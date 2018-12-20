小松左京《繼承者是誰？》：站在進化的大河面前，渺小的人類至死都是年輕的

如果我們將日本科幻御三家的作品攤開來看，幾乎可以看出他們三位大師之間都有條模糊但存在的界線，筒井康隆就像來自抽屜的哆啦A夢，他身上永遠有數不盡的奇幻道具，每個都能解決你日常生活難以啟齒的小問題，他的故事也是貼近讀者心事的，讓他的科幻小說有時更像成長小說；星新一就像神出鬼沒的忍者，他的小說宛如來無影去無蹤的手裡劍，輕薄短小卻又致命，十分鐘就能讓你直冒冷汗或是大開腦洞，而你搞不懂他會從哪個角度突襲你。

而小松左京與他們截然不同，他像團巨大滂薄的迷霧，而讀完《繼承者是誰？》之後，他更令我迷惑了。

無疑地，從小說書名就能感受到小松左京的與眾不凡，對科幻小說迷來說，在書店裡《日本沉沒》絕對比《家族八景》看起來更具吸引力。而小松還有很多這一類光是書名便聳動萬分的作品：《復活之日》、《成為地球的男人》、《首都消失》、《虛無迴廊》等等。這些書名完全看來就像是好萊塢大製作史詩科幻電影的片名，而的確他的小說改編電影，也都是大製作大卡司的娛樂電影——光是成本就要高達30億日圓。這讓小松左京更像是一位巨人，他的視野浩瀚、氣度無涯、你很難想像在他的小說裡，會看到主角為每天睡過頭而有點苦惱。就像電影《星際效應》一般，小松1965年創作的小說《無盡長流的終點》（果しなき流れの果に）裡，描寫的是主角穿越長達數十億年的時空跳躍，在未來與過去間來回找尋解答：

小松的苦惱是銀河級的、創世級的，為此他必須要弄沉日本列島、人類滅亡、時光倒轉，而他的答案往往只是一聲蒼涼的嘆息。

透過《繼承者是誰？》可以充分體驗小松風格：各有專才的天才大學生們同時收到了一則訊息，「我會殺掉查理」，他們連這條訊息是從何處、何人、甚至如何傳到他們眼前都不清楚，更不了解為什麼他們的同學會變成殺戮獵物。但查理終究遇害，他們眼睜睜見他受到攻擊，但也無法即刻釐清他遇害的手法為何...天才的年輕頭腦們試圖在一團迷霧中找到頭緒，卻發現自己陷入越來越危險的未知困境中。

這大綱看起來像是標準的推理小說，但這是小松左京的科幻小說。有趣的是，讀者幾乎沒有使用自己灰色腦細胞的機會。更正確地說，如果你是第一次閱讀小松左京科幻小說的讀者，那麼他的書不管外觀看起來像是推理小說、恐怖小說或是災難小說，它們首先都會是旅遊小說——小松左京會用淺易的文字，精細地介紹時代背景、社會規範、民生娛樂、與科技發展等等事物。就如同那是一個真實存在並運作順利的異世界——一個只有小松左京有幸在那生活過的平行世界。而他明顯是位熱心過頭的嚮導，似乎總是深怕自己缺漏了某些非介紹不可的名勝古蹟，而非要口沬橫飛地講解透徹為止。

像是這樣有著獨特世界觀設計的小說或影視作品不少，從《哆啦Ａ夢》、《銀翼殺手》到《關鍵報告》或《千鈞一髮》等，但這些作品當中，有些只有飛天車或是長得奇形怪狀的外星人罷了，整個世界運行的邏輯與規則仍然與這個世紀的人類社會無異，但小松左京的世界往往成功逸脫現代的物理定律或社會倫理，這得歸功於他對筆下世界設計之縝密精細。這種工筆細描，自然讓讀者無法好整以暇地搶在全書結局前，推理思考真正的兇手是誰。因為那個世界的「常理」並不是我們這個世界的「常理」，導致即便是妳是名偵探也無理可推。

但是相對的，由於小松左京對故事背景的擬真性極為要求，在閱讀的過程中，讀者也不免會被一步一步地漸漸被拉往那個奇妙的虛擬世界去。而偏偏這些精心設計的世界，又往往彌補了我們現實社會中難以解決的問題與遺憾：空中計程車解決了都市交通壅塞的問題；無須煩惱生計、可以全心投入學習的學術自由都市；甚至是回到過去，修正歷史錯誤。這些令人神往的描述，讓一心追兇的讀者，通常不一會就會跟著小松文字的魔力而隨波逐流，就像進入一座龐大的霧之迷宮，風景皆是畢生未見，不知今夕是何夕，最後連尋找出口的目的也忘了。

