日本札幌建築物「整棟被被炸毀」，止汗劑、髮膠、殺蟲劑都可能造成「噴霧爆炸」

日本北海道札幌一處組給房仲公司的建築物，17日晚間發生嚴重爆炸，不僅建築物全毀，更波及樓下的居酒屋，導致42人輕重傷，警方研判是房仲公司員工使用除臭噴霧造成。其實，不只除臭噴霧，爽身劑、髮型定型劑、殺蟲劑等任何噴霧式的高壓噴罐，若不注意正確使用方式，都有可能發生「噴霧爆炸」。

120個除臭噴霧罐用完馬上開熱水器，整棟建築物被炸毀

（中央社）日本北海道札幌市昨晚發生一起爆炸案，導致42人受傷。建築物全毀的一家房屋仲介店相關人士表示，室內有除菌消臭用的噴霧罐120個。警方正在調查是不是噴霧罐的成分所引爆。

《日本放送協會》（NHK）報導，17日晚間8時30分（台灣時間7時30分）左右，札幌市豐平區平岸發生爆炸，一棟有居酒屋、房屋仲介等租用的2層樓木造建築因爆炸全燒毀，包括在居酒屋內的客人及員工等共42人受輕重傷。周邊至少20棟屋舍及26輛車受到波及。

警方表示，房仲相關人士表示，發生爆炸之前，有職員在屋內把120個除菌消臭用噴霧罐內容抽出，這個人為了洗手，一打開熱水器的開關，突然發生爆炸。

製造這些噴霧罐的是靜岡市的廠商。廠商表示，噴霧罐內有可燃性瓦斯「二甲醚」（dimethyl ether），每個月寄30罐到這家事務所。

因為這家房仲店已燒到全毀，警方初步研判可能是店內噴霧罐內的成分是引火爆炸的原因。

房仲店的鄰居是居酒屋，發生爆炸時，上下1、2樓約有40名客人，以及5名員工。因日本正值忘年會（年終餐會），當時店內客人多。

一名居酒屋店員告訴店長，發生爆炸後，2樓地板崩毀，有幾名客人從2樓摔到1樓。店員將客人疏散到1樓，逃到店外，但有幾名客人還在2樓，這些人因為建築物起火，無法下到1樓，有些客人情急只好從窗戶跳下。

熟知爆炸機制的專家、東京大學教授土橋律指出，從事發現場影片看來，火勢燃燒範圍很廣，推測是建築物內積存大量的瓦斯。受到爆炸影響，連遠處的窗戶玻璃都被震破，會發生這麼大規模的爆炸慘況，實屬罕見。

土橋指出，如果含有可燃性瓦斯的噴霧罐120罐都打開，可能會引爆，是非常危險的。如果當時打開熱水器開關，就會有火苗，導致充滿氣體的屋內發生爆炸。

《蘋果日報》報導，《朝日新聞》報導稱，房仲業者準備搬到居酒屋隔壁，所以員工在辦公室內噴了超過100瓶除菌消臭噴霧，然後去洗手間洗手就爆炸了，可能是熱水器點火後碰上噴霧引發爆炸；《讀賣新聞》則稱，爆炸當時房仲公司員工正在使用過的噴霧劑罐子上打洞。至於確實的原因，警方仍持續調查中。

殺蟲劑放瓦斯爐旁、高壓噴霧直接丟垃圾車，台灣也發生多起噴霧爆炸

這次日本札幌居酒與房屋仲介公司爆炸，雖然還未確定起因，但警方推測是因為除臭噴霧的高壓罐導致。其實，台灣也曾發生多起高壓罐爆炸意外。

《ETtoday》報導，今年6月29日，宜蘭縣蘇澳鎮一輛垃圾車行經蘇澳鎮昆明路時，垃圾車內突然爆炸，連車斗也被炸開，附近14戶民宅窗戶玻璃破裂，導致2名倒垃圾民眾和1名清潔隊員受傷，其中，詹姓清潔隊員雙耳耳膜破裂，傷勢最嚴重。而事故起因，推測是有民眾將高壓罐直接抱在垃圾袋中，高壓罐高溫的垃圾堆中受擠壓，引起爆炸。

