2020金融風暴，類全委保單頂得住？

專家預估，2020年恐再次爆發金融海嘯。根據世界高層建築與都市人居學會CTBUH統計，今（2018）年全球將有230座高度逾200公尺的摩天大樓完工落成，較去年大增六成，且數量已連6年呈現上升趨勢，而總計全世界的摩天大樓數量將突破1500座，這波摩天大樓風潮，又以中國大陸最瘋狂，今年中國大陸將完工的大樓數量就高達130座，占全世界數量的一半以上。

今年的摩天大樓數量與2008年發生金融海嘯時相較，高出3倍之多，雖摩天大樓的驟增反映著經濟狀態良好，但過於快速的成長都隱藏著一定的風險，因此專家們預測，2020年恐再次爆發金融海嘯，因為，除了摩天大樓指標外，今年許多徵兆，都與2006年（2008金融海嘯前兩年）有許多相似的地方。

首先，截至8月，全球債市規模已逾57兆美元，是金融海嘯前的2倍；其次，到2017年底，全球股市市值占GDP比重近113％，和金融海嘯前114％的水準相當；再者，根據國際清算銀行及IMF數據，全球政府及私人債務占GDP比重都達到歷史新高，也就是說，全球央行共同製造出一個更大的泡沫，來化解因泡沫崩解所造成的金融海嘯及歐債危機等接續的風暴。

除此之外，ETF基金盛行，排擠了傳統式基金的市場規模，一旦市場崩盤，過去傾向逢低買進績優股的購買力大幅減弱，進而大幅降低股市跌深反彈的動能。過去由傳統式基金所流通的資金，可能轉買未上市的資產，這些資產可降低投資組合的波動風險，但因為這些資產的流動性不佳，恐怕延長流動性危機的期間。

專家也發現，在量化寛鬆期間，多數的資產都漲到了史上的高估值領域，其中尤以債券、科技股，和網路類股最明顯。一手由美國量化寬鬆貨幣政策（QE）解救的金融危機，恐將成為下次風暴的引信。

2008年對投資型保單造成重大傷害，新契約保費占率從62％掉至13％，之後保險公司推出「專家代操」挽回民眾信心，但面對高風險的未來，代操專家能否不負保戶所託，為大家保全資產？下一次金融危機，就是考驗代操功力的時刻。

本文經現代保險雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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