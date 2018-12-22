皮薄又多才多藝的黑皮諾，釀出截然不同的四種酒

黑皮諾的柔美滋味遠近馳名，但它同時也是世界上最嬌貴、最難伺候的葡萄品種之一。一般我們總認為紅葡萄釀紅、粉紅酒，白葡萄釀白酒。然而，這個紅葡萄品種可以釀出紅、白、粉紅酒，甚至是氣泡酒。究竟是怎麼辦到的，就要從釀酒師的手法、和葡萄酒製程開始說起了。

黑皮諾白酒

若你曾經切開一顆黑皮諾葡萄，你會發現黑皮諾的果肉其實是白綠色的。紅葡萄酒之所以為紅色，是因為葡萄皮接觸到葡萄汁，才逐漸染色。所以，若要使用紅葡萄來釀造白酒，葡萄皮必須盡可能早地被移除，這就是製造灰酒（Vin Gris），也就是黑皮諾白酒的方法。葡萄的紅色皮染色的速度非常快，所以釀酒師也必須加緊腳步。他們通常選擇在溫度低、涼爽的清晨開始採收，移入製酒廠並迅速地開始壓榨的步驟。

黑皮諾白酒大多是採用氣壓式壓榨，此種製程會篩去葡萄皮以及葡萄籽，而剩下的葡萄汁通常是漂亮的深金色澤。

黑皮諾紅酒

黑皮諾紅酒採用一般的紅酒製程，葡萄採集完後投進葡萄壓碎機，包含皮、籽、果肉都會進到機器內。黑皮諾皮薄，為了完整染色，它在製酒時的浸泡過程會比較長。

有些釀酒師甚至會在發酵過程中加入黑皮諾的梗以增添色澤。此舉雖然會增加酒中的苦味，卻也大大的加長了這瓶酒的陳年潛力！在辛苦的製酒過程結束後，酒將呈現漂亮的淡紅寶石色澤。

黑皮諾粉紅酒

時間長短對於粉紅酒的製程非常關鍵。浸皮的時間越長，成品的酒色也會越深。

就黑皮諾而言，粉紅酒的製程有點像是紅白酒的混合。葡萄在槽中與葡萄皮和籽一同碾碎，接著由釀酒師每個小時抽樣檢查顏色。當液體達到最理想的色澤時，釀酒師會將皮過濾掉，並將之移入乾淨的槽內完成發酵。

黑皮諾氣泡酒（亦稱黑中白氣泡酒）

以黑皮諾白酒的製程為基底，進行二次發酵後，就是所謂的黑中白氣泡酒了。

在製作氣泡酒時，通常使用特別篩選過的、未成熟的葡萄以增加酸度，並且在瓶中進行二次發酵，使二氧化碳鎖在瓶內。

世界各地都有製造黑中白氣泡酒，且絕大部分都是由黑皮諾釀成的。（也可能是由Pinot Meunier釀成）

其他款多才多藝的紅葡萄

你或許正在想，是否也有其他種葡萄可以像黑皮諾一樣釀出四款截然不同的酒呢？黑皮諾的特色為皮薄，而剛好其他多才多藝的葡萄的皮也都很薄！以下是另外幾種也具有不錯潛力、可以釀出四種酒的葡萄品種：

加美（Gamay）

歌海娜（Grenache）

金粉黛（Zinfandel）

內比歐羅（Nebbiolo）

門西亞（Mencia）

桑嬌維賽（Sangiovese）

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航