2018男女性別差距報告：亞洲最平權是菲律賓，贏過愛爾蘭

日內瓦時間17日，世界經濟論壇（The World Economic Forum，簡稱WEF）發布《2018年全球性別差距報告》。報告指出，2018年男女性別差距與去年相比略有改善，但要走向完全的男女平等，各國平均還要等上108年。而全球的性別平等排名中，北歐國家仍然名列前茅，中東國家墊底，值得一提的是，菲律賓成為亞洲第1、全球第8，也是亞洲唯一躋身前10名的國家。

2006年起，總部在日內瓦的世界經濟論壇（WEF）每年都會發布該年度的「全球性別差距報告」，統整各國男女性別平權的狀況，今年，有鑒於科技發展及勞動市場的改變，特別加入了人工智慧（AI）技術作為指標。

《2018年全球性別差距報告》中以「教育」、「醫療」、「經濟」、「政治」4個指標，追蹤149個國家的性別差距狀況。2017年的報告顯示，全球性別差距擴大，為10年來首見。

而今年的最新報告顯示，從全球來看，整體的男女差距與去年相比略有改善。今年和去年都接受評估的144個國家中，有89個國家減緩了性別差距，55個國家的性別差距則加大。

經濟、教育、政治、醫療四大指標，只有經濟差距縮小

根據WEF今年最新的報告，這4大指標中，各項的性別參與差距如下：

政治參與：77.1%

經濟參與：41.9％

教育機會：4.4％

醫療健康：4.6％

但若與去年相比，只有「經濟參與」的差距略為減少，在部分經濟參與的細項，比如薪資，男女性別差距有縮小的趨勢，差距縮小至51%。但男女在「政治參與」、「教育機會」及「醫療健康」上的不平等卻擴大。

在政治參與方面，全球接受評估的149個國家中，目前只有17個國家由女性擔任元首，而全球只有18%的部長和24%的議員是女性。

教育機會方面，雖然差距較小，但仍有44個國家的女性文盲率超過20%。

而經濟參與方面，在所有統計的國家中，公司管理階層只有34%是女性，而在4個表現最差的國家（埃及、沙烏地阿拉伯、葉門和巴基斯坦），女性甚至佔不到7％。不過，也有些令人振奮的消息，巴哈馬、哥倫比亞、牙買加、寮國和菲律賓5個國家，已經在這個指標上達到「完全平等」；另外有19個國家，至少有40%的女性擔任管理職位。

AI人工智慧技術的性別差距高達72%，可能影響未來男女的經濟差距

（中央社）該份報告顯示，投入職場的女性少於男性。或許是因為女性任職的工作受到自動化、機械化影響，加上女性時常需要負責照顧小孩等無償工作。

根據WEF的報告， 隨著勞動市場的快速變化，WEF今年的特別針對人工智慧（AI）技術的性別差距進行統計。由於人工智慧是未來重要的工作技能。WEF與LinkedIn合作發現，全球的AI專業人士中只有只有22％是女性，而78%是男性，相差72%。

由於人工智慧的產業需求越來越大，人工智慧技術的性別差距，可能會加劇未來經濟參與的性別差距。 （中央社）WEF呼籲採取積極措施，防止其他會應用到AI的產業，比如製造業、硬體和網路之類以男性為主的領域，性別差距跟著擴大。

性別差距排名：亞洲最平權是菲律賓

（中央社）《法新社》報導，消除性別差距的年限，各個地區的情況大不相同。比如，西歐國家有望在61年內消除性別差距，中東和北非國家則需要153年。

整體而言，北歐國家再度位居榜首，男女最平等國家是冰島，其次是挪威、瑞典和芬蘭。敘利亞、伊拉克、巴基斯坦墊底，最後一名是葉門，整體性別差距最大。

全球20大經濟體（G20）中，法國表現最佳，整體排行第12名；其次是德國第14名；英國第15名；加拿大第16名；南非第19名。美國表現持續下滑，跌兩名到第51名，報告特別歸咎「在部長級職位上性別平權表現下滑」。

《彭博》報導，亞洲方面，菲律賓躋身第8名，為亞洲最佳，受到教育、政治、薪資平等進展的性別平權發展激勵。其次是寮國第26名。新加坡第67名；中國第103名。而台灣並未在納入WEF的報告中。

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核稿編輯：楊之瑜