郭強生的「人生私散文」：為30年後的重聚興奮緊張，五年級會不會是最後的一代？

文：郭強生

呼叫，時光

50歲之後，同學會成了許多人生活裡一個新增的社交項目。既熟悉也陌生，既開心也令人惆悵。

過了幾十年一成不變的生活，不是拚職場就是忙家庭，同學會像是突然提供了人生另一種可能。在老同學面前裝萌賣傻，沒人會被笑老天真，也不怕已讀不回，反正七嘴八舌總有話題。

從小學畢業40年到大學畢業30年，各式同學會過去這些年都在招兵買馬，網路群組一個個建立起來。每天一早，手機群組裡招呼聲此起彼落，非常熱鬧。

老同學又成了新朋友，新感情中又有舊回憶，彷彿早就丟在哪裡多年不管的一支舊股票，如今意外翻紅成了潛力股，讓人難以忽視它的重新上櫃。

我在群組裡不太常出聲，但是聚餐幾乎都會出席。老同學能被重新尋獲，主辦人的熱心費神，理應用行動表達感謝與支持。

自己不是網路尋人高手，對於那些光憑著一本畢業紀念冊，就能無遠弗屆、追蹤到紐西蘭加拿大巴西越南的熱心同學，他們的鍥而不捨教我驚嘆。就算科技讓尋人這檔事變得較以往便捷，但總還是要有一股熱情在背後支撐吧？

歡聚之餘，既期待又怕受傷害的複雜情緒也隱隱牽動。會不會這個現象，只是大家屆臨退休前的一種焦慮反射？

會不會有點像是人多壯膽，當我們同在一起，為的是接下來的老後路上不孤單？以後有人可以陪自己打球購物喝下午茶，再也不怕三缺一？

會不會幾年之後，大家又回復到失聯的狀態？

還會為30年後的重聚興奮緊張，五年級會不會是最後的一代？

（搭上一艘名為懷舊的小船，被時光的浪愈推愈遠。船上的人卻總是希望，岸邊或許還有依稀可辨的身影，在向自己揮手……）

那些能把三四十年的人生簡報，在同學會上剪裁成單口相聲，逗得全場笑聲不斷的老同學總讓我折服不已。

（是專為今天打好的稿嗎？還是臨場即興？是社會上打滾練就的口才？還是真情流露？）

相形之下，我的分享似乎異常地無趣：就一直念書後來教書啊，目前單身，完畢。

不是閃躲。因為真正想跟大家分享的悲歡離合太沉重，似乎並不適合這樣的場合。

我習慣靜默，把每一張臉孔細細端詳，以致於散會後，往往我依然搞不清每位同學的單位與頭銜。

但是我清楚記得他們年少的模樣。

我關心的是那個記憶中的小男孩與小女孩，後來他們都好嗎？他們是否用了多年的努力企圖改變？或是──

更加倍地努力，堅持不被世俗的汲汲營營所改變？

他們記得的，又會是怎樣的我？

記憶，對動物來說不過是一種生存本能，牠們不會遙想當年，更不會懷舊。

狗兒會認得回家的路，魚兒會記得產卵的故鄉。但是牠們的記憶就只是經驗值的直接存取，無關乎時間。

只有人類才擁有這項天賦，能知覺時間的存在，並且產生情緒感受。沿著時間的流域尋找失落時光的同時，我們也正感受著流域上空的陰晴圓缺。

出現在眼前的舊日同窗，即便當下指認無礙，但事實上，從此以後，在我腦海中出現的對方，便是以如今同學會上中年人的形象，另存新檔了。

記憶中原封不動多年的那個少男或少女影姿，從此正式被清除汰換。反之亦然。我們某一部分的自己，也因重聚而在彼此的目光中遺落。

當我們的名字被重新呼喚，轉身的已不再是記憶，而是現實。

（是不是只有懂得了不圓滿之必然，才能真正看見自己的改變？）

我們抱著失而復得的期望，卻往往忘記換算中間的空白。

活到一定年紀，還能依我們所習慣的理解方式繼續存在的東西，顯然愈來愈少。也許不久的將來，清單上只剩下遙遠的故鄉，無緣的情人，遺失的彩券，生日蛋糕，和還沒動筆的回憶錄。

