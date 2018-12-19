【還原現場】前行政院長江宜樺台大演講，為什麼被學生層層包圍45分鐘？

前行政院長江宜樺昨（18）日受邀到母校台大政治系演講，題目為「政治可以改變世界嗎？」演講開始沒多久，便有不少學生至講台前抗議，高喊口號並包圍江宜樺，場面相當混亂，最後演講也被迫中止。

晚間，江宜樺回到母校台大進行演講，但演講到一半，多名學生迅速衝入場內，包圍場地並高喊：「政治騙子、滾出校園」、「院長下令、警察打人」，現場螢幕突然播放太陽花學運相關紀錄片，讓江宜樺相當錯愕，但已遭抗議聲與人群團團包圍，其他支持江宜樺的師生則幫忙擋住抗議人群，現場一片混亂。

江宜樺被抗議學生阻擋，動彈不得進退兩難，但始終不發一語，一度在黑板寫下「請理性」等；而學生持續高喊：「江宜樺、滾出去」等語。

昨夜發生了什麼事？

12／18 晚間19點左右 ► 江宜樺現身台大社科院101教室 19：25 ► 抗議學生上前包圍講台前的江宜樺 學生口呼「院長下令、警察打人」，質問江宜樺2014年3月23日佔領行政院時警察的暴力事宜，江宜樺被層層保護在講台上，不發一語。

曾參與323運動的台大城鄉所學生當面質問江宜樺，「我想問江院長一個問題，他真的只有叫警察攻堅嗎？」

包圍時間共長達45分鐘，學生並透過講台前投影螢幕，播放324行政院當天警察驅離學生的畫面，並喊「江宜樺出去、江宜樺出庭」。 20：10 ► 超過45分鐘的僵持，江宜樺最後在主辦單位、台大校安中心、駐警的護衛下離場，從社科院教室離開，步行至電梯口。 20：20 ｜ 21：30 ► 學生兵分二路，一批人尾隨江宜樺至地下停車場，另一批人則留在原教室，在教室內自由發表言論，帶動討論323事件。

參與者是誰？他們為什麼要佔領講台？

參與行動的學生游騰傑表示，抗議行動是因為昨日是323開庭，江宜樺沒有出庭，引發學生不滿。

游騰傑指出，開庭時旁聽的學生很多，但江宜樺未到現場，而群眾的情緒已經到了一個點。學生留下來討論後認為，當天江宜樺在政治系有演講，可以去現場請他面對，因此臨時決定行動，他也是被通知來支援直播，聚集到很多人，參與的學生有來自政治系、法律系、社會系、城鄉系，各系所都有。

游騰傑說，他們有2點訴求，第一是要求江宜樺出323的庭，另外也希望江宜樺不要再一直閃躲，能面對這些問題，承擔責任。後續將製作影片，重申學生訴求，屆時也將錄更多學生的自白，還原當時被打的經過。

2014年318太陽花學運期間，民眾與學生因不滿政府遲未正面回應，於3月23日晚間突襲行政院並試圖佔領，時任行政院長的江宜樺下令警方展開行動，優勢警力包圍驅離，途中因警方強力執法，而爆發流血衝突，不少前往聲援的學生、民眾被打得頭破血流，震撼社會。 事後一共有48名民眾集體自訴，提告行政院長江宜樺、台北市警察局長黃昇勇及中正一分局長方仰寧涉嫌殺人未遂、傷害及強制罪，台北地院同年7月30日以被告身分，傳喚4人出庭應訊，江宜樺否認所有指控，強調一切依法處理。 昨日（2018年12月18日）台灣高等法院開庭，江宜樺並未出庭。

台大教授聲援抗議學生：我只想問江院長，為什麼要打我學生？

台大社會系副教授劉華真昨日也參與後續的討論，上台發言時表示，她只想問江院長一句，「4年前為什麼要打我的學生？」

「各位剛剛看到在台上喧嘩鼓譟的人，你們一定覺得，這就是報紙上寫的暴民嘛，是暴民吧？ 你們可能不知道，這裡面有很多人4年前被打得頭破血流，現在有些人甚至還在被司法追訴，那他們，如張老師所說的，他們只是來發洩一下嗎？我想，唸政治學的同學應該都很清楚，justice是甚麼意思。 他們來這裡是帶著傷來的，那你們可能不了解，因為你們沒有經歷過這些，也沒有關係，但是對於帶著傷的人，是不是應該用訕笑、譏笑、嘲弄的態度來看待？ 我相信台大政治系是台灣最好的政治系，也有最優秀的師資，那我想他們應該會好好地把這樣的事件跟大家講⋯⋯。其實來這裡，只是想問一句江院長，4年前為什麼要打我的學生？為什麼要把他們打得頭破血流？如此而已。」

