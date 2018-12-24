《藥師心內話》：血汗醫院裡永遠補不滿的「藥師」缺額

作者：Drugs

血汗醫院的藥師

在醫院工作的藥師，整天面對滿坑滿谷的空藥袋，職責就是把它們充填完畢，然後給在外面的發藥藥師驗收之後，正確無誤的交給病人。

上頭管理部門，永遠不會把內部藥師的缺額補滿，更有可能遇缺不補，搞得藥局超級像工廠生產線，淪為血汗工廠的一分子──血汗醫院。新聞報導中，還有醫院驕傲說：「藥師得特訓6個月才能練成4分鐘配藥術」，慘，當藥師評價是用速度來比較時，不如直接機械化就好，要多快有多快。

老實說，在醫院上班的藥師，圖的就是一份穩定的薪水，想再高些⋯⋯？沒有「關係」，別想往上爬。

換句話說，一輩子大概就是那樣了。

古人說，「大樹底下好乘涼」，但前提必須是，你窩的那棵樹⋯⋯真是棵大樹才行呀！想要安穩，還是要看上頭老闆是誰。

就有認識一個好多年前在一個地區醫院工作的小學妹，藥局遇缺不補好長一段時間，裡面夥伴大家都加班加到翻掉，上頭還說「不給錢，補假換累積時數」。那小學妹一想不對勁，時數累積好幾百小時了，都感覺做白工，決定提辭呈閃人。和單位主管喬好班表後，預計直接放假一個月，會剩下近200小時，回來離職時就全部換成錢。

全部搞定後，包包背著，和她男友兩人手牽手飛去荷蘭，逍遙了一個月回來後，去和人事主任報到，卻只換來：「要錢沒有！妳為什麼不把時數休完？」這類話語，最後錢沒拿到，直接貢獻了近200小時給那家地區醫院，搞得不歡而散。

所以，一定要強調「大」樹底下好乘涼，至少還有制度些，血汗工作也有點保障，若找的只是棵爛樹，那也只能自求多福了。

在各類醫院或診所裡，藥師只是「勞方」，而醫學中心更不怕沒有藥師要進去工作；在診所，也有很多只想要單純工作的藥師想進去。

所以，藥師地位不彰是除了大環境使然，管理制度更是直接造成內部不尊重被資方聘請的藥師，就如同發藥首重速度，真是直接踐踏小小藥師的心靈哪！

另一方面，健保署雖然不斷提倡「處方箋釋出」，鼓勵民眾到居家週邊的健保藥局領藥，好處是方便、省時、不用錢，更不怕在醫院內感染疾病。但所謂上有政策下有對策，很多大型醫院就想出了「得來速」這類仿速食店的領藥方式，事先預約好，民眾就可以回醫院快速領藥。

美其名是「方便民眾領藥」，實際上就是「盡量不讓處方箋外流」。因為診療賺太少，需要「以藥養醫」，所以換個名詞實行抓住處方箋的動作，然而實際上已經違背了健保署的「處方箋釋出」精神。

也有醫院在處方箋上印著「在院外領藥，本院不負責藥品品質」這類以關心之名，行恫嚇之實的話語，搞得好像去外面健保藥局領藥都會是假藥一樣。

拜託，外面領的藥，本來就和醫院沒關係，沒人要醫院負責，醫院本來也就不用負責呀！真是的，害很多長輩一看到那些字眼就堅持要回醫院領藥。

還有一些醫院更賊，不回醫院領藥，就不給你預約掛號，這招真的是殺手鐧了，病人一定乖乖回去醫院領藥。

好，回到「得來速」這問題上頭。

血汗醫院的藥局內部調劑藥師人數沒有增加，然而這些「得來速」不管病人到底今天有沒有來領藥，因為是「預約」的關係，藥局還是要把藥先包好調劑好等病人，萬一病人沒有回來領，就必須再把它們拆掉放回去。

這一來一回增加了多少醫院藥師的工作量？

薪水有明顯增加嗎？絕對沒有。

「得來速」真正虧到的是回醫院領藥的民眾，因為藥師現場工作量增加，停留在你我處方箋上面的時間就被減少，對領藥的人來說，是不是又增加藥師調劑出錯的機率、減少被藥師服務的時間呢？

大家已經都知道，醫院藥局裡，藥師的工作就和工廠生產線一樣，流水作業，非常辛苦，只要工作量增加，錯誤率一定也相對升高，一旦出錯，其實藥師們心裡也是很不好過的。不信？去台北行天宮看看，每天有多少藥師進進出出！

而不斷增加的工作量造成士氣低落，資方就該想辦法把士氣提升起來，才有辦法繼續進行作業，這道理各種行業皆然。當然，就和許多大企業老闆的人力管理中心思想一樣，簡單說，就是用「名」和「利」去鼓勵，這是自古以來不變的定律。

因為對上班族而言，最直接的鼓勵就是「薪水」。

好啦，工作量增加，薪水沒有比例增加，還突然減薪⋯⋯？

血汗醫院對藥師的尊重？藥師在醫院內的地位？不言而喻。

藥師的出路

一般人印象中，藥師就是「抓藥、發藥」，那只是對於醫院和診所藥局的既定印象罷了。

醫院藥師平均薪水約5萬起跳，加上三節獎金等等加給，一年未稅約可領到80萬，若待醫院30年，一輩子收入大概是2400萬元以上，其實整體薪資所得已經高於很多一般的上班族，但還是買不起台北市中正區的房子好去當林志玲的鄰居。

所以，若只是想求一份安穩的工作，單純「抓藥、發藥」，血汗醫院是非常推薦新手藥師去的地方，主要是可以學到很多在學校沒有學到的臨床知識，以後若想轉職，是個很好的開始。

社會上除了血汗醫院的工作外，其實還有更多藥師在其他角落努力中，例如在醫院裡當臨床藥師、連鎖藥局賣奶粉、藥廠當管理人員、生技公司當業務、公家機關當主管、學校當老師，又或是去賣保險、汽車公司賣車、夜市裡賣雞排、半夜去開計程車、開大卡、去大陸當台幹、搞網購撈錢等等。

這些，幾乎都不會碰到「發藥、抓藥」的動作，但一樣都大有發展性，藥師的生涯，並不一定局限於「藥品」上。（好吧，我得承認，因為出生率下降，藥師去賣奶粉穩慘。）

老實說，現在藥師社會地位不明顯，更正，其實是沒有什麼地位，只是因為民眾不知道「藥師哪裡好用」，卻只留存一些不肖的個人或連鎖藥局裡面，為了要「賣東西」推銷的大嘴藥師錯誤印象。

民眾對藥師的既定印象就是和藥有關而已，實際上，藥師是「民眾 VS. 醫師」之間的橋樑。這點，食藥署真的要多施點力，多提升大家的醫藥常識，民眾就可以知道藥師哪裡好用，也請藥師圈的朋友們，大家克盡職責，盡量發揮所長，讓大家知道藥師「好」在哪裡吧！

相關書摘 ►《藥師心內話》：一樣米養百樣藥師，你想找哪一種？

書籍介紹

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航