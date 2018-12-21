愛是包容一切的嗎？從《牧者》談起

文：林忠模

愛的本質是什麼？面對他人的差異，我們能否能一視同仁地對待？這是盧盈良導演在紀錄片《牧者》的真誠提問。《牧者》記錄4位與台灣唯一的同志教會「同光同志長老教會」（簡稱同光教會）相關的人士：全台第一位出櫃的同志牧師曾恕敏、從香港過來台灣接掌同光教會的黃國堯牧師、教徒小恩，以及已故的創辦人楊雅惠牧師。平實委婉的影像風格，在敘事間帶出在台灣作為基督徒又是同志的雙層弱勢。

這當中，曾恕敏的故事或許最令人感到心酸。只因公開同志身份，他便被全台教會列為黑名單，拒絕他傳道的理想，只得以打零工度日，在夾縫中生存。而教徒小恩原本想成為牧者，卻在神學院入學考試時，切身面臨了教團對同志根深蒂固的忽略，院方甚至不願意留下她來報名考試的紀錄。「我覺得我真的很不甘心，因為我覺得他拒絕的不只是我。」影片中，小恩事後說來仍掩藏不了滿心氣苦。基督教社群內互助友愛的強力凝聚，本是信眾獲得歸屬感、加深信念的來源，但當社群選擇將同志排除在主的國度外，對同志基督徒來說，卻是最冷酷的否定跟拒絕。

影片之外，小恩也為文提到同志基督徒像是夾心餅乾般的處境：「對很多台灣的同志基督徒來說，不只要面對家長與社會的期待還有壓力，同志與基督徒的雙重身分更是常讓我們感覺腹背受敵：基督徒罵同志時，我們也覺得被罵；同志罵基督教時，我們更是萬分難受。」兩個社群的對立，對他們而言成了該拋棄信仰或同志身份的兩難抉擇，偏偏這兩部分又是不可或缺，只要少了一塊，他們就不完整了。

Photo Credit: Giloo紀實影音

對比現今台灣，Leandra Leal執導的《變裝妖姬》引領觀眾走進巴西歷史中的酷兒身影。1960中期至1970年代的軍政府統治期間，巴西曾出現一群變裝藝人，大膽在台上搔首弄姿。導演的祖父，正好就是提供他們舞台的劇場老闆。變裝藝人在當時大出風頭，甚至成為許多人幻想的感情對象，也間接反映在威權、宗教與社會的保守氛圍下，有許多人需要情感的出口；去劇場看變裝藝人表演這個舉動，於是隱約並微妙地疏解了當時生活上的種種對立。藝人的扮裝，成為眾人想像寄託的憑藉，他們也順勢因此有了安身立命的所在。導演從小與這些「阿姨」們的親近，更使得他們願意在片中侃侃而談自身心路跟轟轟烈烈的情愛史。讓這部片談起酷兒一點都不沈重，反而充滿野性且趣味橫生。

而從「賓館」這場所來探討日本性文化的《歡迎光臨寂寞賓館》，雖然記錄的是各式各樣前來此地的人們，然而片中也有對男同志情侶：小史（Fumi）與和也（Kazu）。平日在同一個律師事務所上班的他們，必須隱藏自已的同志身份跟戀愛關係，唯有晚間，他們才能在賓館中真正做自己。日本社會對公與私間設下的嚴明界線，從這小小的細節顯現出來。他人的目光或不經意的一句話，往往便成為同志審視自我形象時的制約。而身為普羅大眾的你我，其實都有可能在不覺間成為這個結構的一份子、傷害了他人而不自知。

《牧者》的開頭，引用了楊雅惠牧師著作裡的一段話：「若不曾經歷女性受歧視，又因為自己為同志工作而受歧視，就不會想為同志爭取人權。」因自身受苦而學會同理心，並理解到要入世、參與進更大的社會架構，才有可能打開社群原先的劃地自限，讓宗教跟同志在現實裡真正開始對話。這是片中的這群牧者們，在孤獨寂寞的道路上真正的初心。也如同聖經所寫的：「我們是愛的容器，通過我們流溢基督的愛，我們的愛若不流出去，就不是活水，變得像死海，一片死鹹，沒有魚，沒有蝦，也沒有了生命。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九