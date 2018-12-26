難以養成閱讀的習慣？不妨從「歷史小説」開始讀起

曾有人說過，若想要懂政治手腕，要看《雍正皇帝》；而若是想要了解經商的道理，則必定不能錯過《喬家大院》。太陽底下沒什麼新鮮事，人類的文明其實就是以歷史的方式，不斷的一直在上演。讀歷史小說，讀的其實是當時時空背景下，人物做決定時的各種行為教科書．「一隻鳥不叫，曹操會逼牠叫，劉備會求牠叫，司馬懿會等牠叫．」

但今天更想討論的是，為什麼建議大家應該都要培養「閱讀歷史小說」的嗜好。先將筆者自己得到的結論寫在前頭：

閱讀歷史小說，一來在看書時不會因為讀的僅僅是小說而覺得有罪惡感，因為歷史小說的特性使人在閱讀故事的同時，也能夠學習歷史知識，滿足多數人閱讀時目的性過強的強迫症。

二來則是能打破眾人不愛看書的陋習、降低拿起書本所需毅力的門檻，進而用較簡單的方法培養起閱讀的習慣。

一直以來，或許是實用主義在社會上過度盛行，在多數人的成長歷程中，「閱讀」一直只被當成達到特定目的的手段，比如考試前要溫習教科書、要獲取特定知識時需要查書確認、亦或者出了職場後遇到什麼樣的困境（加薪、升職甚至轉職）而尋求幫助。

因為這些成長的經驗，在在強化或限制「閱讀」此動作的含義，好像我們「閱讀」只能是為了達成特定目的而做的。久而久之人們容易遺忘，其實「閱讀」也可以是目的本身，動作本身的過程就是一種享受、是一種放鬆的休閒與嗜好。

然而明白道理是一回事，能不能夠真的抵抗經年累月養成的慣性又是另一回事。大部分的時候，我們仍難在短時間內打破上述對於「閱讀」的制約反應。拿起書本時，心裡自然而然就會產生某種難以言喻的厭惡感；若是下了班後，身體心理都已經疲憊到極致的狀態下，此時對書本的厭惡與反抗更會是變本加厲。

那到底該怎麼辦呢？難道就此放任自己再也不碰書？當然不是，養成慣性需要時間，打破慣性當然也需要。想要斷開「看書」所造成的負面制約，可以從閱讀歷史小說開始。

前段提到閱讀歷史小說的兩種好處，都是筆者自己在身體力行時所得到的感觸。筆者與大部分人相同，都是「閱讀是達成某種目的的手段」這種慣性養成的受害者之一，因此一直是一個有看書潔癖的人。總覺得既然花時間閱讀了，應該必須從書中得到一些啟發和感想，才能不浪費這些投資在閱讀上的時間。因此在看純粹的小說打發時間時，總是覺得罪惡感很重。但另一方面來說，若總是要去啃一些能給人帶來體悟、啟發的經典書籍，這種長時間的燒腦閱讀，對自己大腦的負荷又不是可以輕易承受的，因此筆者總是在這兩種極端的閱讀體驗中徘徊躊躇、不知所措。

直到開始接觸到了歷史小說，筆者終於找到了一個可以介於上述兩種極端情形中的平衡點。閱讀歷史小說，一來可以在放鬆的同時也學習歷史故事與典故，以作為自己行事的參考經驗。舉例來說，《鹿鼎記》中韋小寶讀書不多，但捉鰲拜、簽訂尼布楚條約等等重要事蹟，皆是從其聽聞的《三國演義》故事中偷師學來的，由此可見「以古為鏡，可以知興替」此話的確不假。

二來，閱讀歷史小說有個更重大的任務，那就是破除大家對於「閱讀」的下意識抗拒心態。筆者曾經看過某篇文章中提到，現代人不愛看書的主要原因，其實是因為大腦會下意識的認定看書是一件耗費心力的事，進而產生抵抗。然而對於其他諸如打電玩遊戲、看電視影音等等，大腦則會放鬆警戒，因此很簡單就可以達到放鬆休閒的效果。

所以若從此方面著手，針對「大腦」的防衛意識來進行改造的話，看歷史小說其實是一個很棒的切入點。一方面看歷史小說不像讀一般書籍一樣，需要勞心勞力、聚精會神的專注在書本談論的主題，可以用較輕鬆的態度來看待；另一方面又不像其他小說一般全然都是虛構，可以在享受小說帶來的娛樂效果同時，也能或多或少增進一些歷史常識。

在華人「萬般皆下品，唯有讀書高」的病態升學體制中，多數人因為被學生時代「讀書」的悲慘回憶給綁架，心裡已經根深蒂固的自動將「閱讀＝折磨」的等式建立起來，因此雖然人人都懂應該要「培養讀書習慣」這個資訊，奈何多數人在拿起書本要翻開第一頁時，心裡總會自動出現排山倒海的吶喊與反抗聲浪，因此半途而廢、難以持之以恆。

如今，有心培養自己閱讀習慣的朋友們有福了。只要從挑幾本精彩的歷史小說下手，便可藉此機會，替自己培養長期的閱讀習慣打下基礎。歷史小說不但滿足了要讀書以增強自己知識的強迫症習慣，又能夠真正無形間享受了閱讀小說所帶來的樂趣而娛樂自己，真是所謂一舉兩得。建議大家馬上開始，挑一本文情並茂的歷史小說，打破自己對於書本的恐懼，真正享受「寓教於樂」的真諦。

本文經周詣授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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