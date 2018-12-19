標舉價值理想前，應該讓經濟不利的人們也有自立的機會

文：戴興盛

最近多次跟台灣自由派的朋友呼籲經濟議題的重要性，前天的貼文陳述經濟實力是維繫國內政治社會安定、對抗中國極權體制的根本。今天想和大家一起思考，經濟議題和國內廣泛「進步價值」實現間的關連。

還記得川普當選總統那天，美國自由派眼鏡碎裂滿地。川普出乎自由派預期當選的原因固然不只一個，但有一個是我今天想特別討論的，也是對台灣極為重要的現象。美國的鐵鏽州，也就是在全球化影響下的輸家，幾乎都是川普勝出。而加州等全球化的贏家，則是民主黨勝出。川普對經濟問題提出的解方並不一定對，但他對輸家提出了明確訴求，而同時間贏家則在矽谷的星巴克中啜飲著拿鐵，並沒有太在乎鐵鏽帶人們的困境。自由派大本營的頂尖大學課堂中，的確還是有眾多師生急切地關注全球化下的輸家處境，但他們不見得真的感同身受，因此也很難提出可行的方案。

著名的美國哈佛大學學者Robert D. Putnam在《階級世代》這本書中，敏銳地點出了這些問題。他發現（嚴格說來最開始是他一位聰慧的學生），哈佛大學中有很多關懷「進步價值」的年輕人，而這些年輕人大致上是中產階級以上家庭的小孩。但在他（以及他的那位學生）出身的鐵鏽州或破敗社區，情況是顛倒的，學生若非陷入家庭與社會困境中，就是忙著求生存，很少有人有心力去關注公共事務。

這些情形，對台灣的泛社運圈一定不陌生。我們都清楚，追求各類社會、環境價值的公民團體，其大本營主要都在都會區，其主要支持者的社經背景大概也都是中產階級為主。世界各國的學術研究大致上也指出，中產以上階級對各國公民社會的形成及民主進程是很核心的基石。

我長期觀察台灣鄉村地區追求環境價值的集體行動，有一個很深的體悟，就是，在經濟困頓地區，這個追求即使並非不可能，但也很困難。我的意思絕非鄉村居民沒有環境或社會關懷，我要向社會各界說的是，我們應該真正去體會那困境。請看一下農民的生活，一整天操勞下來，回家後只想好好吃頓飯看個電視，還要擔心小孩下個月的學費，說不定過幾天颱風就要來襲，天氣太壞也擔心，天氣太好也擔心，有多少人還有心力去參加晚上環團的會議？

簡單地說，若沒有穩定的生計與一定程度的生活水準，公民社會與其關懷的各類價值很難真的茁壯。瞭解這一點之後，會使大家對經濟、社會、環境各類價值間的複雜關係，得到更深的體會。我再舉一個例子說明。

台灣關懷以上問題的人不少，通常會以永續發展的概念去設計其行動方案，而在這概念下，很多人會強調其方案同時關照經濟、社會與環境價值，也就是兼顧三方（所謂永續發展的三重底線）。看起來很理想，不會為了經濟而忽略社會與環境價值。但是，實際運作如何？行得通嗎？

對於欠缺經濟資本、社會資本、文化資本的鄉村地區而言，本來要在全球化環境下去求經濟生存就是很困難的事情了。請大家試想一下，要像紐西蘭一樣，把奇異果賣到世界各地，這是需要極高度的各類資本一起共同作用才做得到的事情。很多人會說，我們不追求這個模式，只求地產地銷，賣到全台灣就好，但是，這只是地理範圍縮小罷了，其基本運作跟賣奇異果有差異，但不是經濟運作本質上的差異。那麼，鄉下種菜賣到自己所屬縣市，實現徹底的地產地銷好不好呢？那就根本很少人買了，因為不同地區的確是有經濟分工的，雲林人哪裡吃得完自己種的菜呢？

在以上艱困條件下，若同時要要求達成很多其他各類社會、環境標準，長期間即使做得到，中短期內也幾乎等於是叫農民去經濟自殺。我們若知道以上根源，就會理解為何各類眾多立意良善的永續發展方案，在鄉村地區多數至今難以長期維繫（除非有政府補助）。

而這也意味著，在高度理想化的條件下，農民在經濟上將永遠無法翻身，這在倫理上絕對說不過去，然後，鄉村地區的公民社會將很難成形，而這對鄉村地區會有長期負面的影響，例如，政治上很容易被派系、買票的政客、民粹主義者、家父長主義者所動員。

以上難題當然不是容易解決的問題，但看清楚問題本質，會有助於我們思考什麼是可行的方案。對我而言第一步是，我認為我們對各類社會、環境責任的要求，首先要放在那些有能力承擔的人及群體身上。例如，以台積電堅強的企業體質，我相信它可以承受、也應該承受更高的社會與環境責任，所以台灣若要追求永續發展理念，需要把重心放在對這類企業的要求與和它們的合作上。順便強調一下，我個人很尊敬台積電，舉這個例子絕非意味它做得比其他企業差，從其領導階層的公開發言來看，我認為台積電也有高度意願追求更高的標準。

相對的，我認為我們對經濟處於不利處境者與地區，需要不同的方向。這些方案需要以解決經濟困境為首要考量，其他的考量次之，也就是不能加諸太高、在經濟上不可行的標準。

長期而言，我們若想解決全球化下的貧富差距、以及隨之而來的政治社會動盪問題，不能僅依靠所得或財富重分配。搭配一些重分配，並給經濟不利的人們與地區一個較為寬鬆的條件，讓他們有機會建立自主的經濟、社會與文化資本，這才有可能解決問題（即使是部分地）。相對的，不瞭解這個需要，一開始就標舉最高的理想，這善意其實極有可能造成的是惡性循環，使人們永遠困在貧窮與各類社會問題的困境中。

說到這邊，我自己絕對要很感謝我的父母，他們在我小時候在花蓮鄉下山坡地種下了一片檳榔樹，相當部分支應了我在國外唸書的費用。在沒有公費與獎學金支持的情況下，是我雙親的的努力、犧牲，還有當時不那麼嚴格的環境標準，讓我有這個機會獲得文化資本，並建立起日後的經濟與社會資本。我很感謝他們，慶幸自己幸運地有這個機會，因此也主張其他的經濟不利地區的人們，應該也要享有同等的機會。

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