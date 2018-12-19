在德國人權日，我聽見呼籲世界關注李明哲的一封信

人權日不悲情，爵士樂熱邀全民參與

每年12月10日世界人權日的前後的星期日，在我們因哥爾斯塔特（Ingolstadt）都會由國際特赦組織（Amnesty International，AI）在最受矚目的戲劇院舉辦全民參與的盛大活動。人權日當日除了安排演講外，也會邀請最受喜愛與知名的樂團來演奏爵士樂或流行音樂。這是本城人權日最大的特色。住在本城已經將近20年，國際特赦組織廣邀各界參與的人權日，每年都受到市民的熱愛，前往參加者每年都有500人以上到場聽演講與感受熱情的音樂。一個13萬人口的小城，能有500人來參加世界人權日，可說是相當踴躍。

我們經常會在這一天不期而遇地碰到一些平常難得一見的朋友，他們有的是因為喜歡爵士樂而前來，但這一點都不失去關心人權的意義。很多人前來不一定是特別對人權或公益事物關心，他們的前來或許只是來聽聽好聽的樂團演奏，或者是不預期地想碰碰熟悉的朋友，這樣的人權日吸引了很多平常不關心人權的民眾，這正是人權日宣傳的目的。

其實原本就關心人權者，平常就會透過管道搜尋資料，支持人權，而人權日這一天的目的，更大的用意是要觸及更多的普羅大眾，透過喜歡的音樂來吸引民眾關心人權。所以每一年主辦單位除了費心找演講者外，也會精心安排流行音樂的節目，讓愛樂者可以一飽耳福。民眾聽完沉重議題演講之後，難免心情沈重，再前往參觀各個公益團體的資料展示攤位時，現場的樂團演奏的爵士音樂，像是給民眾溫暖熱情擁抱，紓解民眾參觀沉重議題的悲傷心情。

公益與人權資料展示

今（2018）年在本城戲劇院舉辦人權日的活動步入第20年，聯合國發布的世界人權宣言在今年正好是70年的紀念年。1948年在法國巴黎起草通過維護人類基本權利的文獻，之後在聯合國大會決議的人權宣言，一共30條。1948年聯合國會在12月10日所通過決議的人權宣言，正是世界人權日的誕生，這是為了反省在二次世界大戰中人類所犯下的罪行，這也是第一份全球對所有人類都適用，也被列為全體人類應該享有的基本權利的文件。

今年邁入通過人權宣言70年的人權日活動，更是具有特別的意義。這也是檢視世界走過二戰反省的成果時刻，活動中特別安排宣示朗誦世界人權宣言的30條內容，這人人應該享有基本人權，對照當今因為人權受損而大量出逃的千萬難民，可以說是一大諷刺。

宣示唸出的30條條文其實非常基本，在現今的人類社會，卻因為各國的強權獨裁政治而無望實現。如果我們靜下心來仔細聆聽、檢視這30條的宣示內容，我們會發現其實就是民主國家所追求實現的生活面貌，也是世界人權宣言的完整體現，這樣的基本權利現今的大多數國家都做不到。

德國與其他歐美國家正在大量收容的難民，除了人道之外，也是人權宣言中的第14條第一款「人人為避免迫害，有權在他國尋求並享受庇身之所」所做得安置。即使是列為自由度為全球第10名的台灣，我們在人權的保障上，對於國籍及司法保障，都還有努力的空間與必要。

唸完世界人權宣示的30條條文，主持大會的國際特赦組織理事長里爾（Rihl）女士再用德國的憲法第一條「人類的尊嚴，不可侵犯」來加強實現人權的重要。她並且告訴大家，因哥爾斯塔特市的姊妹城市是中國佛山，但中國的人權仍然非常惡劣，需要全世界的關注。目前住在佛山的維權人士蘇昌蘭女士因為參與維護人權的行動被判3年，她人雖已出獄，但仍然受到嚴格的監控。

她呼籲到中國從事商務的人，應該盡個人能力協助改善中國的人權處境。11月德國的國際特赦組織特別發了緊急協助救援台灣人李明哲的信，強烈呼籲全世界人士關注李明哲被關押而不能讓家人探視的權利。

Photo Credit: Reuters/達志影像

中國人民被強拆房屋居無定所的抗議攝影展

每年人權日的攤位都有數十個公益團體的資料展出攤位，讓參觀者知道各國人權近況與本地公益團體的工作。2017年逃離中國政府迫害，到德國申請庇護成功的獨立紀錄片導演楊偉東與他的夫人杜興，在人權日當天活動展出2008年北京奧林匹克運動會前中國政府大量拆遷民宅，人民被迫拆遷毫無得到絲毫補償的抗議照片，流離失所的民眾，上身脫光用紅字寫下「拆」字的抗議照片。

另一位人像攝影的主角倪玉蘭，自身房舍被迫拆遷並協助民眾司法救濟的人權律師。倪律師身為被迫拆遷戶的人權律師，除了被判兩年的刑期外，更是在關押中被刑求至癱瘓，至今仍必須坐輪椅。兩年被關押出獄後，她與先生數度在租屋處無故被中國公安驅離，必須在公園或地下道過夜生活。更有甚者，公安把他們關押於私人賓館黑牢中，全天監控，並以他們未付房租控告其茲事而再關押2年到2年半。

葉國柱｜Photo Credit: 楊偉東拍攝／劉威良提供

這些上訪申訴的民眾，他們因為被迫拆遷但得不到任何補償，反而因為申訴而被關押2年到4年的時間。一位葉國柱先生被控尋釁茲事關押4年，冤刑屆滿尚未出監獄的門，就再以審理未清為由，再送進看守所重複逮捕，並以家人生命脅迫遭逼迫簽寫協議書，中國政府至今仍無履行協議書的協約內容。抗議攝影系列中，展出一位在湖北的女性林春芬，目前無法陳述她被迫害的真相，因為她仍在關押監獄的黑牢中。而另一位男子則是因拆遷迫害而精神異常，也無法做陳述。

數百名參觀者看到中國國家暴力的脅迫拆遷而對人民毫無補償，使之流離失所，都搖頭嘆息中國強大經濟實力下，人民悲慘生活猶如螻蟻。中國現今雖是沒有戰爭的國家，卻有著許多被驅逐與遭迫害的人在民主國家接受庇護，這樣的中國讓世界擔憂。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航