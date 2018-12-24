蒼井空懷孕被大肆撻伐，反映的是男人的殘暴

最近，曾經以拍攝色情片維生的女性蒼井空，因為在前陣子宣布結婚後，近日又宣布懷孕的緣故，遭到網路上大量的無情人身攻擊，很多人羞辱她「很自私」。認為曾經拍攝色情片的她，若是生下孩子，將會導致孩子在成長過程中被排擠、被霸凌，假如孩子因此自殺，那元凶就是她。就算沒有，孩子也不會願意有個曾經拍攝色情片的母親，更不會想意外看到她拍攝的色情片。

部分日本媒體更是大言不慚地說，如此「與一般女性不同」身分的她不該成為一名母親，但問題真的出在她身上嗎？

色情作為弱勢女性的生存出路

日本女性的社會地位本就不高，在職場上備受不平等待遇，從性騷擾、升遷困難到懷孕歧視等，且女性多半被認為必須結婚進入家庭，放棄原有的學業及事業來為丈夫孩子付出，也因此造成近年來「女性貧窮化」的社會現象，日本記者鈴木大介的著作《日本最貧困女子》揭露了殘酷的真相：

單親媽媽及其她單身女性常屈居於社會勞動底層，成為日本風俗業及色情業重要的女性來源。

很少有小女孩會天真開心地說著：「我長大的夢想是成為AV女優！」如此殘酷地現實正在傷害女性群體，女性主義文學家安德里亞・德沃金（Andrea Rita Dworkin）曾在《右翼女人》（Right-wing Women）中寫道：

國家已經建構了社會、經濟和政治的處境，出售一些性或生殖能力對女人的生存是必要的；而銷售被視為個人意願的行為。

即使這些女性並非毫無自我意識的無人機，她們在社會中生存的「自主能動性」（agency）也需要被肯認，但這不代表弱勢女性在父權資本主義下的「脆弱性」（vulnerability）與「受害性」（victimhood）可以被輕易抹除與忽視。

既然日本社會的政治經濟結構已經對女性如此不利，選擇以拍攝色情維生就無法只視作個別女性的自願選擇，而是整個社會結構都必須被檢討才是。

色情作為性剝削及性販運的產業鏈

《日本女性主義雜誌》總編北原女士在接受《女人迷》採訪時，表示她年輕時曾天真地相信色情可以作為女性解放的方式，但在她於色情業見習的經歷中得知，這些色情片商為求真實性，以滿足男性觀眾們的性幻想，片中暴力畫面是女性真實在拍片現場被強暴跟虐待，而不是許多男性所宣稱只是「演出來」的！

女性主義法學家凱瑟琳·麥金儂（Catherine Mackinnon）在其著作《言語不只是言語》（Only Words）生動地描繪道：「殺死她！殺死她！」僅僅是言詞而已，但是奧克蘭警署從中看到這些人的所作所為：參與犯罪行為。

假如情景不是謀殺，旁觀者在看一場強暴，那麼「強暴她！強暴她！」難道就不構成參與？想像一下，強暴的情景被拍成照片出售，一些人一邊觀看，一邊喊著：「強暴她！強暴她！」

在珠寶等奢侈品方面，大多數的人都知道很可能源自於剝削童工與破壞環境，而身為消費者必須加以抵制，否則將會成為產業結構的共犯。

在北原女士的採訪裡面，近年日本色情產業甚至爆出要求女性簽下「賣身契」的爭議，許多退出色情產業的女性紛紛出面控訴，拍攝這些強暴虐待、有辱尊嚴的色情片並非她們願意的。而男人們明知道這些殘酷真相，卻還是使用色情來滿足自己的淫慾，成為色情產業的暴力需求來源時，難道這些男人不也是性剝削與性販運的共犯嗎？

色情作為散布強暴迷思的仇恨言論

日本社會學家上野千鶴子在她的著作《厭女》中，清晰地描繪出厭女現象並非「討厭女性」如此簡單。大多數厭女的男人其實愛好女色，這種看似矛盾的現象，麥金儂也指出男人把女性客體化成性玩物，進而認為女性的打扮、談吐或求職等一切行為都是因為想被強暴，而色情本身就在強化這種既定印象，也就是「強暴迷思」（rape myth）。

不單單只是自由主義男性學者所述的「再現」（representation）而已，是屬於性別歧視機制的一環，師大台文所林芳玫教授在她的著作《色情研究》中寫道：

反色情女性主義者也因而從語言學及溝通理論的觀點指出，色情及其散布之強暴迷思使得女人說出來的「不」無法達成溝通效果。自由主義者認為只要可以說話，就有言論自由。從語言學的角度而言，說出來的話不被理解、不被接受、持續遭扭曲，這樣就不算達到說話的效果。自由主義所給予女性的言論自由，不外乎就是聲帶發聲的自由。

日本片商所產出的色情產品中，不合意、羞辱、強暴、虐待、非人化對待女性等元素普遍存在，並且表達出合理化甚或讚揚的態度，也因此色情並非單純的言論自由問題，而是所謂的「仇恨言論」（hate speech）問題，是基於根據女性的屬性（Attributes），有意去貶抑、威嚇與煽動對女性的暴力（violence against women），尤其是性暴力的言論。

色情反映了男人的殘暴

最後，讓我們回到這次蒼井空懷孕的爭議事件中，不少男人為她進行了辯護，但還是在合理化整個色情業，也就是－將蒼井空尊為至高無上的「女神」－眾多男人「性啟蒙」的導師－所有男人都看過她的作品，並痛斥其他男人「偽善」或「假道學」。

而筆者不僅反對羞辱蒼井空的言論，對這樣的言論也必須加以批判，蒼井空曾經以拍攝色情片維生，並不會讓她變得低賤，當然也不會讓她變得特別偉大，她跟我們一樣只是在這個父權社會中倖存下來的女人。

正如德沃金所描述，女人被分別至於「農場」與「妓院」兩種模式生存，前者是為單一丈夫提供性與生殖服務，後者是為眾多男人提供性滿足，「母親」與「妓女」只是男人分化女人的方式，當一名曾經拍攝色情片的女性想要成為母親而被大肆撻伐時，反映的是男人的殘暴。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航