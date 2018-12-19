釋憲進入新時代：除了人民可以提「個案」釋憲外，一張表看懂《憲法訴訟法》改了什麼

立法院昨（18）日三讀通過《憲法訴訟法》，未來大法官會議將改制為憲法法庭，除了規定大法官將具名釋憲、以達過程公開透明之外，未來民眾如果認為自身案件的終審判決結果有牴觸憲法的疑慮，也能夠聲請釋憲。

《大法官審理案件法修正草案》（以下簡稱《大審法》）從1993年2月3日修正公布施行至今超過25年，規範內容簡要，已經不敷實務運作，昨日進行全面翻修，並改名為《憲法訴訟法》。民進黨團總召柯建銘表示，大法官審理案件法至今第一次大修，中間有些爭辯，「六進六出立法院」，今天終於看到歷史一刻。法案審查上沒有藍綠，通過後希望能落實，新制將於公布後3年施行。

這次修法，除了將《司法院大法官審理案件法》正式更名為《憲法訴訟法》，現行條文也由35條增至95條，施行後，未來大法官在審理案件時將採用具法院性質的「憲法法庭」模式，更重要的是，審查的對象不再受限於法規，一般人民也能夠聲請釋憲，而立委聲請門檻也從1/3降至1/4，以保障少數政黨聲請釋憲之權利。

新舊憲法制度，改了什麼？

立法院司法及法制委員會召委周春米指出，本次修法與民眾切身相關的是，大法官未來可受理民眾對「個案」的釋憲聲請。周春米解釋，過去人民只能對「法律」聲請釋憲，但有時法律本身沒有問題，是法官在適用法律時，其見解牴觸《憲法》，卻無救濟管道。

因此，這次修法引進德國「憲法訴願」制度，例外開放人民可在確定判決送達的6個月內，提起釋憲，退回重審的承審法院，則必須依照大法官的法律意見審查。

舊制 新制 法條名稱 《司法院大法官審理案件法》 《憲法訴訟法》 決議性質 大法官會議「解釋」 憲法法庭「判決」 釋憲審查 只針對法規 除了法規，也可以針對定讞案件進行是否違憲的審查 釋憲意見 過去只記錄大法官參加名字，不知道立場，不同意和協同意見書都是自由提出 每位大法官的立場都要公開

（同意、不同意的姓名及人數都要公布，若裁定不受理，必須檢附理由） 立委釋憲門檻 1/3 （38席） 1/4（29席） 判決通過門檻 10位大法官參與，7人同意（出席人數2/3，此處以10人出席計算） 10位大法官參與，8人同意（總額半數） 新增制度 新增「法庭之友」 釋憲受理會公開申請書和言詞答辯，一般民間團體若對特定案件有意見，可以彙整意見給大法官，大法官釋憲時能引用作為陳述。 同婚釋憲案的時候，就有一群大法官這麼做，這次將這樣的行為納入法條，完備制度化。 明訂總統副總統彈劾案等審理規定

民間團體如司改會，未來也能透過個案釋憲，如台灣司法史上全程羈押期間最長的刑事案件「邱和順案」，雖然裁判中適用的法律本身沒有違憲，如邱和順案在高等法院更11審的判決中提到：「證物逸失之不利益，不應由被害人及家屬承擔。」但違反無罪推定原則，未來能針對個案，提出釋憲。

不只如此，提釋憲的門檻下修，立法院的少數黨也將受惠。先前國民黨擬針對「不當黨產處理條例」、「前瞻基礎建設計畫」及其預算，以及年金改革等案向大法官聲請釋憲，卻因席次未達1/3門檻（38人）受阻，必須去找其他黨團一起提出，對於少數黨來說的確有點高，像是前瞻預算的釋憲，因為無黨籍的立委高金素梅未參與表決，未達立委總額1/3人數，因此決議不受理。這次降低到1/4（29人），單一政黨即可提釋憲，對未來聲請救濟管道將有幫助。

立院目前有113席，主要政黨席次如下： 國民黨： 35席

親民黨： 3 + 1 (高金素梅無黨籍，但有加入黨團)

時代力量：5席

民進黨：68席

未來大法官裁決，需具名公布立場

另外，憲法法庭也將審理過程「法庭化」，除了公開聲請書以及機關答辯書，以及法庭上的言詞辯論過程，更會公布主筆大法官的姓名，甚至大法官最後裁決的同意、不同意比數與姓名亦須公開，有別於以往「不公開會議」形式。

在判決門檻部分，也下修門檻從原來的10人，到大法官總額過半數（8人），未來更有利大法官作成判決結果。民間司法改革基金會指出，憲法法庭全國只有一庭，人民等待的最終決定的時間，短則一二年、長則四五年，因此設置妥速篩選案件的審查庭機制有其必要，如此才能讓憲法法庭發揮功效。

新法修正通過後，新制運作應有充分的人力配置及增額，涉及中央政府機關總員額法修法部分，立院已請行政院整體考量司法院及所屬機關增加員額的需求，儘速配合修法；此外，新制運作所需經費預算部分，立院也請司法院妥為規劃編列支應。

Photo Credit: 中央社

新聞來源：

核稿編輯：楊士範