烏克蘭想推動教會獨立「去俄國化」，可能造成更大爭端

文：張耶斯（前歷史系學生、巴黎餐廳打工仔）

綜觀烏克蘭的歷史，除了基輔公國時代可以算是一個獨立體系的國家之外，從1240年蒙古攻克基輔，一直到1991年蘇聯解體，都可以算是烏克蘭的「亡國時期」。事實上，這個處於兵家必爭之地的東歐「小國」，到了今天仍然受到列強的擺佈，尤其是東邊的俄羅斯。

這群愛好自由的「哥薩克人」，雖然在2014年遭受普亭（Vladimir Poutine）併吞克里米亞的巨大打擊，仍不斷尋求國際話語權的機會。近日，烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）就宣佈一個自主，且不受莫斯科控制的烏克蘭獨立正教會成立，象徵烏克蘭人在精神上走出莫斯科的陰影。但真的能如波洛申科所願，從此在宗教上與莫斯科再也沒有瓜葛了嗎？抑或是埋下了另一個衝突的導火線？

為什麼烏克蘭沒有獨立教會？

要了解這個問題，就必須先知道到底俄羅斯和烏克蘭教會有什麼關係。

「基輔與羅斯地區」的東正教大主教過去駐紮在基輔，但在1240年蒙古人入侵後，大主教被迫往北邊遷徙，1326年以後，莫斯科就正式成為主教的駐點。1453年，鄂圖曼土耳其攻陷君士坦丁堡，東羅馬帝國宣告滅亡，導致君士坦丁堡的東正教主無力顧及外地的教務，因此北方的神職人員和農民紛紛前往莫斯科尋求庇護。之後，莫斯科就成為了一個獨立的正教會，並在王權的支持下，逐漸擴大，成為基輔和全羅斯地區的實際宗教領袖。

可見，烏克蘭教區其實是屬於莫斯科正教會的轄區，雖然蘇聯解體後，烏克蘭在政治上已經取得獨立，但在宗教上仍然受制莫斯科，這也造成烏克蘭獨立後國內政治、宗教和文化衝突的主因之一。近年來，烏克蘭民族主義受到各界人士的鼓吹，加上普亭在國際上的持續打壓，才導致波洛申科提出建立烏克蘭獨立正教會的構想，以達到實質上的「宗教獨立」。

烏克蘭獨立正教會：波洛申科最後的政治籌碼

波洛申科於15日表示：「這是一個神聖的日子，我們建立了烏克蘭獨立的正教會，一個脫離俄羅斯，遠離普亭的影響，且再也不會飲用俄羅斯正教會聖杯中的毒酒。」波洛申科認為莫斯科正教會長年在烏克蘭散播不實謠言，且不斷的支援俄羅斯情報單位滲透國家，完全是一個協助普亭侵略烏克蘭的共犯組織，因此有成立烏克蘭獨立正教的急迫性。

強勢的發言，除了定調波洛申科作為烏克蘭的總統會對抗俄羅斯的侵略外，對內也有凝聚烏克蘭民族主義，守住基本盤的用意。為什麼會這麼說？根據烏克蘭媒體做的民調，波洛申科很難在明年3月底的選舉中獲勝。被稱為「天然氣小公主」的正妹前總理提摩申科（Yulia Tymoshenko），其烏克蘭優先的政治理念，和過去亮眼的經濟政績，以及主張在歐盟和俄羅斯之間取得平衡的理念，讓她能夠以將近兩倍的民調大幅領先波洛申科，並有望在第二輪投票中贏得大選。

相比於經驗豐富的提摩申科，作風獨裁的波洛申科似乎失去了人民的信任。除了低迷的民調外，波洛申科上個月頒布的戒嚴法令，也可能使得明年這場選舉流產，假使真的如此，未來烏克蘭勢必又會經歷一場大震動。而波洛申科所設立的烏克蘭獨立正教會，是否又會成為普亭對烏克蘭展開另一波文攻武嚇的理由？

Photo Credit: AP/達志影像 烏克蘭總統波洛申科與俄國總統普京

烏克蘭教會獨立事件帶動的複雜關係

波洛申科的烏克蘭正教會，無疑將讓烏克蘭又捲入另一場國際紛爭當中。

1688年之後，烏克蘭在君士坦丁守牧的默許下，成為莫斯科正教會的轄區，在被莫斯科正教支配上百年之後，今年10月11日獲得君士坦丁守牧（Ecumenical Patriarch of Constantinople）鬆口支持烏克蘭當局成立自己的教會，這個君士坦丁守牧是當今東正教所有正教會公認的精神領袖，現任牧首巴爾多祿茂（Bartholomew I）主張恢復東正教和其他宗教文化的對話，在這個前提下，君士坦丁守牧當然支持烏克蘭成立自己的正教會。

但要知道，烏克蘭教區可是非常的富裕，莫斯科正教會三分之一的財產都在此地，依照法國世界報的推算，有將近12000座高價值的教堂和建築，由此可見，如果烏克蘭教區真的獨立，那對莫斯科正教會或者是普亭來說，都是一個非常巨大的損失，因此作為現今的莫斯科主教長——也是普亭的的忠實支持者——基里爾（Kirill）自然不會同意波洛申科的計畫。

對此，羅馬教廷也對此事做出了表態，可以看見，梵蒂岡內部並不樂見波洛申科的烏克蘭正教會提案，其官媒也提到：「此事還必須採取保留態度，以避免不必要的爭端和報復行動」。

一場各自盤算的政治鬧劇

那麼，烏克蘭民眾又是如何看待這個烏克蘭正教會呢？法國世界報做了一份讓波洛申科尷尬的調查，根據資料顯示，最支持現任總統這項政策的反而是西部的天主教省份，這區有很多日耳曼移民，或許在情感上，也跟著自己的老祖國德國起舞，一起反俄，所以支持率高達64%；烏克蘭的核心地區基輔一代卻不這麼樂觀，雖然表態支持烏克蘭正教會獨立的民眾和過往相比大幅增加，但也才48%的支持度，可見民眾還是對實質的拼經濟比較有感；最後在南部奧德賽，或者是東部俄羅斯族較多的省份，就只有30%的民眾響應。

而波洛申科所選定的烏克蘭正教長也是充滿了爭議，這位89歲的傑尼先科（Mykhailo Denysenko）來自親俄的頓涅斯克市，是蘇聯時期東正教的知名人物，且謠傳和KGB有親密的合作，幫助政府逮補異議份子。1990年競爭莫斯科教長一職失利後，就轉而鼓吹烏克蘭獨立正教會的設立。

波洛申科毫無疑問是為了他的選舉在鋪路，傑尼先科也是在做他的主教大夢。國際方面，君士坦丁守牧希望能「獲得」這塊肥沃的教區，而莫斯科正教在普亭的支持下，勢必會強勢的捍衛固有地盤。

獨立並非表示一切問題都能迎刃而解，相反的，還可能會面臨之前從未想像的問題，而烏克蘭1991年獨立後工業窘境、生產停擺，或是經濟危機等，都可以拿來做為借鏡。總而言之，這場大選前的鬧劇，人民的生計始終被執政者遺忘，烏克蘭未來的發展，無論在經濟、政治或者是宗教，都不能完全仰賴西方國家的支持。從邊陲、附庸，到現在的獨立自主，烏克蘭的發展是可以期待，但仍需時間的考驗。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航