像是小松左京這般對未來世界細節認真的作者並不太多，因為如果自己對工學或理學了解不深，那麼在一些專業技術方面的描寫，宛如拿石頭砸自己的腳一般容易顯出破綻。但小松從小就是文學少年，令人驚異的是他竟然能夠空想出那些巧妙的未來元素：隨處可見的機器人、或是都市空中數萬台以亞音速飛行的載具。這種驚異在《繼承者是誰？》裡會變成驚嚇，如果你對網際網路的發展史有所了解，你會發現這本小說裡那些對未來世界網路與電腦的想像，竟然與當今的網路分層架構或雲端框架差異不大，可是驚嚇之處在此：1974年網路TCP/IP協定才被制定、90年代網際網路才慢慢成形，可是精準預言現代網際網路發展的《繼承者是誰？》，是1968年寫的。

這樣精準預言未來的例子，可不只在《繼承者是誰？》裡發生，像是小松的另一篇短篇小說《美國之壁》裡描寫了標榜「榮耀大美國」或「美麗大美國」口號、強調孤立主義的美國總統候選人，在當選了新任總統之後，突然全美國的邊界都出現了神祕的高牆，阻絕了一切交通與數據通信，讓美國真正成為了「孤立之國」。在川普當選了美國總統之後，這篇在1977年創作的小說，立刻再度緊急出版。這不禁令人迷惑，為什麼小松左京創作的未來空想科幻小說，能夠屢屢猜中真實發生的未來情景？難道小松真的是來自未來的未來人？還是這個世界的未來真的有跡可循？

《繼承者是誰？》的主旨宏觀——正如小松的其他作品一般——它透過年輕主角的心聲，質問人類進化的未來是什麼。我們還在進化中嗎？我們是否已到達進化的頂點？能夠有資格青出於藍而勝於藍的人類繼承者又是誰？更重要的，當繼承者如果真的存在，我們這些過氣的物種，該如何優雅地從歷史的舞台中退場？50年來，文壇一直把《繼承者是誰？》視為小松左京的青春小說，但是上述議題又似乎不是年輕的心靈能夠想得出與想得通的，或者也許，站在進化的大河面前，我們渺小的人類至死都是年輕的，我們是否應該思考這些問題？直到我們消逝的那一天？

小松左京像團霧，你猜不透他是如何能夠描繪出未來預想圖，他筆下的世界也像團霧，那麼真切、那麼寬廣、卻又虛幻美好。而讀完《繼承者是誰？》之後，更像是走出霧封深山，方才還身處在空中樓閣的美妙幻境，瞬間回到了被現實束縛的真實世界，不免有一種悵然若失之感。對人類進化、時空與未來的疑惑與好奇，並沒有隨著闔上書頁後而稍息，那一絲神秘的霧氣仍然在我的心中蔓延縈繞，為眼前世界帶來淡淡的灰色。

書籍介紹

《繼承者是誰？》，獨步文化出版

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作者：小松左京

譯者：李彥樺

「是誰殺了查理？」

橫越四國的神祕連續殺人案，

凶手不明，手法成謎，死者全是大學生。

唯一的線索是，凶手會向死者好友發出殺人預告，

只是，地點是在我們的夢境中……

這個故事問世的時候，

網路、智慧型手機、雲端空間、電子書、平板……

我們熟悉的科技產物都未普及或發明，

「他」便以寓言式的驚人想像力與知識，

寫出現在的我們，甚至——預言了未來

【《繼承者是誰？》」故事介紹】

我會——殺掉查理。

你們要同心協力保護他。

這是遊戲，也是測試，

你們要保護他，

因為我會在一星期內殺掉他。

殺掉查理——突如其來的殺人預告，震撼了在美國念書的日本學生達也，他告訴好友查理，但查理認為這只是惡作劇，直到警察康丁斯基趕來保護。原來不僅在美國，俄國、法國、日本都發生大學生殺人案，死因各異，有心臟麻痺、精神錯亂和意外喪生，但康丁斯基肯定由同一人所為，因為悲劇發生前，死者朋友都作了相同的夢：有人說，要殺死他們的好友……

面對從未失手的凶手，大家繃緊神經，獨處在研究室的查理卻遭電擊，幸未身亡，但難保下一次不會喪命。

驚疑未定的眾人，察覺這次犯罪手法與先前不同，違反預告時間；難道凶手藏身在他們中，得知達也將和警方聯手而提早行動？然而，大張旗鼓說要「測試他們」的目的是什麼？凶手策畫的「遊戲」究竟為何？潛入夢境的理由和手法又是什麼？

康丁斯基找來了人類學、犯罪學和科學領域的學者協助查案。

他們逐漸發現，這不是單純的跨國犯罪，甚至攸關「人類」種族存續的未來。

人類的下一步，就在凶手的「動機」中……

日本科幻泰斗小松左京結合推理與科幻，寫出給人類的震撼寓言書！

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航