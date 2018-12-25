《符號的故事》：鍵盤上的小老鼠「@」到底該怎麼唸？

文：約瑟夫・皮爾希（Joseph Piercy）

＠符號

＠符號是當代電子通訊的主要基本圖案，因為大量用於電子郵件位址、社群媒體管理（使用者名稱，像是推特用的）以及簡訊簡稱。的確，＠在現代生活中變得非常重要，大量出現在印刷品上，1971年電腦科學家雷・湯姆林森（Ray Tomlinson）發明的＠符號，2010年收入紐約現代藝術博物館作為永久館藏。但是這個符號的起源有點爭議，也許出乎所有人意料之外，它沒有正式名稱，世界各地上有各種不同的命名。

我們目前知道在印刷機發明以前，＠符號曾用於中世紀商人的書信，但實際起源可能更早。美國古文字學家貝特霍德・路易斯・歐曼（Berthold Louis Ullman)在著作《古代書寫與其影響》（Ancient Writing and its Influence）中寫道，僧侶在面對艱鉅、似乎永無止盡的古拉丁文抄寫工作中，自然而然開始尋找捷徑，歐曼提出＠符號是拉丁文「ad」的縮寫，「a」指的是朝向或往，為了看起更優雅，便在「a」字符後面加上「d」。但是其他學者指出在聖經抄寫上偷懶，有違修道院對耐心、勤奮與堅毅的要求，而且特定縮寫連字需要遵循嚴格的傳統。（見177頁表示「And」的符號）

這個符號最早的用法之一，出現在義大利酒商弗朗切斯科・拉匹（Francesco Lapi）的信上，1536年5月4日從塞爾維亞寄往羅馬，信中拉匹列出目前葡萄酒的價格，大概是為了出口，使用＠標誌代表雙耳瓶，這種大型陶罐是傳統用來運酒的器皿，幾世紀之來這個符號變成貿易商與零售商標註特定商品個別單位的價格或比率，例如12個橘子@$0.50，是銷售帳目與會計實務中常見的符號。

1870年代之後＠沒有出現在市面販售的商用打字機上，二十世紀後半葉會計上的使用開始減少，後來打字機的鍵盤上偶爾會出現這個不起眼的按鍵，如果不是湯姆林森這個符號可能已經被淘汰了，就是紐約現代藝術博物館收藏那件的作品。湯姆林森在研究網路系統初期原型時，決定賦予電傳打字機「Teletype Model 33」上過時的＠符號新生命，用這個符號分隔不同收件人姓名，不久後第一封電子訊息在湯姆林森的辦公室裡幾臺電腦間傳來傳去，使用他新造的位址系統，這個符號理所當然變成了區分線上電子身份的標準方式。

雖然現在＠符號更常出現在社群網站，但其實＠符號最早出現在十四世紀很受歡迎的拜占庭編年史保加利亞語譯本中｜Photo Credit: 麥浩斯出版

沒有名字的符號

＠符號在英文中俗稱「at」符號，但是沒有正式命名，這個無所不在的符號不尋常的無名狀態，世界各地於是發展各式各樣的暱稱，其中大多數與動物有關，以下是一些很有創造力的綽號：apenstaartje：荷蘭語中「猴子尾巴」ludo a：波士尼亞語中「瘋狂的a」snabela：丹麥語中「大象的鼻子a」kissanhnta：芬蘭語中「貓咪尾巴」klammeraffe：德語中「蜘蛛猴子」papaki：希臘語中「小鴨子」shtrudel：希伯來語中「水果餡餅」kukac：匈牙利語中「蟲」dalphaengi：韓語中「蝸牛」grisehale：挪威語中「豬尾巴」sobachka：俄語中「小小的狗」。

相關書摘 ▶《符號的故事》：直到希特勒出現，「卍」才出現廣為人知的邪惡意義

書籍介紹

本文摘錄自《符號的故事：從文字到圖像，45個關於宗教、經濟、政治與大眾文化的時代記憶》，麥浩斯出版

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作者：約瑟夫・皮爾希（Joseph Piercy）

譯者：蔡伊斐

我們日常生活中常看到各種符號、標誌，

但我們從來不問為什麼有這些符號？

或這些符號為何這樣設計？

例如，愛心符號在解剖學上是不正確的，我們心臟跟愛心符號長得一點也不像。

或者為什麼藍牙符號是以十世紀丹麥國王的牙齒命名的。

你知道Twitter上15％的推文都包含標籤符號嗎？每天有超過4,100萬人在使用＃符號，還有「笑臉」符號起源於20世紀60年代的馬薩諸塞州？

符號顯示了最小與最簡單的想法是多麼重要，比文字和語言更精簡，卻傳達了更深層與廣泛的寓意。

本書收錄幾個世紀以來，宗教、政治和大眾文化的45個最重要的象徵，引人入勝的筆調講述了符號的歷史，以及它們背後代表的價值觀，將幫助我們更了解現在被符號包圍的世界。

Photo Credit: 麥浩斯出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航