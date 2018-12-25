M型或L型社會都錯！形容台灣收入分配的最佳比喻是「暴龍」

日本趨勢學家大前研一在他的一本書中提出M型社會（M-shaped Society）的概念（最早見於威廉・大內的《M型社會：美國團隊如何奪回競爭優勢》），「M型社會」原來是描述日本社會由原來以中產階級為社會主流，轉變為富裕與貧窮兩個極端（中產階級逐漸消失）。

下表為日本1999-2009，10年間收入階層分布變化，總勞動力4500多萬人中年薪400萬日圓以上的中產階級人數，十年來下降400多萬人，低薪群的人數卻也增加400多萬，而同時收入2000萬日圓以上卻只增加2.2萬人。等於幾乎全部消失的中產階級都是往下轉移，是社會嚴重的低薪化，有錢人增加的很有限，跟變窮的比只有0.5%。

日本所得階層別人數推移情況 （單位：千人） 區分 1999年 2009年 增減 ～400萬円 22958 27047 4089 400〜600萬円 11388 10237 -1151 600〜800萬円 5494 4159 -1335 800〜1000萬円 2654 1858 -796 1,000〜2,000萬円 2325 1571 -754 ～400萬円 22958 27047 4089 400〜2000萬円 21871 17825 -4046 2,000萬円〜 164 186 22

這個概念大為流行，在20世紀末、21世紀初，常被用來形容台灣與香港等地的社會現況，而在崇尚日本的台灣，「M型社會」更成為了流行很久的用語。有一些商業上的決定跟這個概念有很大的關係，像39元店的崛起，大排長龍的吃到飽下午茶，開發金字塔族群等。

一直到開始有人省視我們的收入結構，發現從收入的分布來說，其實一點都不像M型，反而像L型社會（請見下圖）。

學術上來說這也不是L，而是向右偏移的平均分布，供參考｜Photo Credit: 本文作者提供

不管是M或L，其實都不正確地反應這個社會的現象，也繼而造成錯誤的決策，甚至造成在判斷上的錯誤，比較明顯的是精品、有機蔬食的消費力是否被高估？

大前研一是一個很有趣的作家，他對於數字或趨勢的觀察有其獨到之處，但是他的邏輯推論，或者用語經常偏離真實，似是而非，喜歡他著作的人請小心閱讀。首先1999-2000年日本的數字反應了很明顯的「低薪化」，跟「財富集中化」，但是社會的收入分布絕對不是M字形，相信每個國家都如是，收入最多的應該落在最低工資的跟其三倍之間，如下圖：

這樣像L型嗎？

我們把日本2009年的數字做一個轉換，可以得到以下的圖表，這其中把400萬日圓以下的平均收入以250萬計然後去乘以人數，兩千萬日圓之上平均收入以一億計去乘以人數，所以是收入別跟那個級別的總收入圖，反映的是財富的分配。

Photo Credit: 本文作者提供

其實大家都知道越有錢，逃稅、避稅的情況越嚴重，所以美國有所謂的華爾街運動，下圖是最富有的1%占總財富的比率，以這樣來看，日本富有者佔有財富的情況或許還要嚴重得多。

所以用來形容大概目前開發中社會的收入分配，包括台灣，最好的比喻是一隻恐龍，更精確一點是暴龍，尤其是加入更詳細400萬日圓以下的收入狀況，跟扣掉生活所需的可支出收入來看的話。

恐龍型社會

暴龍的大頭跟尖牙巨齒——那些真正的1%擁有無法比喻的財富，數億的豪宅，車庫裡有數部的超跑或勞斯萊斯，有些人還無時想方設法要更富有。

中間的脖子：高階經理人、律師、會計師、金融業、高階電子工程師、醫師等專門人才。

大大的肚子：低薪化了的，以前的中產階級，而且隨著自動化的進展，肚子會越來越大，越下垂。

長長的尾巴：月光族跟需要社會幫忙的中低收入戶，甚至遊民，假如自動化造成很多失業，尾巴也會越長。

面對恐龍型社會，如何自處

假如你是頭——請多點仁慈之心吧！不要錙銖必較，摳刻員工的薪水去買超跑、豪宅；也不要像韓國的三星集團，什麼生意都要做，讓小生意人沒法可活。 假如你是頸子——請照顧好自己的身體，不要過勞或身心出狀況，你往往是家裡的支柱。還有時代的變化要注意，尤其是自動化的腳步或許比大家想像的都快，要加強「不可被取代性」。 假如你是肚子——要當斜桿青年並不是件容易的事，創業也是，重點是找出自己真正的專長與興趣，保持彈性，經營人脈，機會來臨時要讓自己準備好。生活中的量入為出，營造不用太花錢的興趣，像現在很多市民運動中心，社區大學都是很好的資源。 政府能為尾巴做什麼——政府要維持稅負的公平，抑制大企業跟父者對社會的剝奪，做好老年社會的因應，用最少的資源做最多的事，而不是讓預算爆表。舉個量入為出的例子，像監獄中有很多的煙毒犯，耗費極多的社會資源，包括警察、監獄，是否可以比照玉里的慢性精神療養院，讓他們住在低度戒護又可以種菜養雞，自給自足的戒治所呢？可以善用退休但身體很好的「老」人家幫幼兒托育，或協助單親小孩的教育、照顧孤老家庭呢？

時代跟科技的進步是無情的，政府要讓資源好好分配之外，也要有創意，更要記得：「請照顧那些無法照顧他們自己的人」。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航