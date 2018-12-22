婚禮前一天小腿被蛇吻：「醫生，明天我可以穿高跟鞋嗎？」

雖然夜晚微風徐徐，我一踏進急診，還是耐不住心中的懊熱。「怎麼這麼多病人！」我咕噥著。

「26歲女性，剛在象山被不知名蛇咬，右小腿腫，疑似出血性蛇毒，已經打了2劑出血性anti-venom（抗蛇毒血清）。」晚上10點要下班的醫師，正準備將把他的病人逐一交接給我。「如果越來越腫，1～2小時後還要再追加血清。」

「好。」我在交班單上特別註記。

午夜過後，喧鬧的急診漸漸趨於平靜，我也有時間可以把一些需要留意的病人再看一遍。

「醫生，我這樣明天可以穿高跟鞋嗎？」當走到被蛇咬的病人床旁，她突然叫住我。

「蛤？不適合吧？！」明天妳可能都還沒辦法回家咧。「為什麼明天一定要穿高跟鞋？」我忍不住好奇的問。

「嗯……因為……因為明天我要結婚。」

「什麼？妳明天要結婚？那妳今天幹嘛還去爬山？」我更不解了。

「我想說爬個山可能可以再瘦一點……」她越說越小聲。

我忍不住嘆口氣。唉，就是有這樣痴心絕對的女生，只為了在婚禮上看起來再纖細一點，結婚前一天去爬山；即使被蛇咬，還在擔心能不能穿得下高跟鞋。

看著她越來越腫的小腿，我忍不住擔心起來。「來人啊！再幫她打2支出血性血清。」

「小魚醫師，藥師說我們醫院抗蛇毒血清，平常就只有備出血性和神經性各4支，如果還要再打，就要去跟姐妹醫院借了！」

「這是個問題嗎？現在就請值班護理長坐救護車先去借回來啊！」

當該打的血清打完，該借的血清借回來，天也漸漸亮了。

6點不到，新秘一手拿著吹風機、一手拿著化妝箱出現在急診要幫新人病人梳化。病人的妹妹提著禮服，不知掛哪兒好；病人的媽媽則是焦急地和未來的親家通電話。

「醫生，她真的不能出院？」病人的媽媽心急如焚。「這日子選好的，是不能改的啊。不然這儀式，可能就要她妹妹先代替。」

「這……現在是沒有那麼腫。」我想了想，問清婚禮的時間和地點。

「不然這樣吧，因為每隔4小時要抽血檢查，這4小時妳們趕快把儀式辦完，10點就去離婚禮最近的基隆長庚。」

親友們聽了一邊點頭一邊飛快的收拾東西。我打電話告知友院急診，對方一聽，也立刻阿莎力地答應會促成這樁美事。

當病人辦完離院手續準備離開時，她跑來跟我說，｢謝謝妳，醫生。」

「記得別穿高跟鞋啊！」她笑了。

這樣歡喜的日子，即使沒穿高跟鞋，也算圓滿了吧？

台灣常見毒蛇與毒蛇咬傷後治療

每當春夏來臨，就是蛇類結束冬眠開始出沒的旺季。因為近年來親子露營盛行，僅用以下資料提醒各位朋友到山林野外出遊時注意。

台灣較常見的毒蛇有6種，以蛇毒分類，分為：

出血性：青竹絲、龜殼花、百步蛇

神經性：眼鏡蛇、雨傘節

混合性：鎖鏈蛇

抗蛇毒血清則有：

抗出血性蛇毒血清（青竹絲、龜殼花）

抗神經性蛇毒血清（眼鏡蛇、雨傘節）

抗鎖鏈蛇蛇毒血清

抗百步蛇蛇毒血清

圖片來源：作者提供

毒蛇咬傷的緊急處理

被蛇咬傷後應注意下列事項：

無法或尚未鑑定有毒或無毒的情況下，一律先以毒蛇咬傷處理。

毒蛇咬傷會造成肢體腫脹，應趕快取下戒指、手鐲、手錶等束縛物。

用彈性繃帶包紮患處，範圍越大越好。如果沒有彈性繃帶，可以用絲襪，再用木板或樹枝固定，使傷口部位低於心臟。。

不要用動脈止血帶、不要用嘴巴吸傷口、不要喝酒、不要冰敷、不要切開傷口或移動患肢。

儘速送醫接受抗蛇毒血清治療。

預防毒蛇咬傷：

山坡、灌木叢、雜草堆是毒蛇常出沒的區域，活動時要小心，穿長褲、戴手套、穿厚鞋。

不要隨便伸手到中空的木頭、濃密的雜草堆或翻動石塊。

跨過石塊、木頭或攀登岩石時，要注意另一側可能有毒蛇棲息。

進入竹林、果園時要注意樹上的青竹絲。

郊區住家要裝紗窗、紗門，定期除草及清理灌木叢等蛇類常棲息的處所。

蛇類活動頻繁的季節露營時，營地四周應撒生石灰粉。

避免夜間在山區活動。

本文經游文瑜醫師授權刊登，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航