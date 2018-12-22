產後運動指南：避免身形就從此「走山」，三階段規劃產後減重

懷孕是許多女性會經歷的過程，迎接新生命的誕生，也意味著妳即將成為人母。這一連串的改變，對於某些女生來說是一生中最為重要的事。

這時你的身體會開始一連串的變化，越來越大的肚子讓你在懷胎的10個月中，逐漸感受到肚子裡的小生命一天比一天活躍。

在開心之餘，看著鏡中的自己，卻不禁自問產後的身形是否就從此「走山」？

懷孕到底可不可以運動？產後減重怎麼做？﻿這是很多人心中的問號。「孕婦應該就要躺在床上，多休息，不要隨意走動，避免跌倒......」很多親朋好友會用他們親身的經驗和你分享，懷孕後應該怎麼做。沒有說他們是錯的，但現在2018年運動科學發達，大量的研究證明一件事：孕婦是需要運動的。

運動和訓練講求方法，產前、產後練肌力好處多多，但也不是百無禁忌。我這篇文章中要講的是產後運動規劃。

產後大致可分為3個階段，不同階段應注意的運動重點如下：

剛生完：確認是否有腹直肌分離和建構核心肌群力量 產後3－4周：矯正駝背、伸展胸肌、加強背部肌群、矯正骨盆歪斜 產後6周－6個月：一周維持2－3次重量訓練

「剛生完」的運動規劃

這個時期的重點在確認是否有腹直肌分離，和建構核心肌群的力量。

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何為腹直肌分離？腹直肌是核心肌群的2條束狀表層肌肉（也就是大家所說的八塊肌），2條腹直肌間以腹白線做分隔。懷孕過程中隨著胎兒長大將肚皮撐大，腹白線隨之撐鬆，無法再支撐腹直肌。這時兩條腹直肌也會逐漸被撐開拉長，造成腹直肌分離。

通常生產後腹直肌會在6周內回復，若腹直肌中間空隙為1－2指寬就是正常沒問題狀態；然而如果腹直肌中間的空隙達到3－4指寬（甚至更寬），這時候建議需要去找復健專科評估。

那要如何建構核心肌群的力量呢？一般我們看到的腹部表面肌肉是腹直肌、腹內外斜肌，這些肌群並不直接負責脊椎的穩定，最接近脊椎與骨盆的腹橫肌、骨盆底肌、及穩定脊椎關節的多裂肌，才是真正主要的「腹部核心肌群」。

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把核心肌群練的強壯，就像穿上鐵衣一樣，可以保護我們的脊椎與提供腹腔穩定力量。新手媽媽透過訓練核心肌群力量，懷孕腰痛的問題也可以獲得緩解，是要進行產後減重很重要的基本功。

想要解決懷孕腰痛，以下2個是很重要的核心肌群訓練動作。

棒式肘撐（plank）

預備動作：身體面朝下，腳尖著地與肩同寬，手肘至於肩膀正下方，雙手微微握拳，收緊下顎讓脊椎保持正常角度。

完成動作：緊縮腹部核心，維持正常呼吸，讓身體與地面盡量保持水平，肩胛骨用力往地面方向推，將上半身撐起身體維持穩定。

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凱格爾運動（Kegel exercise）

凱格爾運動又稱骨盆底肌群收縮運動（pelvic floor exercise），原本的目的是為了要降低產後尿失禁、預防子宮脫垂以及改善陰道鬆弛。

凱格爾運動就是主動收縮尿道、陰道、肛門口周圍的這一大塊骨盆底肌群。因為這塊骨盆底肌群在眼睛看不見的地方，

所以需要一些方法才能確認有沒有用對力氣，最簡單的方法就是：想像妳在上小號，上到一半，突然中止憋住，憋住尿液的情況，就是骨盆底肌群施力造成的。接著嘗試慢慢讓那些肌肉放鬆，此過程就能感覺骨盆底肌群了。

