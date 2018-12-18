關鍵評論網《國際大風吹》獲Google YouTube創新基金青睞，成台灣唯二得主

Google宣佈「Google新聞倡議（Google News Initiative, GNI）」後，再於今日（18）正式宣佈GNI YouTube創新基金得主，關鍵評論網以《國際大風吹》計劃，成為台灣唯二拿到此項基金的媒體，與英國《經濟學人》《衛報》、美國《紐約時報》《Quartz》等知名媒體共同入選。

《國際大風吹》是《關鍵評論網》從2018年初開始自製的解釋性國際新聞節目，希望透過深入淺出的模式，每週帶大家探討一個國際議題。從3月開始至今已經推出33集，議題從美國槍枝管制、敘利亞內戰、英國皇室介紹、沙國記者命案事件、到最近的法國黃背心，YouTube頻道吸引超過17萬人訂閱，累積看次數超過260萬次，證明華文觀眾關心國際議題，而且《國際大風吹》採用有趣易吸收的分析呈現方式也贏得網友的青睞。

在獲得GNI贊助之後，《關鍵評論網》共同創辦人兼內容長楊士範表示，整個團隊將會繼續精進，目標是從每週一則國際議題分析，到每天都能有一則國際議題分析，從台灣出發，提供華文世界更豐富的國際視野。他表示，「我們相信藉著增加議題豐富度、加快反應速度和YouTube活躍的社群參與，未來國際大風吹一定會吸引更多華文觀眾的注目。」

這次GNI計畫從全球312家媒體組織所提出的計畫當中，挑出來自23國共87個新聞內容計畫，也就是每4個計畫當中約僅有1個能夠脫穎而出。

除了《關鍵評論網》以外，其他國家媒體尚包括英國《經濟學人》、德國《明鏡》、美國《紐約時報》《彭博》《Quartz》等，像是《經濟學人》就將採取加強製片設備與技巧，推出每週播放的影片節目型態，探索符合時事話題及熱門潮流的新聞報導。同時也會解析編輯流程。透過直播、留言等互動工具，觀眾就能實際參與相關流程，並即時與新聞報導、記者和參考來源進行真正的交流互動。

根據《TechCrunch》報導，Google為了促進數位時代的新聞品質能夠持續茁壯，自2015年開始在歐洲投注1.7億美元協助當地媒體發展高品質新聞內容，該項計畫在2018年開枝散葉、投注3億美元拓展到美國。Google為了提升影音新聞時事內容，更特別提撥了2500萬美元給YouTube專門從事該項計畫。

Google新聞倡議計畫針對三大領域加強改善，其中包括強調新聞專業、研發可長可久的商業模式，並且支援媒體新聞的虛擬實境（virtual reality）等新興技術。

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核稿編輯：黃筱歡