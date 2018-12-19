ZEPETO捏臉App：使用者為何著迷於自己的虛擬化身？

在虛擬世界，無論是在網路、社群媒體，或是遊戲中，使用者往往需要一個虛擬的3D角色代替自己與內容、他者或是虛擬物件做互動，去感知和遊歷虛擬世界。

在遊戲研究裡，3D角色更是代替了真實的自己，暢遊於遊戲文本當中，而這樣的一個角色，稱之為虛擬化身（Avatar）。虛擬化身顧名思義即是虛擬世界中的化身，為玩家提供一個進入虛擬世界的入口，在虛擬世界裡，玩家可以透過虛擬化身來表現自己的個性，透過操控虛擬化身，玩家可以在虛擬世界裡執行自己的意識。

但使用者不只有在遊戲當中會對虛擬化身產生連結，最近爆紅的一款應用App「ZEPETO」，也巧妙的抓到了虛擬化身對使用者的心理影響，讓使用者愛不釋手，甚至迫不及待拉著身旁好友一起加入。

圖片來源：https://itunes.Apple.com/tw/App/zepeto/id1350301428?mt=8

如何使用這款應用App網路上已經有許多文章討論，本篇文章著重在為何使用者會對自己的虛擬化身那麼著迷，使用者與化身彼此之間存在著什麼樣的關係。以下會引述在遊戲研究當中針對虛擬化身的文獻，做簡單的陳述。

你和虛擬化身究竟是什麼關係？

學者Banks與Bowman（2016）提出玩家－虛擬化身關係（Player-avatar relations；PAR）的概念，來說明玩家與虛擬化身之間不同的可能性關係，他指出，玩家與虛擬化身的關係為2個個體（agent）並且互相影響著彼此，不是只有玩家在控制虛擬化身，虛擬化身另一方面也會影響著玩家的認知與資訊處理。

怎麼說呢？當你用ZEPETO創造出虛擬化身後，可能會出現基本4種想法：

虛擬化身僅是一個虛擬角色（物件）而已（avatar-as-object） 虛擬化身就是我本人（avatar-as-me） 虛擬化身非完全代表我，但似乎與我有某種關聯（avatar-as-symbiote） 虛擬化身完全就是另外一個個體（avatar-as-other）

在PAR理論中，玩家可以視虛擬化身為4種互動關係，包含視虛擬化身為：物件（avatar-as-object）、自我（avatar-as-me）、共生（avatar-as-symbiote）以及他者（avatar-as-other），玩家與虛擬化身不同的關係，同時也代表玩家對於虛擬化身不同的心理機制，Banks與Bowman（2016）將上述的關係與4個遊戲遊玩面向進行結合，包含自我分化（self-differentiation）、情感親密（emotional intimacy）、玩家主導或虛擬化身代理（player agency／avatar agency）以及玩家的遊戲目的（play focus）做進一步的討論。因此可以發展成如下圖所示。

圖片來源：Banks & Bowman（2016）玩家－虛擬化身關係（Player-avatar relations）的社會互動類別（p. 1260）

看到這邊似乎有點頭痛，那就以使用者在ZEPETO中的4種使用情境套用到上述的表格吧！

1、avatar-as-object：捏出自己的臉

圖片來源：https://itunes.Apple.com/tw/App/zepeto/id1350301428?mt=8

當使用者看待虛擬化身僅是數位內容中的物件（avatar-as-object）時，玩家對於虛擬化身的自我分化（self-differentiation）與情感親密（emotional intimacy）都是低的，並且著重在自我主導，也就是玩家導向（player agency）的感知。

以ZEPETO為例，當我們在捏臉時，即是將虛擬化身視作為一般物件而已，此時目的僅是在不同部位（如眼、耳、口、鼻）物件中，找到與自身長相相符的參考物件，將之排列組合在一起。

