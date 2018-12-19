環評疑慮重重的觀塘接收站，再次發現稀有生物

環境資訊中心記者 賴品瑀報導

觀塘工業區（含工業港）開發案危及大潭藻礁的爭議，戰場由環保署延燒到內政部，由於案件區位在海岸，內政部今（13）日展開「區域計畫委員會」、「海岸管理審議會」聯席審查的第一次初審，後續還將再審。

除了生態問題從環評一路戰到內政部，部分委員與列席民間團體一直追問：明知未來還要在外海擴建的兩個儲槽，還需再進行環評，難道一定會過？如果沒通過還會有經濟效益嗎？承諾不開發的部分是否能劃成保護區以免日後又再擴建？

搶救大潭藻礁行動聯盟會則在審議場地營建署外召開記者會，宣布在當地又發現了稀有物種，包括過去全台灣只有兩次發現紀錄的「光輝突顎蟹」，以及瀕危的綠蠵龜，強調大潭藻礁有保留的價值，且還需要逐步調查。

行政院選址桃園觀塘工業區作為第三天然氣接收站興建場址，並喊出2022年7月一定要開始供氣大潭電廠。由於衝擊當地藻礁生態，引發社會爭議，在10月初，多位民間專家學者環評委員拒絕出席的狀況下，環保署勉強湊齊10人出席，進而以七票通過通過環評程序。

接下來登場的，則有內政部「區域計畫委員會」與「海岸管理審議會」審查，內政部將兩委員會聯席審查，併案一起審查的案子包括了「桃園市觀塘工業區（含工業專用港）變更開發計畫暨細部計畫書（第2次變更）」，與「桃園觀塘工業 區工業專用港海岸利用管理說明書」、「桃園觀塘工業區海岸利用管理說明書（第一階段開發計畫_第三座液化天然氣接收站）」第一次變更等案。

環評會與區委會屬於平行審查，但過去海審會曾表態會等待環評結果，因此蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅提醒，環評的審查大有問題，海審會不應該因為環評通過就放行此案，還是需要回歸海岸保護的職責來審查。政府更應該面對保護區劃設的提案目前仍無結論的狀況，先完成保護區劃設再做海審會的審查。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政強調，大潭藻礁比起已經劃設為保護區的觀新藻礁更有生態價值。日前聯盟志工在大潭藻礁發現一隻非常特別的螃蟹，初步評估極可能是「光輝突顎蟹」，正由中研院生物多樣性中心鑑定中，如果的確是，這將是繼1922、1995年後，全台第三筆發現紀錄。且有網友提供在大潭發現綠蠵龜的影片，雖然還有待證實，但潘忠政認為，當地過去本來就常有海龜。

搶救大潭藻礁行動聯盟在營建署外召開記者會，呼籲撤銷觀塘案 | 賴品瑀攝

環團一再提醒，當地有眾多保育類動物，儲槽預定地就因為是小燕鷗棲地，而遭桃園野鳥學會反彈無法施工。雖然中油提出與鳥會現勘，並承諾要規劃在儲槽區北邊的白玉海岸營造小燕鷗的繁殖棲地，但環團反問，又怎麼能確定小燕鷗會願意換地點？執意要開發將有違野生動物保育法。

中油提出的報告中，對藻礁、柴山多杯孔珊瑚、裸胸鯙、紅肉ㄚ髻鮫、小燕鷗、沙丘、保安林等生態系提出調查分布情況。

中油表示，棧橋區內，包括南北側180公尺、既有填區圍堤往西起算0到300公尺水深超過5公尺的範圍內，都沒有發現柴山多杯孔珊瑚。

在藻礁調查上，中油的資料指出，而從生物個體密度與種類數來看，底棲生物豐富度是觀新藻礁好過G1、G2，且迴避替代修正方案已經退出G1、G2、G3，中油認為開發對藻礁的生態「影響輕微」。中油更指出，在工業港的部分，浚挖區、碼頭後線填方區的欲覆蓋區，礁體上有覆蓋薄沙、水體混濁能見度低，只有零星底棲生物，是貧瘠的底棲生態，生物多樣性更遠低於G1、G2、G3。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航