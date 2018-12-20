大家都不滿意的脫歐協議有解嗎？別害羞，再問一次

經歷了長達一年半的談判，英國政府和歐盟總算在11月達成英國脫歐協議（Withdrawal Agreement），並在當月底獲得歐盟其他27國會員國領袖的認可。下一步，則是要經過英國國會投票通過，脫歐協議才能在明（2019）年3月29日——英國正式脫離歐盟的日期——後順利生效。

原本英國國會預定於12月11日舉行投票，沒想到首相梅伊（Theresa May）卻決定在前一天宣布將投票日期延後，她表示假如投票如期舉辦，脫歐協議會因為部分議員對於協議內容的疑慮而以極大的票數差距遭到國會拒絕，而為了消除這些疑慮，讓議員能做出最正確的政治判斷，她將會再和歐盟領導人見面討論，試圖獲得更多法律上的保證，並說最晚會在明年1月21日之前舉行投票。換句話說，假如梅伊版本的脫歐協議最後仍然遭到國會否決，英國政府將會只剩下2個月左右的時間尋找其他途徑，不然就是在沒有任何協議的情況下退出歐盟，俗稱裸退（no deal）、或是硬脫歐（hard Brexit）。

爭取時間，以拖待變？

梅伊延後國會投票時間的舉動，被許多政治評論家認為只是在拖延一個不可避免的結果而已，雖然她宣稱要獲得歐盟對於愛爾蘭「邊境保障措施」（backstop）更多的保證跟解釋，說明backstop的設計不是為了要永久地把英國困在歐盟關稅同盟裡面（Backstop是脫歐協議裡面的一個暫時條款，保證北愛爾蘭和愛爾蘭中間不會有實體邊境，但這也代表英國必須實質上留在歐盟的關稅同盟裡面，許多疑歐派議員認為這是英國政府想要繼續和歐盟藕斷絲連的一個陷阱）。但重點是相關條款已經白紙黑字寫在脫歐協議上，歐盟方面也不曉得到底還要再給梅伊什麼樣的承諾，讓她能夠說服更多潛在反對協議的議員。

如果只是單純針對協議本身的法律保證或是澄清，歐盟領袖大可發表共同聲明，替梅伊還有脫歐協議背書，輕易地解決問題，但事情並未如此發展，我們至今也沒看到梅伊從歐盟獲得任何「保證」。由此可知，梅伊爭取歐盟更多保證以消除議員疑慮的說詞，其實只是延後國會投票的藉口，她真正的目的是想爭取更多時間，但爭取時間做什麼？

對梅伊來說，她當然希望自己辛苦談判得來的脫歐協議可以被執行，英國政府也在各種公開場合不斷宣傳說這份協議對英國和歐盟雙方來說都是最好的協議，就筆者判斷確實也是如此。梅伊的脫歐協定可視為是「留歐」和「脫歐」兩陣營的折衷之道，一方面英國重新獲得邊境控制權，並脫離歐洲法院（European Court of Justice）的法律管轄範圍；另一方面，英國也盡量保有和歐盟各方面的緊密合作，例如貿易、航空、科技、軍事、國安情資等。但這份協議必須經過國會以簡單多數通過才能生效（639票中需要得到320票），而目前看起來梅伊距離獲得這320票還有很長的一段路要走。

梅伊所屬的保守黨雖然在國會中擁有317個席次，但當中卻有極大數目的議員反對梅伊的脫歐協議，前一陣子黨內部分議員突襲所舉行的不信任投票可以提供一些線索。

317票中有200票支持梅伊繼續擔任保守黨黨魁，另外的117位議員則投下反對票，從這個結果我們可以知道保守黨內至少有117位議員不會支持梅伊的脫歐協議（因為不支持梅伊的議員基本上就不會支持由她所談判出來的脫歐協議，而支持梅伊的議員則還是有可能會反對脫歐協議，他們只是認為黨內沒有更好的黨魁人選而選擇繼續支持她），也就是說梅伊必須要從其他政黨尋求超過120票的支持，否則脫歐協議不可能會通過，也難怪梅伊會在不信任案投票結果公布後公開向各政黨喊話尋求支持。

不過要獲得其他政黨120票的支持根本就是一項不可能的任務，梅伊因此需要透過一個比較迂迴的方式：公民投票。

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別害羞，再問一次

根據英國媒體《Sunday Times》報導，兩位梅伊政府中最資深的官員——內閣辦公廳國務大臣利汀頓（David Lidington）、梅伊的幕僚長巴維爾（Gavin Barwell）——已經開始和其他內閣成員、甚至是工黨的國會議員討論舉辦脫歐協議公投的可能性，希望最終藉由多數民意迫使國會議員支持梅伊的脫歐協定，這或許也說明為什麼梅伊需要爭取更多時間。

值得注意的是，如筆者在先前文章中曾經強調的，脫歐協議公投並不是第二次的歐盟資格公投，英國政府不會再詢問人民一次到底要不要離開歐盟，Brexit is Brexit，沒有反悔的機會，否則是不尊重2016年6月脫歐公投時所產生的民意，這也是為什麼梅伊數次表示反對舉行第二次「脫歐」公投。

脫歐協議公投，本質上則是詢問英國人民希望「如何」脫歐？否則直到今天，英國各政黨、各派系對於2016年脫歐公投結果的詮釋都不一樣，導致與歐盟進行脫歐談判時英國內部也爭論不休。公投題目可以設計成簡單的是非題，問英國人民是不是願意接受梅伊和歐盟所達成的脫歐協議，或是也可以加入其他脫歐選項變成單選題，例如常被提及的挪威模式、加拿大模式或是硬脫歐（但設計成單選題可能會有最高票選項票數不夠高、正當性不足的問題），底線是不管怎麼設計，脫歐協議的公投都不應該再包含「留在歐盟」這個選項。

不過假如梅伊真的要舉辦脫歐協議公投，她同樣必須付出很大的努力說服英國民眾，根據英國民調公司YouGov在11月16的一份調查，只有19％的英國民眾支持他的脫歐協議，42％的民眾反對，另有極大比例39％的人不清楚。若對這份民調做更仔細的分析，會發現有45％的民眾認為，梅伊和歐盟談成的脫歐協議並沒有反映出2016年脫歐公投的結果，只有28％的民眾認為有；但假如英國民眾面臨的選項是梅伊的脫歐協議和硬脫歐二選一，則有高達60％的人願意吞下梅伊的脫歐協議、36％願意承膽裸退所造成的劇烈變動。

眼看距離正式脫歐不到100天的時間，英國卻還是不知道該「如何」與結縭四十多年的歐盟分開，眼前岔路太多條反而讓政治人物躊躇不前，這時就該由他們選出對國家長期而言最好的幾個選項，再交由人民做最後決定，畢竟民主制度要能順利的運行，代議和直接民主缺一不可。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航