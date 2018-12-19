- 熱門議題：
- 「選舉出爐：議員到底在幹啥？」 、
- 「刺紋畫：用針與墨說的紋身故事」 、
- 「大人投資學」 、
- 「馬力歐陪你喝一杯」
2018/12/19, 環境
【插畫】你是環保小尖兵，但你的公司是嗎？
Little Deep Blue / 小深藍
我們想讓你知道的是
「從自己做起」很重要，但自我砥礪的同時，也該積極要求重汙染甚至是違法的企業改善，不論外部抗爭或內部舉發，都是有效的方式。
唸給你聽
powered by Cyberon
所謂知行合一，人們認知氣候變遷的問題存在，自然就會尋求解方。
有些人從自己開始做起，用環保筷、金屬吸管，甚至開始吃素，少排一公斤的碳，是一公斤，話雖如此，許多黑心工廠和企業天天排放大量的汙染，天空灰濛濛，溪水被染成紫綠色，而你可能正任職其中。
並不是說「從自己做起」不重要，但自我砥礪的同時，也應該積極要求那些重汙染甚至是違法的企業改善，不論外部抗爭或內部舉發都是有效的方式，我們的力量，其實比想像中大的很多。
本文經Little Deep Blue / 小深藍授權刊登，原文發表於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
或許你會想看更多『插畫』文章 更多『環境』文章 更多『精選轉載』文章