每次收縮維持5－10秒，放鬆5－10秒，建議每天都要練習10分鐘以上。

「產後3－4周」的運動規劃

產後3－4周的運動重點，有矯正駝背、伸展胸肌、加強背部肌群、矯正懷孕的骨盆歪斜。

伸展胸肌

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矯正駝背：加強背部肌群

想加強背部肌群，可以練單手啞鈴划船（one arm dumbble row）的動作。

握好啞鈴並面對箱子或椅子站好，身體從臀部開始往前彎曲，將右手支撐於椅子上，背部保持平坦，膝蓋微彎，啞鈴自然下垂於肩膀下方。動作開始將啞鈴垂直上拉至軀幹的側面，然後再回到開始位置，同一側連續做15次再換邊。

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另外也可以嘗試練習TRX划船。雙手握好把手，站立面向錨點。身體往後傾斜，只有腳跟和地面接觸，手臂伸直，並讓身體與地面呈45度。此時身體從脖子到腳踝要成一直線。接著把身體往前拉，直至把靠近軀幹兩側為止，然後在往後傾斜回到開始位置

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矯正骨盆歪斜：伸展髂腰肌、股四頭肌、臀肌，讓骨盆位置維持在中立位

伸展髂腰肌的做法有以下：

弓箭步扭轉：這個動作應該是要從大腿前側、鼠蹊部、腰際、胸口、肩膀通通都要是一直線，另側前手肘應該要放到前腿外側去，可以利用手的力道加強扭轉的效果。

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弓箭步（雙手碰地）：基本姿勢調整好、手肘放好、後腳固定之後，小腿跟腳背緊貼地面不可移動。膝蓋位置當支撐點，頭頂往斜上方天花板方向慢慢延伸，可以有效的感受到髂腰肌的延伸。

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球放鬆：將球放在髂骨前上棘內側的位置即可按壓到髂腰肌。可使用球或滾筒去做按壓，解緩懷孕腰酸。我個人偏好是用球，按壓的感覺比較明顯。

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臀肌訓練動作

髖外展（hip abdction）：側躺，左手伸直，頭部輕靠在左手臂上，右手掌至於胸口前方平貼於地面以平衡身體，雙腳打直腳尖朝前。外展時縮緊腹部核心，將右腳抬至45度位置，勾腳尖，停留2－6秒。同一側連續做15次再換邊。

動作過程中速度放慢，肌肉的感受度很重要。腰痛和臀部的肌肉力量有關係，訓練臀寬外展可幫助髖關節穩定，避免腰酸。

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徒手硬舉（body weight deadlift）：硬舉屬於髖關節啟動的運動。臀大肌、股四頭肌／小腿肌群，下半身的腿部肌群幾乎都有參與，是產後減重、避免懷孕腰酸必學。（延伸閱讀：產後減重必學動作硬舉）

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有氧訓驗：

長距離低速訓練（Long slow Distance）：長距離低速訓練屬於中低強度的長時間運動，目的是提升VO 2 max和肌耐力。訓練時間可介於30分鐘到2小時。

「產後6周－6個月」的運動規劃

產後6周－6個月的運動規劃，可以一周維持2－3次的重量訓練。當妳的核心肌群、基礎肌力、動作控制能力已經達到基礎水平，就可以回到正常的訓練計畫，一周維持2－3次的重量訓練，配合中高強度的心肺訓練。有計劃的進行重量訓練，對於想要產後塑身的妳是很有幫助的。（延伸閱讀：引體向上Chin-ups教學5大操作時重點、最強squat深蹲動作三大訣竅）

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在我訓練的經驗當中，很多生完小孩的媽媽想要重新開始運動，多半是想瘦回到產前的體態。要解決這問題其實不難，透過以上產後運動訓練，就算你是健身新手，塑身也不會是難事。

但很多人在這過程中，太過於期待想要非常快速的見效。我都和我訓練的學生說：先把方向抓對，再來就是方法和時間的投入，妳就會看到成果。別太過期待一次訓練的效果，但也別低估長期訓練的成效。

本文經伊格運動授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航