蘭國」把亞茲迪人視作必須抹除的邪教徒，因此比起伊拉克北部的伊斯蘭教徒或基督教徒，亞茲迪人的遭遇更為慘烈。過去曾面臨多次種族滅絕危難的亞茲迪人，堅守亞茲迪教徒只能與亞茲迪教徒通婚的原則，所以外人無法皈依亞茲迪教，違背原則者亦將受到懲罰。「伊斯蘭國」充分利用此原則，執行了這一次大規模的種族滅絕（genocide）計畫。

而當時先是庫德族自治區的部隊無預警的撤離，接著8月3日，「伊斯蘭國」長驅直入地佔領了辛賈爾山區。「伊斯蘭國」把亞茲迪俘虜依照男女分了開來，成年男性若不改信伊斯蘭教便殺無赦，未成年男性則被迫接受思想改造好訓練成未來的「伊斯蘭國」聖戰士兵；女性則作為奴隸在「伊斯蘭國」的成員之間轉售，買主的毆打、強暴屢見不鮮。肆無忌憚地虐殺又破壞通婚原則、使女性對性行為懷有陰影、使女性受辱難以再婚，「伊斯蘭國」打算讓亞茲迪之名絕子絕後。

土耳其庫德族工人黨（PKK）的相關部隊、敘利亞的庫德族人民保護部隊（YPG）及其他地方武裝勢力，試圖救援亞茲迪人，也有脫逃的亞茲迪人加入了不同的部隊或透過其他庫德族人的協助組織部隊。幾天後，美國總統歐巴馬（Barack Obama）宣佈，受到伊拉克政府的請求，美軍將前往辛賈爾山區對戰「伊斯蘭國」。一些曾在2003年伊拉克戰爭中擔任通譯的亞茲迪人，移民到了美國，亦提供了許多當地的資訊來協助美軍。

靠著伊拉克政府和庫德族自治區政府空投物資，挺過了險惡經歷的亞茲迪人，終於在8月9日盼到了美軍率領其他國家的聯軍與地方武裝部隊合作，成功突破了「伊斯蘭國」的圍城。辛賈爾山區北側在2014年底收復，然而南側花了近三年才結束「伊斯蘭國」的佔領。辛賈爾山區原本五十多萬的亞茲迪人均流離失所，有三、四千人罹難；而被擄走的數千人，有的順利脫逃了或隨著辛賈爾山區的收復被救回，但仍有許多人受困於「伊斯蘭國」的掌控中或下落不明。

為了逃離IS而逃往敘利亞邊界的亞茲迪婦孺。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

台灣人所理解的戰爭

祖瑪的故事的確不尋常。別說上大學了，很多亞茲迪人——尤其是女性——連完成基礎教育都有困難，且在「伊斯蘭國」橫掃過境之後，流離失所的亞茲迪人更是嚴重缺乏教育資源。雖然許多家庭溫暖地擁抱曾被擄走的家人，他們可能不像祖瑪得以在幾年內償還指派傭兵的費用，為了向「伊斯蘭國」的成員把女兒或母親買回來，他們要償還巨額借款或是至今仍在向販賣方繳納分期付款。而許多女性在男性家人過世後，頓失生計來源，還要掛心尚未找回的孩子，壓力極大。

去（2017）年庫德族自治的獨立公投促使伊拉克中央政府堆起的防備，增加了辛賈爾山區的物資運送和重建工作的阻礙，以及「伊斯蘭國」來襲前庫德族自治區政府的撤軍，都讓亞茲迪人難以信任中央政府和自治區政府。種族滅絕的狀況，更深化了亞茲迪人與阿拉伯人之間的嫌隙，重建的重擔和辛賈爾山區的管理，究竟歸屬中央政府還是自治區政府亦模糊不清。甚至「伊斯蘭國」常在敗北離開留下地雷或土製炸彈，一切均讓亞茲迪人回家的路困難重重。

博士生祖瑪與特納教授的新聞相當奇特，台灣的主流媒體紛紛發佈了此則新聞，反觀BBC、CNN、路透社和半島電視台等大型英文媒體，竟沒有任何相關的報導。有較於多數著重亞茲迪女性經歷的英文報導，引起台灣媒體界關注、引起網友共鳴的卻是一位亞茲迪男性博士生的故事。

可能是因為BBC等媒體過去已多次採訪了亞茲迪女性、報導了種族滅絕問題，這則新聞相對不要緊；而網友們驚嘆這則新聞應翻拍成電影，可能也透露了台灣年輕人對戰爭的認識，多源於好萊塢對男性馳騁沙場的描繪。（另外，新聞裡僅明確表示了教授為女性，傭兵大概被預設為男性。）

其實就算是英文報導，亦較偏頗符合受害者形象的亞茲迪女性。今年的諾貝爾和平獎搭上了美國的#MeToo風潮，使穆拉德的感言獲得了迴響，但是否有許多質疑的聲音遂而被蓋了過去：為什麼諾貝爾和平獎不早一年頒給她，讓救援亞茲迪人的行動早點獲得更多的關注？美軍在伊拉克戰爭中所造成的傷害，激化了「伊斯蘭國」的壯大，怎麼後來搖身一變成為了救世主？加入地方武裝部隊的亞茲迪女性以及戰爭中女性的角色，為什麼鮮少被報導？

如同國際社會裡任何一個角落的故事，亞茲迪人及伊拉克所面臨的問題難用一言以道盡。博士生祖瑪與特納的故事的確值得翻拍成電影，畢竟在許多亞茲迪人回不了家的狀況下，傭兵們得以順利找到人又順利把人救出來，太不可思議了。不過比起好萊塢的戰爭片，更希望是亞茲迪人自己創作的電影、希望是能夠協助募資並協助重建辛賈爾山區家園的電影啊。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航