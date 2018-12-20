「白色力量第一代」的陳思宇，凸顯柯文哲的兩道障礙

九合一大選，民進黨慘敗，在台北市雖然傾盡全力圍剿柯文哲，依然讓柯文哲險勝，總統蔡英文事後雖然親訪台北市表達善意，但柯文哲已經決定跟民進黨分手一戰。只是距離2020年還有一年多時間，柯文哲是直攻總統，還是在台北市繼續積累能量，看的就是明（2019）年1月台北市士林大同區立委補選。

何志偉是眼下民進黨的「強中之強」

民進黨原先因為友柯、敵柯搖擺不定。參選人一波三折，原先提出的是跟民進黨較無淵源的律師吳君婷，當時就被外界視為在對柯文哲釋善意，變相禮讓。但在蔡柯會後，民進黨自知與柯文哲勢必一戰，改推在地實力最強、即將卸任的市議員何志偉，也讓這單純的立委一戰，變成了民進黨與柯文哲的前哨戰。

何志偉是政二代，母親薛凌當過兩屆立委，父親陳勝宏經營陽信商業銀行，又是民進黨中常委，地方基層實力雄厚。最重要的，何志偉沒有二代的驕氣，為人相當和氣，在基層風評很不錯。他雖然是議員，但是基層實力甚至強過當地的民進黨立委姚文智，如果就民進黨現在士林大同來看，何志偉絕對是強中之強。

何志偉雖然和氣，對媒體採訪也從不拒絕、盡力配合，但是發言十分謹慎，所以從未在敏感領域犯過錯誤，從這一點就能看出他拿捏發言的火候。如果民進黨傾盡全力助選，慎選站台輔選人士，避免被一些爭議政績掛勾，何志偉後續發揮將很驚人。

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陳思宇選情凸顯柯文哲的兩道障礙

陳思宇也是政治家族出身，除了氣勢如日中天的台北市長柯文哲力挺，她的父親陳建銘也是士林北投區多屆的議員，姑姑是民進黨不分區立委陳靜敏，家族勢力雄厚。加上在柯市府觀傳局擔任局長，臨危授命接手燈節、成功救援，深獲柯文哲肯定，能力跟基層都很全面與，媒體互動也很積極，沒有官僚氣，這些都是她可以加分的部分。不過從目前選戰來看，陳思宇打得很悶，完全被對手壓制。

從陳思宇宣布參選至今短短幾天，媒體聲量不升反降，議題方面也沒有打出自己的亮點。其實我們也可以看出，柯文哲雖然光芒萬丈，但是如何組織子弟兵在基層選舉突圍，柯文哲至少有兩個障礙：第一、柯文哲的光芒沒辦法直接轉嫁到子弟兵身上，但大量輔選會占用柯文哲非常多時間。第二、柯文哲身邊的大多是政治素人，擁有媒體光環，但缺乏選舉實戰經驗。

陳思宇以「白色力量第一代」自居，相對柯文哲來說，陳思宇沒有那麼天下無敵的專業背景，跟柯文哲信手捻來的滔滔不絕不同，陳思宇很大部分還仰賴稿子。這會讓她在面對媒體時，無法複製呈現柯文哲的銳利與霸氣效果。甚至她跟柯文哲的很多特質是相反的，她的特質是漂亮、有禮、謙和，跟柯文哲的不修邊幅、霸氣、直率完全不同。無法讓她立即跟柯文哲的形象連結。

當然要克服這個問題不難，柯文哲只要大量與陳思宇同台，甚至在各種場合主動推銷陳思宇，我相信就能快速拉抬她的人氣。不過如果連一個立委補選，柯文哲都需要花這麼多時間，那等到總統大選，各地要推立委，柯文哲必須全台跑透透的時候怎麼辦？這樣的練兵方法絕對不夠快。

另外就是柯文哲身邊的人才，大部分並非出身於傳統選舉。優點是清新脫俗，缺點就是不懂選舉、對地方經營不夠。相對「學姊」黃瀞瑩或是發言人劉奕霆，其實陳思宇已經是比較有經驗的政治人了。她自小觀察父親選舉，也親自幫過簡余晏輔選，但至今她依然被對手何志偉跟陳炳甫咬得很緊，不論是組織或是動員都還處於被動。如果陳思宇尚且如此，那其他的素人也要思考，一旦自己參選要怎麼適應選舉的節奏。畢竟，輔選跟自己參選有很大的不同。

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友柯派北市議員戰績亮眼，柯文哲並非全部原因

拿九合一大選柯文哲輔選成功的成績來做對比是不對的，雖然「台北監督連線」徐立信、黃珊珊、林國成、洪士奇、陳政忠跟李慶元，只有洪士奇落選，其他5人通通當選。但是陳政忠加上這一次已經是連任9屆議員，李慶元是第6屆，黃珊珊當了5屆，林國成這次是第4屆，每個都有深厚的地方基礎。徐立信雖然是第一次當選，但是之前參選已經獲得九千多票，又長期在地方進行免費法律服務；黃珊珊、林國成、李慶元跟徐立信還都獲得親民黨奧援。柯文哲輔選是成功原因之一，而非全部。

選舉還有一個多月，現在都還在觀察期，柯家軍這也只是第一仗，要求要面面俱到也太過強人所難。但選舉視同作戰，尤其著眼在2020，這第一戰更不是只要練兵，而是柯家軍參選模式，能否順利合格的期中考試。

責任編輯：羅元祺

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