而主辦單位台大政治系系學會，今日凌晨也緊急發表聲明，表示演講意外中斷，基於安全考量請講者先行離場，致整場活動未能順利進行，向講者與所有的參與者致上十二萬分的歉意，也對今日來表達立場的抗議方表示遺憾。

就今日的情形，我們有幾點想說明： 作為主辦方，我們有責任要保持現場秩序以及維護大家安全，未能預先做好準備，我們真的很抱歉。 二. 舉辦本場講座的目的不僅在於系友生涯學思路程分享，更希望能建立一個溝通的機會與平台。 為此，我們已有與講者溝通，希望今天能討論到大家最關心的爭議，也有安排半小時的問答時間望促成對話，但可惜今日活動中斷，十分遺憾。 三. 身為台大政治系學生，我們理解到我們受到社會許多資源的幫助，與我們所負有的象徵性及社會責任。 今後作為一個公平公開的學術交流平台；扮演溝通的角色，我們將持續努力。 我們最感謝、感動的是當混亂結束後，老師主動出面引導還在場的同學一同進行更深入的思辨，為整場活動畫下意外但更有意義的句點。

馬英九：江宜樺下令警察驅逐，「我是完全支持的」

《中央社》報導，前總統馬英九上午出席東吳大學嚴家淦法學講座演講「法律與能源政策」，會前接受媒體訪問，對於江宜樺昨晚到台大演講，遭部分台大學生抗議太陽花事件，馬英九表示，已經過了4年，還要去追殺，這樣的態度非常不可取。這些學生擾亂校園安寧、侵犯學術自由、言論自由的行為，「我覺得應該譴責」。

馬英九也說，昨晚已經打電話給江宜樺，表達支持之意，因為4年前的3月23日，江宜樺下令警察驅逐的時候，「我是完全支持的」，也覺得後來政黨輪替之後，行政院不去追訴這些學生，「我也認為是不當的」。

馬英九明天將發表新書「八年執政回憶錄」，媒體問到，新書提到「太陽花是罪人」。馬英九說，「當然是啊」，連外國媒體華爾街日報社論也說，「台灣自甘落後，Taiwan Leaves Itself Behind」。外媒就是看到這個，「我們自己覺得自己在這裡爽，侵犯擾亂民主、侵犯自由，還覺得是很了不起，他們不知道他們已經害死了台灣。」

4年多了，323流血事件審到哪裡了？

《蘋果日報》2014年7月報導，2014年7月30日，江宜樺因323政院流血衝突驅離被傳喚出庭，關於流血事件，他說有接獲警政署報告，知道群眾聚集、警方欲驅離，他支持警方意見。他還說，當晚1時許就寢，清晨6時許起床，「期間沒人打電話給我，中間發生什麼事，我都不知道」。

目前共有48位當事人對5名被告—江宜樺、王卓鈞（警政署長）、黃昇勇（台北市警察局局長）、方仰寧（中正一分局長）、下手打人的員警—提起自訴，分屬10個案件。2016年10月，台北地院針對「不知名員警」部分，認為法院沒有調查員警真實身分的義務，應由自訴方自行查證，認定自訴不合法，判決不受理，

而魏揚等93人涉入323攻佔行政院案，遭檢察官依煽惑犯罪、妨害公務等罪起訴，台北地院認定非「公民不服從權」，因服貿爭議可由大法官解決，並不是非占領行政院不可，11名被告民眾2017年一審被判有罪。

江宜樺在2014年11月因國民黨九合一選舉失利，請辭獲准，後轉回教職，擔任中正大學戰策暨國際事務研究所專任教授，在研究所開課「國際政治思潮」，另在大學部通識教育開課。

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核稿編輯：楊士範