在遊戲研究領域裡，avatar-as-object階段，玩家會認為自己的虛擬化身僅是一種數位的表徵，其遊戲目的就是操控在遊戲中的虛擬化身去與他人競爭，贏得遊戲的勝利。同樣的，ZEPETO應用中，使用者的目的即是盡量打造與自身相似的化身，在這階段則會有操控與創造的娛樂感，當虛擬物件越接近真實長相時，勝任感於此油然而生。

2、avatar-as-me：他就是我的自我認同感

圖片來源：https://itunes.Apple.com/tw/App/zepeto/id1350301428?mt=8

當玩家視虛擬化身為自我（avatar-as-me）時，會對於虛擬化身產生最高程度的自我認同（identification），認為自己就是該虛擬化身，而虛擬化身就是自我在虛擬世界中數位化的形式。

這階段的使用者，非常在意自己的衣著外表，因為使用者將虛擬化身視為自己的在虛擬環境中的代理，去執行自我意志、社交或達成其他使用目的。ZEPETO在衣服上更是推出多款式、季節性甚至不限性別的衣著選擇，使用者可以將自己的個性與穿衣品味展現在自己的虛擬化身身上，當每次完成衣服的定裝後，就會產生「他就是我」的錯覺感。

圖片來源：https://itunes.Apple.com/tw/App/zepeto/id1350301428?mt=8

3、avatar-as-symbiote：共同探索，發現應用中的社交世界

使用者在幫虛擬化身挑選衣服時有最強的自我認同感，然而隨著時間的推演，認為「他就是我」的這種錯覺感會逐漸降低，使用者與虛擬化身的關係會進入到下一個階段，也就是共生（avatar-as-symbiote）的關係。

圖片來源：https://itunes.Apple.com/tw/App/zepeto/id1350301428?mt=8

這樣的認知則是「我能夠透過該虛擬化身，來去探索他的虛擬世界」。而在操控上是一種合作關係，自己與虛擬化身彼此利用彼此來達成在應用程式中的目標。例如玩家透過虛擬化身與ZEPETO上的其他好友互動，而當虛擬化身需要更換更多的衣服時，玩家也必須在每日登入以領取金錢獎勵，甚至花錢直接購買遊戲代幣。

這樣的關係有點微妙，因為不是玩家導向，也非虛擬化身導向，反而是一種彼此相知相惜的共生合作關係。但一款像ZEPETO這樣的應用程式，需要盡可能的在這階段加入更多可玩性與娛樂感。因為無論是應用或是遊戲，使用者必須長期與內容角色產生合作與連結，才能夠增加下次使用或遊玩的意願。

4、avatar-as-other：投射與轉嫁──他完成我現實無法做到的事

圖片來源：https://itunes.Apple.com/tw/App/zepeto/id1350301428?mt=8

虛擬與現實之間存在著差異，而使用者往往也會將現實世界無法輕易達成的目的，轉移到虛擬世界中完成。當玩家視虛擬化身為他者（avatar-as-other）時，則會有高的自我分化、情感親密以及虛擬化身為導向（avatar agency）的心理認知。

此時使用者會把期待投射到虛擬的實踐。在ZEPETO中，分隔異地的朋友、戀人，可以透過彼此之間的虛擬化身作為情感上的互動，雖然明知道在現實生活中沒有辦法一起同框拍照，但虛擬化身卻能代為執行。

使用者為了逃避實際生活至虛擬世界中，在這樣的情況下，會將虛擬化身認知成擁有主體性的個體生活在虛擬環境中，而使用者本身的存在，反而成為幫助虛擬化身執行個人意志的被動工具，幫助完成虛擬化身在虛擬世界所需的目標與成就。

參考資料：

Banks, J., & Bowman, N. D. (2016). Avatars are (sometimes) people too: Linguistic indicators of parasocial and social ties in player–avatar relationships. New Media & Society, 18(7), 1257–1276. 虛擬化身影響自我？探討虛擬實境遊戲中，置入廣告與虛擬化身一致性之廣告效果

本文經Ray Wang授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航