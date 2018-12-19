焦點院線《羅馬》：獻給作者生命中的所有女人

1970年墨西哥城的羅馬區，原住民女傭Cleo細心服侍白人雇主，將其子女視如己出，與雇主家人培育出深厚的情感，同時也見證了大時代的動盪。

《羅馬》開場於一顆垂直的俯角鏡頭，以特寫鏡頭（這是整部電影少數幾顆特寫鏡頭）拍攝車道的石磚，顯示這家人的經濟地位，漂浮著肥皂的水不斷沖刷，畫外音暗示有人在刷地，從水面的反射，我們看到天空以及劃過的飛機，映照出的影像時不時隨著水紋而波動。

《羅馬》這顆開場鏡頭將近5分鐘之久，已經向觀眾揭露了電影的樣貌，一是環境與時間的流動，整個鏡頭內所有元素都在移動：天空、雲朵、水面、石頭；二是一沙一世界，簡單的水面映照出一片無盡的天空。

一如《羅馬》的敘事手法，這是一個極為私人的故事，卻猶如將整個世界搬到觀眾眼前，電影聚焦於個人，然而我們看到卻是世間芸芸眾生。《羅馬》絕對是艾方索克隆作品集中最個人的私密作，但電影對「人」的描繪實在是太美、太迷人，這是一部大師級的傑作，他呈現的是一個寫實的時空，同時卻也是一個極為詩意的片刻。

正在刷地的女子是Cleo（Yalitza Aparicio飾），她作為一個富裕家庭的傭人，卻猶如也是這個家庭的一份子，雇主依賴她、孩子喜愛她，Cleo也將所有的心力投注給這個家庭，深愛著這群孩子，即便如此，她還是被雇主告誡不要在晚上開燈浪費電，當雇主家庭發生爭執、破裂時，她多半選擇待在一旁、靜觀其變，一如《羅馬》的鏡位選擇（艾方索克隆這回沒有與合作多次的墨西哥攝影技匠Emmanuel Lubezki合作，自己當起了攝影師），多半以遠景靜靜地拍攝情節。

Photo Credit：NETFLIX提供

就在同時，Cleo與友人的堂兄發生關係，意外懷孕，在男方不負責任拋棄她後，雇主帶著求助無門的她求醫，提供她一切幫助，但Cleo仍對於未來感到畏懼，《羅馬》透過Cleo懷孕的這一年，試圖在這個繁雜的世界中，與這個搖搖欲墜的雇主家庭和睦相處，同時母性也在她體內萌芽。

母性不是艾方索克隆第一次探索的主題，《人類之子》母親生產成為末世中的唯一救贖，《地心引力》有著幾段相當驚人的母體子宮意象，而《羅馬》的母性，來自於體內未出生的嬰兒，一場嬰兒培養盆的地震，一段讓人幾乎要崩潰的沙灘告白。

《羅馬》裡有一片段令我印象深刻，在武術訓練的場所中，一位大家敬仰的神秘大師表示要獻技，就在眾人期盼時，大師不過是蒙上眼睛、單腳金雞獨立，讓大家失望無比，大師回應：「你們以為很簡單嗎？自己做做看」，結果大家都無法如大師一般立足。

艾方索克隆就猶如這位大師，《羅馬》拍攝的盡是日常瑣事、畫面選擇以黑白呈現、鏡位不如他過往作品般炫技、甚至全片沒有配樂，你以為簡單嗎？

艾方索克隆就是能將這些孕育出大師手痕，來自於這位當代大師極為細膩的視覺技巧，《羅馬》的鏡頭多半以遠景拍攝，景框內除了Cleo，還有周圍的世界，這個世界很混亂、很多事情同時發生，無論是在市場還是街道，行人、汽車在鏡頭中來回穿梭而過，艾方索克隆在近乎冷眼旁觀的鏡頭中，不可置信地將Cleo的情緒塞滿銀幕，《羅馬》每一幕都是精心策劃，每一幕都是今年最令人難忘的瞬間。

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Cleo的話不多，於是艾方索克隆以他深刻的視覺語言，傳遞出Cleo的情緒，《羅馬》沒有配樂，但整部電影給我的感覺是充滿動感的，來自於艾方索克隆對於細節的掌控，這裡不禁要捫心自問：電影作為藝術形式，究竟何以為電影？

電影是由畫面、聲音、剪輯、演員所構成，電影可以是夢境、可以是政治產物、也可以是寫實紀錄，電影在藝術呈現手法上時常與現實產生隔閡，這成了《羅馬》最讓人驚喜之處，艾方索克隆在寫實細節之中，永遠能抓住最詩意的美學（上一回讓我有同樣驚奇的作品是Barry Jenkins的《月光下的藍色男孩》，他今年的新作《If Beale Street Could Talk》有著近乎同樣的魔力）。

《羅馬》採取章節式的片段敘事，在情緒上卻是極為緊密，幾乎將人淹沒，絕對讓人看得心弦緊扣，在寫實性與藝術性上取得一個絕對完美的平衡，前面說過，《羅馬》是部艾方索克隆的私人作品，猶如回憶、猶如夢境、猶如眾生鏡，這是一首人性頌歌，也是一段體驗式的觀影過程。

一個創作者能將心思掏得如此徹底，需要相當出色的才氣與勇氣，而艾方索克隆就是這麼的一位創作者，《羅馬》在Netflix上線，同時也將在戲院限定上映，無論你在哪裡觀賞這部電影，都會看得無法自拔，有生之年能看到《羅馬》，是三生有幸的。

※本文經作者授權刊登，原文發表於賈小米.COM

※台灣放映資訊：2018/12/14（五）Netflix與部分戲院同步上映

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航