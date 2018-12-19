數位時代下更多人單身？專家：科技讓人失去社交能力

Credit: 春天會館 修成正果的會員都會寄回喜帖與喜餅表達感謝之意。

眼看一年又要過了，每到年尾總是讓不少單身男女怨嘆，身邊怎麼總是找不到適合的對象？弔詭的是，單身人口卻是逐年增加，根據內政部最新統計調查顯示，全台25-44歲的未婚男女共有320萬人之多，但在現今科技發達的時代，為何人們能靠著通訊軟體、社群媒體互通有無，卻依然無法為我們尋覓到適合的人生伴侶？

「戀愛教練」助脫單 真人認證保障安全

在全台擁有6家實體門市，成立30年的緣分交友平台－春天會館營運經理葉儀菁觀察到，多數人習慣隱藏於電腦手機螢幕後，面對人群卻難開口表達想法；其次是生活圈狹小，如職業軍人、醫護、教師等職業，工作環境難有結交新朋友機會。

Credit: 春天會館 春天會館營運經理葉儀菁多年來接觸過上千位單身會員

「大家都是認真想要談感情，但很多人都不知道為何遲遲找不到對象」，葉儀菁表示，許多像這樣的單身男女，都紛紛來尋求春天會館的服務及諮詢。有別於一般傳統婚友社或是婚戀、聯誼平台，除了真人認證做第一道安全把關，春天會館還擁有各領域專家及駐點講師群，充當「戀愛教練」給予會員專業的媒合建議，並協助會員在各方面提升自我，以增加「異性好感度」。

形象顧問協助培養個人魅力

資深心理諮商師瑪那熊分享，以他在春天會館擔任個人形象及約會互動顧問的經驗，有些人因為外在條件或是說話談吐不容易吸引對方，即便認識了異性，卻難以讓對方產生好感，長期下來也對自己缺乏自信。因此透過一對一的諮詢或輔導幫助會員提升「個人經營管理」。瀏覽春天會館的課程，舉凡暖心說話術、髮型穿著大改造、禪繞畫等等，豐富多元宛如才藝教室，就是要為單身會員打造獨特的個人魅力。

Credit: 春天會館 春天會館駐點顧問心理諮商師瑪那熊，擅長替單身會員做心理輔導

單身者多女大男小，姊弟戀成趨勢

值得注意的是，葉儀菁指出未婚男女目前年齡及比例明顯女大男小、男多女少，因此女生愈來愈珍貴、姊弟戀的比例也日漸增加。

透過像春天會館這樣的「幸福產業」，以諮詢輔導方式協助打造個人魅力，並舉辦各式聯誼活動促進彼此認識，讓不少佳偶修成正果。在台北門市店面的角落，就可看見一大片喜氣洋洋的「喜帖牆」，都是歷年來媒合成功會員的幸福見證。葉儀菁說，「每年我們都會企劃大型活動，甚至會帶團出國旅遊，也曾舉辦千人運動會，就是要讓會員們都能更自在的環境中交友，增加認識新朋友的機會。」

身處「單身世代」，傳統的交友邊際雖早已被數位科技打破，但廣大的社交需求仍讓婚戀產業屹立不搖，首先一步還是得讓單身者從電腦螢幕後走向人群，提高生活質量並加強自我價值，才是提升個人「魅力值」的成功關鍵。