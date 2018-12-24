《藥師心內話》：一樣米養百樣藥師，你想找哪一種？

作者：Drugs

賠奶粉，賺鈣粉

既然藥局的利潤不是這種廣告藥品，那會是什麼？當然就是「保健品」，這裡可代入所有可能有效、可能沒效，反正不是藥，也吃不死人的那種產品。

大家都知道，奶粉、尿布一定要去藥局買，因為真的賣得很便宜。

這樣的操作方式，目的就是用便宜奶粉和尿片把貪便宜的家長吸進來，然後想盡辦法賣給他們有賺頭的保健營養品。

假設一罐奶粉開罐賠50元賣出，反正奶粉一週只能開一罐，賠的有限，但假如能讓媽媽買一瓶沒什麼用的鈣粉，利潤一下就出現了。

這就是藥局的亂象：「削價搶客，然後轉貨賺錢」。

既然如此，到底還有沒有「好一點的藥局」呢？

有，路上其實還是很多，不過那些藥局因為不想賠錢賣，不想平成本賣做白工，畢竟連路邊攤賣衣服也不會這樣玩，好一點的藥局就容易被鄰居打入不肖藥局的行列，而外面路上賠錢賣的不肖藥局，鄰居們都說：「那是好棒棒的藥局。」然後每個鄰居進去都被「砍」得好開心，一進門沒有幾千元是出不了藥局的。

在這樣的惡性循環下，好一點的藥局來客不多，收入自然就少，很容易就歇業了。只能說，那些不肖藥局的行銷策略真是做對了，因為一般民眾真的吃這一套。就有某位同業還在網路上秀出自己的那一台原廠海神鑰匙圈和大家炫耀，惹得一堆學弟妹們都雙擊666，整個高潮狂喊偶像，拜託，知道內幕的我才不起鬨呢，因為明白他是如何賺錢的，不恥哪！

我在同學的連鎖藥局實習時，正是台灣奶粉尿布市場行情正好的年代，出生率不像現在那麼低，每天都能見到新手媽媽進來給我們「砍」。

說真的，每當賣出去嬰兒保健品時，心中真是無限歡欣。──一瓶就可以抽50元耶！

這些嬰兒保健品買二送一、買三送二⋯⋯促銷活動一堆，只要賣得愈多，我們就抽得愈多。同學當然很敢給獎金，因為這些保健品是他自己找食品包裝廠（不是藥廠）包裝的產品，賣1瓶就現賺5瓶回來了，我們努力領獎金，同學也努力發獎金，大家都開心啊！這麼好賺怎麼不開心呢？

最高紀錄是一個月內，有同事可以賣出100多瓶嬰兒營養品，那一瓶賣價行情可是1000元以上喔！

初期，我賣得很開心，獎金也領得很開心，畢竟每週都可以領到現金呢！

不過，有一次在賣嬰兒保健品的時候，一位年輕媽媽用很真誠的眼睛看著我問：「藥師，這東西真的好嗎？真的沒問題吧！」當下，我突然語塞了。

看著她的眼睛，再轉頭看其他同事正口沫橫飛的介紹「產品」，我突然覺得很愧疚，這東西其實不吃也是可以，而且老實說，我自己也不想吃這家「包裝廠」做出來的東西。

我當下緩緩地說：「其實，這東西還好而已。還有更好的，只是老闆叫我們主推這個，所以我先拿給妳。我另外拿給妳這個好了，這個一定會更好。」

我後來拿的營養品，一瓶可以抽獎金70元，且販售價格更高，店裡績效看起來也更好，大家都開心哪！

也就是說，這些極少數不肖藥局的利潤，有一部分就是這樣產生的。舉這個例子，正是因為有太多次的類似經驗，讓我慢慢忘記自己是個藥師。

現在有時在其他藥局或是賣場，看著其他不認識的藥師朋友，或穿著白袍的工作人員，口沫橫飛在推銷產品時，總會回想起當時昧著良心的經驗，真的感到很不好意思，因為幾年前我也是其中一員。

當然，我必須老實說，開業就是要賺錢，合理與否罷了。

理論上來說，並不是所有進來藥局的民眾，都能判斷自己選擇的藥品或是保健品是不是對的，產品的品質好壞，其實一般民眾也根本不清楚，所以藥局應該有合理的利潤，好來支付藥師的專業，提供給民眾，最終受益的也是一般民眾。

