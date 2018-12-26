先別說「內需」了，你聽過「供給」嗎？

文：阿波 Po the Panda

台灣政府總為「景氣」汲汲營營，每當景氣走低，政客便一頭指向「內需不振」，緊接著便推出「提振內需」的說帖：促進消費、刺激投資云云。這套「以內需波動解釋景氣起伏」的想法，在學術界幾乎已被淘汰，但仍活躍於大眾輿論中。我想利用基本的供需原理，說明這套理論為何不適用。

如何淘汰一套理論？

淘汰一套理論的方式大致有兩類。其一，檢視「邏輯」的正確性，白經濟在〈刺激內需：修理紗窗～換玻璃～〉曾介紹「破窗謬論」，說明刺激內需在邏輯上的矛盾。另外，也在〈前瞻計畫：公共投資的利與弊〉中，以「政府的錢從哪來？」指出刺激內需邏輯上的不完整。

其二，檢視理論能否解釋「資料」的現象。一套理論會有「可驗證結果（testable results）」。簡要而言，假如理論是對的，A現象必然要成立，那我們就能用A現象存在與否，來檢驗這套理論。如果資料顯示， A現象並不存在，甚至恰恰相反，那我們便淘汰這套理論。

物價 vs. 產出

提倡「刺激內需」是人們認為，內需不振導致景氣低迷，因此政府透過增加購買、投資等方式將錢投入市場，能帶動需求增加，進而使景氣回升。但更根本的問題是，景氣的波動到底是不是源於需求的變化？

Photo Credit：白經濟

針對這點，經濟學家曾有各種論戰，但最主要的論點，利用供需法則便能窺見其精髓。如上圖（a），總和供給量與物價呈正向變動，而總和需求量與物價呈反向變動。依據「提振內需」論的說法，產出的變動若來自「需求」的變化，那麼物價與產出應呈「正相關」：景氣上升伴隨物價上漲。反之如圖（b），如果景氣的波動來自「供給」的變化，那麼物價與產出應呈「負相關」。「物價與產出是否為負相關？」便是內需理論的「可驗證結果」。

實證研究顯示，二次大戰後，美國物價與產出呈負相關，這表示，美國戰後的景氣波動，主要源自供給面的變化：技術、資本、勞動力等，而非內需振或不振。這是為何許多經濟學家認為內需理論已不再適用。那台灣呢？

下圖為台灣1982年第1季年至2017第3季間，產出（實質GDP）及物價（GDP平減指數、消費者物價指數）每季的「波動幅度」。兩種物價指標與GDP的相關係數分別為－0.266（GDP平減指數）及－0.0273（消費者物價指數），呈負相關。不僅如此，用肉眼便能看出，景氣上升經常伴隨物價的下滑，而景氣低迷則經常伴隨物價上漲，這與常被民間「景氣不好，物價還漲」的消遣不謀而合。

Photo Credit：白經濟 資料來源: 政府資料開放平台。本圖實質GDP、GDP平減指數及CPI，皆由原始資料取對數後，經HP-filter篩去長期趨勢，留下波動成分。

結語

因此，台灣近年的產出及物價資料並不支持「景氣波動來自內需變化」這套理論。當然，為了用淺白的方式，傳達文獻中的主要論點，上述的供需及資料分析都太過簡化。例如：假如供給需求同時變動，事情就沒有這麼單純。讀者也許並未被說服，但也希望透過此文，讓讀者淺嚐經濟學辯證的樂趣！

延伸閱讀

本文經白經濟TalkEcon授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航