《懶人瑜伽》：簡單的貓式、下犬式，讓你無比Relax！

文：崎田美菜

用下犬式來消除疲勞

Photo Credit：漫遊者文化

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也來學習貓式吧！

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相關書摘 ►《懶人瑜伽》：就算沒有墊子，善用環境還是可以練習瑜珈

書籍介紹

《懶人瑜伽：【漫畫解剖】16式超有感「輕懶慢」宅瑜伽，拯救你的自律神經失調》，漫遊者文化出版

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作者：崎田美菜

譯者：白璧瑩

網路推播逾數萬、2017出版半年狂銷20萬冊！高人氣連載瑜伽漫畫集結作品，迄今穩坐日本亞馬遜瑜伽類書籍暢銷排行榜第一名，累計銷售30萬冊！

任何地方都是瑜伽練習場，3分鐘空檔就能練瑜伽。漫畫式解剖圖解、16式簡單到身體會幫你自動記憶的超有感「輕．懶．慢」宅瑜伽，不用瑜伽墊、在哪都能練、隨時都能做、不必死記體位法，只要跟著作者一起輕鬆做、懶懶做、慢慢做，三不五時隨時隨地練一練，就能拯救自律神經失調，徹底擺脫身體痠痛、排除體內老舊廢物、告別虛弱體質，讓你全身舒暢、活力充沛，不管你再宅再忙也能變得超健康！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航