你想，去診所都還要付掛號費，到藥局問價錢後，再去其他更便宜的地方買，對做白工的藥師來說真是情何以堪！

真想大聲說：「藥師不是廉價品，我們也是有專業知識的人員，想獲得請先付出。」

若能這樣，就真是太美好了，可惜這幾年的經驗大部分都是：「你說的都有理，但好像有別的地方賣的比較便宜。我再考慮考慮，謝謝喔！」或是：「網路上賣的更便宜，你這間藥局有夠不老實的。」

只能說，還是有很多好的藥局，需要街坊們的實質鼓勵呀！

好的藥師能夠提供給你專業建議，起碼讓你不要被那些砸大錢的廣告商品給騙了，所以想要好的藥師給你良心諮詢，請大家先擺脫買藥像買菜，殺價不成，就凹送蔥的習慣吧！

畢竟，開店就是要賺錢啊！

一種米養百種藥師，你想找哪一種？

附近的鄰居偶爾會和我抱怨，轉角過去那家連鎖藥局的藥師問什麼都不懂，裡面穿白袍的人那麼多，只是拿醫師的處方箋問一下：「那個藥是吃什麼用的？」卻沒有人能答得出來，他們只會一直問客人說：「要買什麼？」然後一直跟在顧客後面，或是一直不賣客人想要買的藥，說吃他們的維他命就好。

「你們不是都是穿白袍的藥師嗎，怎麼程度差那麼多？」，而鄰居的疑問，應該也是很多人的疑問。

事實是：不是每個穿白袍的都是藥師，很多只是「助理」，也就是那家藥局聘請的員工而已。這種情形，尤其是在連鎖藥局或藥妝店更是常見。

為什麼呢？原因很簡單──因為藥師太貴了。

通常一家藥局最多配置兩個藥師，一個早班一個晚班，其他的部分讓員工看著就好。至於假日有營業的藥局，有沒有藥師當班可能又是另一回事了，反正衛生局放假，也不會有人來稽查啊！

看看大賣場裡面的藥局，那麼多穿白袍的人在推銷東西，甚至還會擋在通道中間和我說明：「今天特價多少，優惠多少」，我就不信每個都是藥師，因為人力成本太貴，藥局根本請不起。

我想，大家也都猜得到哪幾家藥局是租牌來的，因為隨時去看，正牌藥師一定都不在。

老實講，也不是每一家藥局的藥師，都有足夠專業能力可以站在櫃台後面，來解答顧客的問題。有些出來開藥局的，可能連醫院都沒待過，想當然爾，藥學及臨床訓練不足的機率就高，因為學校教的只是基礎，有很多經驗都是我們畢業進入職場之後，再不斷進修、不斷唸書，才跟得上現代醫藥學的發展。

還聽過有一些藥局藥師，之前只做過藥廠業務，把執照先租給診所使用，幾年過後，就符合健保規定：「有2年執業資格」。

沒錯，這樣就可以合法開藥局了。

問題是這樣的背景出身，讓很多號稱合格的藥局藥師，連藥名都忘光光，處方也看不太懂，但因為藥廠業務的訓練，讓他們變得很會賣東西，所以生意真的很好，錢也賺得飽飽的。

但是這樣的服務，卻背離了「藥師」兩個字的意義。

大家希望給這樣的藥師服務嗎？我就不希望。那當你在藥局看到一排穿白袍的人，到底要如何分辨哪位才是藥師呢？

其實很簡單就可以認出來，所有藥師的胸口一定會配戴一張「執業執照」，上面一定會寫著「藥師某某某」那就是真的藥師了，其他的則是助理。

當然，我不是說助理不好，真的有很多助理對保健品專業知識，其實凌駕於不唸書的藥師，但若是問藥品相關問題，當然找藥師還是比較好的選擇。

但話說回來，那些人滿為患的有機食品店，有些店員也是穿白袍服務的，可千萬不要誤會那是藥師。

事實上那些有機食品店的生意比很多藥局的生意還好，前一陣有一個很紅的生機療法，據說只要用瀉鹽加有機蘋果醋來做體內環保，就可以讓人身體健康云云⋯⋯，附近鄰居就有一堆人瘋狂跑去搶購，其中有人拿瀉鹽來問我說：「看起來怪怪的。」

我看了才發現，上面貼的可是「工業用」，我告訴鄰居：「這不是給人吃的，不要用比較好。」他卻又用懷疑的眼光看著我說：「可是有機店說要這樣用啊！」

這又再一次驗證，即使是經過國家考的合格藥師講出來的話，即使證據就明顯擺在眼前，可信度還是比「鄰居說、有人說」低很多，這點，常常讓我們有心奉獻的藥師很無奈啊！

相關書摘 ►《藥師心內話》：血汗醫院裡永遠補不滿的「藥師」缺額

書籍介紹

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作者：Drugs

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責任編輯：朱家儀

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