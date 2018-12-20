在美國眼中，歐盟就是菁英組成的陰謀小圈圈

文：Daniel R. DePetris《觀者雜誌》

譯：觀念座標

駐外使節最重要的工作之一是提供諮詢服務。當兩國的外交關係出現裂痕時——譬如某位總統或總理說出另一國覺得很不中聽、甚至有敵意的話——駐外使節往往會被召見，以保證這些話不會影響兩國的友好關係。顯然，美國駐歐盟大使戈登・蘇德蘭（Gordon Sondland）不知道這是他的工作內容之一。

接受《Politico Europe》專訪時，蘇德蘭大使批評歐盟是由過時、蓄意阻撓的菁英組成的上層建築，唯一的存在目的是確保自己的生存。他認為歐盟的執行機構——歐盟執委會「不了解現實，他們高高在上，任意作出各種規範，連不需要規範、尚未發生的東西都成為他們規範的對象，扼殺成長與發明。」正值華府與布魯塞爾關係打結之際，蘇德蘭的談話，顯然未能盡到他抒解雙方緊張關係的職責，反而升高了美國與歐盟的衝突。

蘇德蘭利用這篇報導，點名美國對於歐盟的諸多不滿。在貿易上，他說，歐盟「享受美歐關係的各種好處」，美國一直在吃虧。在伊朗核子協議上，布魯塞爾依然不肯放棄過去的協議，因此破壞美國對於德黑蘭經濟制裁的效力。在國防預算上，歐盟各國顯然樂意拿出錢來組織歐盟的軍隊，卻吝於維持北大西洋公約。至於歐美是否可以製造更平等、互惠的夥伴關係？蘇德蘭大使責怪歐盟，說它根本不想跟川普（Donald Trump）政府合作。

美國駐歐大使這番相當不客氣的話，其來有自，他畢竟是川普的駐歐大使，而川普從不掩飾對於歐盟的輕蔑。美國前幾任總統視歐盟為一個效率低下、不完美的官僚結構，然而美國必須跟它培養好的關係，以建立一個以法律為基礎的國際秩序。然而在川普眼中，歐盟是一個菁英組成的陰謀小圈圈，主要目的之一在慷美國之慨。所以英國公投決定脫離歐盟時，人在蘇格蘭的川普滿臉笑容，恭喜英國。

對於被川普描述為美國的貿易對手，歐盟的官員自然不會高興。今（2018）年春天，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）開玩笑地說：「有這樣的朋友，還需要敵人嗎？」雖然川普上任已兩年，這位美國第45屆總統的各種行徑，仍然使歐盟執委會以及歐洲各國部長感到迷惑。他們覺得，川普講話令人無法理解、協商的方式顛顛倒倒、不按牌理出牌，既愛現又妄尊自大、對歐盟的歷史與結構無知又不敬。對許多歐洲政治人物來說，這些實在令人難以招架。他們無法理解：川普對美歐的貿易逆差的800億英鎊為何耿耿於懷——既然去年美歐的貿易總值高達8000億英鎊。對歐盟官員來說，川普讓小布希（George W. Bush）的年代看起來輕鬆寫意。

同樣的，在大西洋的另一邊，華府也常對歐盟的作法感到不滿。除了貿易以外，川普以及他的國安全顧問們，對歐盟在其他議題的立場，常感到義憤填膺。對於白宮來說，對伊朗的全力施壓，是其外交政策的主要大戲。然而布魯塞爾卻不跟華府合作，一起對德黑蘭施壓，以達成一個更好的限核協定，反而打算建立一個替代性的金融計畫，以免美國的制裁傷害到歐洲的生意。對歐盟來說，2015年的伊朗協定（譯按：由歐巴馬促成）是最好的限核限定，因此盡力避免美國的制裁措施傷害歐洲企業，乃是合情合理的作法。但在華府眼中，這是歐盟有意地侮辱：這又是歐洲領袖們不顧美國二次大戰以來種種犠牲與奉獻，只知自行其是的另一例子。

未來美國與歐盟的關係應該會好轉——也許要等川普下台的時候。近期之內，除非有全球性的危機讓美歐團結起來，兩邊關係的解凍大概不太可能。歐盟大概就是以拖待變，等到白宮的主人換人為止。

文章來源：Relations between the US and EU have gone from bad to worse（The Spectator）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

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