缺乏社會支持系統的外籍父母，造就了非本國籍兒童受虐悲歌

近日發生一起印尼籍非本國籍兒童受虐致死的案件，一對印尼籍失聯移工伴侶生下男嬰後，交由同為失聯移工的印尼籍女性友人進行照顧。幾日後，男嬰母親發現男嬰受虐，送醫後傷重去世。

什麼是非本國籍兒童？

非本國籍兒童泛指所有非本國籍人士在台灣停留期間所生且未滿18歲的孩子。一般而言，外籍人士如外籍學生或外籍移工等，只要具有合法居留身分，並且在子女出生後為其辦理身份證明文件，這些兒童即可在台灣合法居留，享有生存、教育及醫療等權利保障，原則上與本國藉兒童相同。

然而，因台灣在國籍認定上採屬人主義，也就是依據雙親所歸屬之國籍，判定其子女國籍之歸屬，而非依據兒童出生地判定國籍歸屬之屬地主義。這樣的狀況下，部分兒童因為其母親於醫療院所生產，其雙親持有醫療院所開立之出生證明及相關通報記錄，所以可判定歸屬母親或雙親其中一方之國籍。若部分外籍人士因故或意外原因，沒有為其子女向各該所屬駐台辦事處館申辦身分證明文件並且向台灣政府申辦居留證，這些孩子就會暫時處於國籍身份不明且非法居留的狀態，但仍然可經由補辦身分證明文件進一步確定這些孩子的國籍歸屬，並爭取合法居留的身份。

然而，少部分兒童因其母親並未在醫療院所生產，可能獨自在家或是其他不可知之場所將其產下，導致這些兒童因為缺乏出生證明與醫院通報記錄，無法辦理身份證明文件，即便母親主張孩子為其所出，也難以判定與其母親的血緣關係，而被視為無國籍兒童，必須先經由DNA親子鑑定等科學方法，確定與雙親的血緣關係。

新聞中的印尼籍非本國籍兒童受虐致死，讓人十分心疼，但是台灣作為將兒童權利公約內國法化的國家，理應對於所有國籍乃至無國籍兒童一視同仁，確保其生存與健康等等的權利，但為何悲劇不斷發生？

因父母身分而被懲罰的兒童

依據兒童權利公約第二條，兒童不分國籍應該享有平等的權利保障，也就是政府有義務確保沒有任何一個兒童會因為非屬於該國國籍而受到不利對待，或冷漠看待其生存與成長需求，甚至政府應該積極提供這些孩子所需的必要協助；同時這樣的保障不會因為其父母與家族的身分而受到影響。

但是這個案件中印尼籍的兒童，因為其雙親為失聯移工，其實際上無法享受台灣所宣示的兒童權利保障。這樣的困境，並非規範面的兒童權利無法涵蓋這個孩子，而是來自移工的支持系統的匱乏。台灣農業、製造業與建築業需要大量且廉價勞動力，而外籍移工長期支持這些產業的發展。但是台灣在引入外籍移工的同時，政府卻沒有即時建立外籍移工在生活、社會乃至文化面的支持系統。其中女性移工在這當中受影響更是深遠。

缺乏支持系統的外籍父母，造就兒童的困境

女性移工在面對低薪以及無法自由轉換雇主等惡劣的勞動條件時，不僅缺乏協商的資本，也缺乏對台灣勞動規範的認相關知識與能動性。女性外籍移工不像台灣女性擁有親友的支持網絡，對於轉換雇主時的經濟損失，可以經由這樣的人際網絡分散或轉移經濟上的匱乏。對女性的外籍移工來說，轉換雇主是被動受限於雇主，得由雇主提出無法勝任工作，或者積極證明雇主對移工有違法或不當的對待，移工才有機會轉換雇主。處於雇主與移工的權力關係不對等的狀態，女性移工不僅可能面臨不人道的勞動虐待，性騷擾、性剝削甚至面臨性暴力的威脅而無法積極主張，甚至可能在非預期懷孕與生產的狀態下，面臨被雇主單方面解雇或是直接通報失聯的風險。

