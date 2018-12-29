除了經血增加，「子宮肌瘤」也可能讓你頻尿又反覆流產

文：林雁茹（健康傳媒）

結婚10年的35歲女性患者，一直未能成功受孕，5年前開始發現經血量變得比以前多，月經來時就算在日間也需要用到夜用型衛生棉才足夠。同時，小解的次數也越來越頻繁。直到小便尿不出來，才急忙到醫院求診。醫院為患者以單導尿管導出1000 CC的尿液，並且檢查出她子宮裡長了多顆肌瘤，壓迫到膀胱和尿道，造成頻尿、排尿困難，甚至引發不孕和繼發性貧血等問題。

單發性與多發性子宮肌瘤

中山醫院主治醫師郭安妮指出，子宮肌瘤分為單發性和多發性兩種。前者為子宮內長單一肌瘤，而這名患者則屬於多發性的子宮肌瘤，即子宮裡同時長出多顆肌瘤。最大顆的肌瘤有10公分，加上其他零零總總3到5公分的肌瘤約有7顆。其中最大的肌瘤往外長，壓迫到膀胱和尿道，導致頻尿。而小顆的肌瘤長的位置接近子宮內膜處，以致造成血崩甚至反覆流產。

郭安妮表示，患者到醫院求診時血色素只有7（正常值約12），算是嚴重貧血。患者自述，曾經以驗孕棒驗出懷孕，沒幾天卻月經來潮，這種情形至少已有2次，顯示她可能有反覆流產的跡象。幸運的是，這位婦女在經過子宮肌瘤手術治療休養後的第8個月，終於又順利懷孕，並成功誕下3500公克的健康寶寶。

女性經血量異常，要留意是否為子宮肌瘤

郭安妮解釋，子宮肌瘤的主要和遺傳基因有關，是婦科中最常見的良性腫瘤。30歲以上女性約有20％左右的機率會發生子宮肌瘤；40至45歲約有30％的機率發生子宮肌瘤；等到過了更年期後子宮肌瘤便會慢慢萎縮，發病機率逐漸下降。

臨床上，女性若發生經血量異常，就要留意是否為子宮肌瘤所造成。比如正常女性經血量約每個月35 CC左右，月經期間為2至7天，週期為21至35天；一旦經血量每個月超過80 CC，則表示經血量過大。郭安妮提醒女性朋友，假如日用型衛生棉2個小時就會滿，或是必須使用到夜用型衛生棉，就代表經血量過大。此外，若經血中有類似豬血糕的塊狀大血塊，屬於經血異常，也可能是子宮肌瘤所導致。

郭安妮強調，患有子宮肌瘤或有相關病史的女性，應避免服用四物、蜂王乳、胎盤素、四神、中將湯等成分的補充品。這類食物含有大量䧳性激素，可能會引發子宮肌瘤的增生。所幸，臨床上99.5％的子宮肌瘤皆為良性，只要控制得宜、每3至6個月定期追蹤檢查，多能與其「和平共處」。不過，若是子宮肌瘤影響到肧胎著床，或是發現經血量太大，造成頭暈、易喘、貧血、體力不支等問題，建議應立即尋求治療，切莫大意。

至於女性朋友在月經來前該如何保養？郭安妮建議，可多吃補鐵食物，如紫菜、葡萄、櫻桃等，同時避免刺激性和冰冷食物；此外，月經期間不要喝酒，食用麻油、人蔘等活血食物，以免流血量過大，同時要適度休息，避免過度勞累，方可保持身體和子宮的健康。

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