做為社會的鏡子，「當代藝術」無一不是真實世界的映照

文:Geraldine Lee

禮拜天慢悠悠的起床,在自己家裡吃完豐盛的早午餐後,走進當地的當代藝術中心逛逛,是很多歐洲人消磨週末時光的好選擇。我曾在假日造訪巴黎當代藝術中心東京宮(Palais de Tokyo),只見人滿為患,倫敦泰特現代藝術館(Tate Modern)也是如此。在歐洲生活,無論是獨自一人、三五好友或者扶老攜幼,大家都樂於踏進美術館,讓看藝術展覽和出門踏青、聚餐美食等活動在假日中佔有同樣的地位。究竟當代藝術有什麼魅力?

當代藝術一般而言,是指現在正被創造出來的藝術,撇開繁重的藝術理論,我們也可以簡單直率的說,相對於許多已逝的藝術名家而言,當代藝術是「還活著的人的藝術」。因此當代藝術充滿了開放性、實驗性、不確定性,從安迪沃荷(Andy Warhol)開始,藝術的邊界不斷的被往前推進,所有的媒材都是潛在的表現工具,所有的議題都有被討論的可能。時至今日,當代藝術已經跳脫了對美感的純粹追求,而成為一種以文化手法對現今世界進行的徹底反思。

當代藝術是當代社會的鏡子,鏡中影像或許奇詭瑰麗、或許迷離平淡,但無一不是真實世界的映照。

俄國文豪契科夫(Anton Chekhov)曾說,藝術家的任務不在於給予解答,而在於提出問題(The role of the artist is to ask questions, not answer them)。藝術家藉由創作發出種種詰問,因此作品也直接呈現了藝術家的價值觀與時代觀,而「想要知道藝術家怎麼看待我們身處的此一世界」這份好奇心,或許正是促使歐洲人走進美術館的最大理由。

2017年在威尼斯與雙年展平行展出、轟動一時的英國藝術家Damien Hirst個展「令人難以置信的沈船寶藏」(Treasures from the Wreck of the Unbelievable)是當代藝術能夠給世人帶來驚奇、激盪出思想火花的最好例證。

展覽中一系列作品是Damien Hirst聲稱花費十年從印度洋裡一艘「傳說中的沉船」中打撈出的無價寶物,其中包含各種珍奇貴重的神話人物雕像。站在真人大小的純金梅杜莎頭顱、長滿珊瑚貝類的青金石埃及法老雕像面前,沈船遺寶的故事看來千真萬確,我們不禁沈浸在藝術家編織出的尋寶大夢、歷史情懷中。

但是下一瞬間,記錄海底潛水撈寶的影片裡竟然出現了佈滿珊瑚的米老鼠雕像,這就像一個吹得太大的泡泡糖「啵」的一聲爆破,然後黏在參觀觀者的臉上,我們慌忙揩去眼前的遮蔽,好好看看「這是什麼東西」。(此展覽紀錄片已於Netflix上架)

圖片來源:Geraldine提供

於是許多問題接踵而來:從出水的米老鼠推測,這些精美絕倫雕像有一些是Damien Hirst製作並放下水而後再打撈的?是哪一些?沉船的故事是真的嗎?米老鼠是不是現代神話?真實與虛假的界限在哪裡?我們是否該相信眼前所見?相信可以讓事情變得真實,或者懷疑可以讓事情變得虛假嗎?這些問題對應到當今種種社會現象便顯得格外的值得深思。

在當代藝術面前,各種問題可以自由的被討論,觀者與藝術家是平等的。我在盧森堡現代美術館做導覽員的朋友Françoise常向參觀者說:「對當代藝術而言,看懂看不懂已經不再重要。重要的是你,你看到這件藝術品時,被喚起了什麼經驗?引發你提出什麼樣的問題?」

另一場風格迥異但一樣有趣的展覽,是2017年在倫敦Saatchi Gallery的「從自拍到自我表述」(From Selfie to Self-Expression)。這是全世界第一個以自拍為主題的展覽,展品除了藝術家們的自我攝影外,還有互動式的自拍藝術:以色列藝術家Daniel Rozin使用464個白毛球與464個黑毛球,配上攝影機和機械裝置,做出了一個點陣的「鏡子」,參觀者只要站在攝影鏡頭前面,機器便會用黑毛球拼出這個人的剪影。

他的另一件作品則是一個橢圓形的螢幕,鏡頭把所有經過並願意搔首弄姿的人的影像,轉換成帶有塗鴉風格的肖像畫。大家在這些神奇鏡子前玩得不亦樂乎,於是很自然的拿出相機自拍,按下快門時才想到,哎呀這不是太切合展覽的主題了嗎?我們習以為常的自拍行為被藝術家構思為有趣的裝置,令人不禁想問:這個展覽裡誰才是被觀看的呢?我們生活在一個頻繁的自我觀看的社會裡,誰是觀者?誰是被觀者?

圖片來源:Geraldine提供

正因為當代藝術如此自由不拘,所以歐洲的美術學院對藝術家的養成態度也是開放的。

學校鼓勵學生伸出觸角,超越藝術史或美學理論的框架,只要感興趣,科技、社會議題、政治、自然保育等不同領域的知識都能夠豐富藝術創作。歐洲藝術學院的學生也往往非美術科班出身,在進入學院之前都有不同的人生歷練,無論是旅行、在企業上班、做小學老師、建築工人、廣告設計,都為創作提供了寶貴的生活經驗。只要長期培養自己觀察事物的眼光,這些看似無關的經歷,都能夠啟發藝術家獨特的觀點。

藝術家的開放和多元,使群眾在面對藝術品時能夠清輕易的與自己的生命經驗連結,這無疑是讓歐洲的當代藝術非常「接地氣」的原因,下次若有機會到歐洲逛逛當代藝術展覽,試試看無牽無掛地與藝術對話吧。

本文經英語島雜誌授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航