《三立新聞》也曾報導，2016年7月14日，屏東縣屏東市建國菜市場發生爆炸起火事件，導致一名婦女手臂和臉部灼傷。禍首就是高壓罐裝殺蟲劑，受傷的婦女將噴射罐裝殺蟲劑放在瓦斯爐附近，噴霧式瓶罐不耐高溫起火。

根據經濟部標準檢驗局《104年噴霧罐產品檢驗技術建置及列檢可行評估之研究》，2010年～2015年間，日本有近50起的火災案件是因為噴霧罐裡的可燃性氣體引火造成。

高壓噴罐不可以放在汽機車置物箱、瓦斯爐旁，使用時遠離火源

根據標檢局這份2015年出版的研究報告，無論是用於身體的爽身噴霧、止汗噴霧、髮膠噴霧，還是殺蟲劑、除臭劑，只要是罐裝高壓噴霧，罐中除了產品外，也會加入高壓的「推進氣體」，這些氣體的沸點略低於室溫，讓這些主要產品，一按壓就能「噴出來」。

而這些能產生壓力的「推進氣體」，包括不可燃的「氟氯氣體」、可燃的「液化石油氣」和「二甲醚」，早期大多使用不可燃的「氟氯氣體」，但氟氯氣體會破壞地球臭氧層，1987年，聯合國《蒙特婁議定書》禁止氟氯碳化物的生產與使用，之後，罐裝噴霧多使用「液化石油氣」和「二甲醚」這兩種可燃氣體。

而這些噴霧產品噴出來時，具有可燃性的推進氣體也會跟著噴出，如果產品是慕絲及泡沫，推進劑因為被慕絲及泡沫包覆，則會緩慢逐漸釋出。

《TVBS》報導，台北市環保局第五科長崔浩志表示，這些可燃的「液化石油氣」和「二甲醚」都是「無臭、無味的一些氣體，其實散發出來，民眾也聞不到。」但是只要有火源、靠近高溫處，就有可能燃燒爆炸。

標檢局研究報告中提到，「噴霧罐產品不適合放置在高溫環境中，如汽車、摩托車置物箱，可能因為過熱而使推進劑氣化，導致體積膨脹，造成罐體無法承受過高壓力而爆裂。此外，噴霧罐產品，應遠離火源，更不可對著火苗噴出，特別是在密閉環境中使用如車內，應避免抽煙、點燃打火機等危險行為。」

都市傳說「鑽洞後才能回收」，反而可能引發爆炸

《TVBS》報導，這些噴霧罐如果使用完，該怎麼處理？網路謠傳一個「都市傳說」，必須把噴霧罐特地剪破或戳洞，洩掉所有氣體，避免危險，連韓劇都教導民眾這麼做。然而，崔浩志表示，這反而可能導致大量氣體外洩，引發氣爆，更加危險。

《中國時報》報導，這些高壓噴霧，如果沒有使用完，回收前應至空曠通風處，並朝逆風方向將內容物按壓噴出，而且不可敲打、壓扁、打洞或用火燒烤等，應該直接用噴口排出。交給回收人員前，也要記得再搖一搖，並壓一壓噴嘴按鈕，確認沒有任何藥劑或空氣噴出。

高壓噴罐使用注意事項

包括殺蟲劑、除臭劑，用在人體的體香噴霧、止汗噴霧、頭髮造型噴霧等，只要是高壓噴霧瓶，都必須注意以下事項。

使用前｜應放置陰涼處，勿放在汽機車置物箱、廚房等高溫處。

使用中｜應避免在車內等密閉空間使用。

使用後｜若在密閉空間使用，勿用打火機、熱水器等，可能產生火花、火苗的物品。

用完後｜不可以敲打、火烤或壓扁高壓罐，也不能在瓶身打洞、鑽孔。

用完後｜要丟棄前，必須在逆風處，用「按壓」的，將剩餘的氣體噴出。

用完後｜勿丟進垃圾車，必須交給清潔人員回收。

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核稿編輯：楊之瑜