《新橋戀人》：逃離理性的殘缺愛戀 

《新橋戀人》劇情講述上校之女米雪兒（茱麗葉畢諾許飾）遭醫師男友拋棄而流落街頭。她飄泊至整建中的巴黎新橋，在這邂逅賣藝維生同樣棲息於此的亞力克斯（丹尼拉馮飾）。倆人隨之相互相伴發展愛戀。

表面看來這是一齣愛情通俗劇，導演李歐卡霍卻運用大量符碼使之「不通俗」。米雪兒初登場罹患眼疾必須黏貼眼罩，一方面表示她健康的殘缺，另一面隱喻她的生命挫敗。

堂堂大家閨秀，落得如此狼狽，她失去愛情亦離開階級特權。男主角亞力克斯則對於街頭生活甘之如飴，他重傷入收容所時長者規勸他搬去地中海生活，他卻表示拒絕。他身上也有殘缺符碼：遭車碾傷的跛腳。當然，整建的新橋也是一種殘缺。

Photo Credit：東昊影業

當殘缺遇上殘缺，宛如拼圖，彼此完整彼此。這種殘缺連結的人生挫敗，我不禁聯想酷兒理論提及的「失敗藝術」，以失敗作為挑戰主流規訓的顛覆力量。 在《新橋戀人》，這對殘缺情侶挑戰的是「理性」。

誠如導演李歐卡霍訪談提及：「民主的世界給了我們一種獨裁式的理性，幾乎控制了所有的事物，很多時候反而造成了更多憤怒。」劇中米雪兒與亞力克斯掙脫世俗枷鎖，他倆不定居屋宅、運用安眠藥盜拐錢財、缺乏工作系統恣意過活等等。

這些作為無疑連接導演所指「理性」。在「理性」的民主社會中，法律規範及風序良俗迫使人民服膺當個「乖寶寶」。拒絕或無從遵循者（例如街友）就得透過國家機器（例如收容所）強迫清潔身體並送醫治療。主角們的作為，正是「非」理性。

不只社會體制，世俗愛情同樣包覆「理性」。人們遵循愛情守則，信仰特定形式，以異性戀為主要並結婚生子為前提的浪漫愛情。

然而，劇中米雪兒與亞力克斯的愛情始於原始渴望或心機算計。米雪兒起先也許並非愛戀亞力克斯，她可能假裝藉此換取棲身之所。但無論是何者，皆屬非理性的愛情公式。這依循李歐卡霍設定的文本母命題：「自由」。

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導演運用巴黎建城200周年施放的絢爛煙花去點綴主角愛情，讓法國大革命的自由嚮往庇佑愛侶的自由追愛。這大概正是《新橋戀人》如夢似幻的迷人所在吧。表面觀眾耽溺角色的浪漫愛戀，實際上觀眾期盼的是，逃離理性束縛的道德規訓。

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※本文經過高雄市電影館授權刊登，原文發表於高雄市電影館月訊

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航