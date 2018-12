我男朋友年紀比我大很多，有問題嗎？

朋友從WhatsApp傳來她與新男友的照片,看得出來兩個人正沈浸在愛河中,眉眼都是笑意;朋友一臉燦爛,比起前更漂亮了。

「恭喜啦!」

「妳看得出來我男朋友年紀比我大很多吧!」

「有什麼問題呢?」我問。

「我的life coach跟我說過很多次,我應該找一個年紀跟我差不多的。因為年紀大的人未來會有健康問題,未來的生活步調不一致,以後可能會很辛苦…...」

我說,「未來還很遙遠,先拍拖一陣子,享受愛情。也說不定過一陣子你發現他不是你的菜。」

「萬一我跟他結婚怎麼辦?」

「天有不測風雲,事情不是我們可以掌握的。就算找一個年紀跟你一樣的,你能保證他不會生病、外遇、跟你離婚?耶穌說『不要為明天憂慮』,你就別擔心了!」

「照顧」與「被照顧」

「照顧人」和「被照顧」相應的是「付出」和「收穫」的概念。傳統觀念裡「照顧人」是辛苦的,是「付出」;「被照顧」是比較好的,是「收穫」,也就是所謂的「比較不會吃苦」。

但冀望「少吃苦」、或「少付出」是否可以保證婚姻成功呢?

希望「少付出」就像在雙人網球賽中,希望隊友多接球、自己少接球一樣;結果隊友跑得筋疲力竭,自己好整以暇。可想而知,這樣贏球的機率不高,雙方不歡而散的機會卻很高。

我想起《30 Lessons for Living:Tried and True Advice from the Wisest Americans》(中譯《發現幸福:1000位長者教會我的人生30堂課》)這本書。作者Karl Pillemer訪談超過1500位長者,請教他們關於維繫婚姻、子女教養、工作、變老、如何尋找快樂、減少遺憾的研究筆記。

這些超過50年婚齡的長者,提出了維持婚姻的5大秘訣:

找一個和你相似的人,特別是對家庭的看法、嗜好、宗教背景類似的人。別認為結婚後可以改變你的另一半,這是絕對不可能發生的。 你們之間的「友誼」比「浪漫關係」重要。怦然心動的浪漫會隨時間流逝,你應該嫁娶一個與你有深厚友誼、又有感情的人。 別斤斤計較。別認為婚姻是50/50的夥伴關係,付出一定得與收穫相當。事實上,雙方都希望比對方「付出」更多,才是婚姻成功的關鍵。 不斷溝通。雙方一定要能開誠佈公地談事情。婚齡長的夫妻通常總是能與對方無所不談。 不僅對彼此承諾,更要對婚姻有所承諾。把婚姻看得比各自立即的利益更重要,可以對婚姻關係帶來重大效益。

「老夫少妻」(或「老妻少夫」)雖然「長相廝守」的時間相對比較短,但並沒有違反上述提及的這些婚姻成功的要素。只要雙方的價值觀類似、有深厚的友誼、可以溝通、對這段關係有承諾、而且雙方都願意「付出」,就不是問題。

更何況「付出」這種事是如人飲水冷暖自知的,別人看起來像是「吃苦」,只要當事者自得其樂就無所謂。

當然,因為年紀差距造成生活作息、與嗜好的不同,也可能導致兩人漸行漸遠。但這和「照顧人」與「付出」的負擔是另一個不同範圍的問題。

話說回來,如果這段關係是建立在某種程度的等價交換上,例如以「青春的肉體」交換Sugar Daddy的「豪宅」;那麼當價值消失的時候,關係也往往隨風而逝。而這個,就跟「年紀」更沒有關係了。

本文經孫婕授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航