一旦因為各種原因而成為失聯移工的外籍女性，不僅僅喪失使用健保的資格，也面臨移民署專勤隊與警察的查緝與茲擾。這個狀態下，失聯移工在生存與健康方面面臨許多風險。失聯移工失去工作，被迫轉往非法雇主與仲介提供之工作，其中薪資有時更為低廉，如因生病而必須就醫，勢必得全額自費付出一大筆的醫療費用。因此，許多移工盡可能避免到醫療院所接受醫療，或是選擇延遲就醫；同時，龐大的醫療費用，可能排擠他們生活所需的其他費用。有時，失聯移工的延遲就醫，更導致健康狀況的惡化，反而需要付出更高額的醫療費用，更造成收入減少等經濟上的損失，而陷入惡性循環。

不僅如此，失聯移工還會擔心就醫時若其非法居留的身份暴露，他們將面臨移民署專勤隊與警察的查緝。如果是女性移工懷孕而生產，還會被逕行通報並且與移民署出入境系統進行身份勾稽。當這些女性移工因為各種原因不敢尋求協助，不僅是移工母親無法獲得醫療協助，其自身的生命與健康權利受到損害；這些孩子跟著母親也等同受到懲罰，有系統地被排除在政府提供的權利保障之外。而這些孩子比大人更脆弱，更難以抵抗疾病的侵襲、飢餓或是營養不良，最終使得身體受損，甚至失去生命。

合法移工也有同樣的困境

這個令人傷心的事件發生在失聯移工當中，但是我們很可能在合法移工當中看見，如果我們無法提供外籍移工穩定的社會支持，這樣的事件將會不斷重新發生。即便雙親都是合法居留的外籍移工，他們的孩子同樣處於極高的生存與健康的風險。前面提及，外籍移工整體而言缺乏親友的支持系統。因此，即便部分移工與雇主的關係十分友好與穩定，勞動條件與休假安排都符合勞動法規範，甚至這些他們的孩子也沒有因為父母的身分而被醫療系統所排除，但是對於這些移工來說，針對子女托育與教養仍然十分困難。

移工所領取低廉的工資與其他民眾相比，可能導致兒童生長所需的匱乏；移工的工時較長，對於子女托育服務的需求更為迫切，但無論公私托育服務都是相對稀有與昂貴，外籍移工幾乎沒有經濟能力來申請與負擔。這些移工父母，可能請其他移工友人或是委請民間團體如關愛之家協助照顧，甚至帶去工作場所。這些都不是長久之計，這些移工友人可能無法妥善照顧年幼的孩子，民間團體也非專業的托嬰中心只能提供暫時的母嬰共同照顧，無法在資源匱乏的狀態下，永續提供兒童安全與健康的保障。

小結

非本國籍兒童受虐致死的事件固然令人難過，但是僅僅是傷心悲痛，並不能確保未來類似的悲劇不再發生。

從兒童最佳利益部分切入的話，國家仍應該考慮讓不分國籍的兒童能夠在一出生即享有最基本的生存與健康保障，而不會受到父母是否具有合法居留身份而影響，也就是說無論其國籍身分歸屬，或是否可以明確得知其身分都能確保其安全，亦即達成我們一般所知道的普遍醫療覆蓋（Universal Health Coverage， UHC）；其中國家整體嬰幼兒托育政策中，應該考慮納入外籍人士之子女的嬰幼兒照顧需求。針對移工政策部分，我們應該開放外籍移工得以自由轉換雇主，縮短移工與雇主的權力位階；同時在政府的司法與行政流程中提供外籍移工足夠的通譯人員，以充分表達並聆聽當事人與利害關係人的意見。

從較為慷慨的角度來看，我們在確保自我的生存時，道德上有義務與他人共享我們的資源；用較為狹隘的觀點來看，確保移工與其子女的安全與健康，才能確保台灣長遠穩定的發展與未來可預期的繁榮，進而讓所有人都受益。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航