也因此，在每次相聚的一片歡笑聲中，我總會無意間捕捉到，某人眼裡瞬間閃過了一絲像是迷惘、又像是是疲憊的默然。

最後留在大合照裡的笑容，究竟是不是每個人最真實的心情？

我又怎知自己臉上閃過了怎樣的五味雜陳？面對昨日的那個自己，究竟該對他說一句「感謝」？還是「對不起」？

「同學會」成了五年級的關鍵字，懷舊的商品化多少在背後扮演了一點推波助瀾的角色。

電視中與舞台上的眷村與黃卡其高中生看來是如此失真虛假，照樣還是吸引了大批人次捧場。更不用說，「民歌四十演唱會」把小巨蛋滿滿塞爆。幾個流行音樂大哥級人物，合體組團巡迴演唱也都賺滿了荷包。

早幾年，黃梅調和群星會才是懷舊項目，曾幾何時，校園民歌與圓盤軍訓帽已將它們暗中偷換？

然而，六年級的懷舊熱甚至比我們更早啟動了。他們懷念周星馳早年的港片，美少女戰士卡通，王子麵和麥當勞玩具，顯然只有更加的商品化。成長於全面數位化的下一代，回憶這檔事，也許再不同於我們傳統的認知。

用三、四十年的等待換來一場驀然回首，必終將成為絕響。

電腦記憶容量無限升級，記憶與現實零時差，每一刻都迅速存檔，打卡自拍轉傳，每一刻當下都立刻成為過去。

更新的手機功能，快速的e化，無人商店無人銀行，記憶在未來或許不再關於生命，而是物件功能。

所有路過都必留下痕跡。動態即時分享，隨時都可以打開軟體與老同學打屁兩句，每一個加入過的好友都如陰魂不散，這輩子想要擺脫都不可能。

（以後還會有畢業紀念冊這東西嗎？）

不是保存了所有的魚雁往返就能親親如晤，更不是手機隨時拍照打卡，留存下來的檔案就會來日歷歷在目。

對於某些人來說，時間就是行程、生日、旅遊這些寫在記事本上的項目，沒必要的時候不去翻動，過期了就換一本新的。另外有些人的時間則是一再的重播，自己卻渾然不察。

這些人所謂的懷舊，往往是經特定的價值提示與設定的結果。

童年必然純真，青春自是美好。初戀酸甜，失戀微苦。懷舊與懷念分不清，守舊與念舊也無差別。

存在感永遠得依賴集體意見的風向，沒有自己的地圖與座標，像是跟著導遊一路走馬看花的團客，拍回了一堆照片以為就是回憶，到此一遊就是人生。

也許他們記得的，從來不是自己真正活過的人生，而是曾經期待發生的某個版本。

我的回憶方式仍是手工型的翻尋。

沒有臉書打卡標記的檔案，像塞在櫥櫃角落裡，那些自己都遺忘何時添置的舊衣。偶然從底層拉出，某件明明曾是讓自己心動而想擁有的式樣，當下卻只讓我陷入失笑與無名的茫然。

往昔與當下，昨日與明日，總在回憶啟動那刻化為魔術方塊上的色格，任憑我怎麼努力翻扭轉動，總不肯乖乖就位。

而有時，記憶又像是遠方悠然揚起的回聲，我卻忘了，曾經朝著生命的深谷，大聲地呼喊過什麼約定……

長長的一生與短短的一瞬，它們總在翩然共舞，頻頻交換著低語。

我傾聽著，總是百感交集，總是心思起伏。

忽焉在前，倏忽在後，總是來去自如的時間，透過某個感官的引觸，也許是一種氣味，一種質地，或是某些細微光影，讓我感受到它在對我訴說。因此才驚覺，多少時光都已耗擲在反覆操作技術性的記憶，卻往往忽略了，那些無預警閃動的浮光……

（那些飄忽而溫柔的回聲，究竟想要告訴我什麼呢？）

如果時間是一個浪蕩的戀人，那麼懷舊便像是，站在路的另一頭遠眺的我，仍無法停止，回味著，斟酌著，該如何給已不知去向的他發出一則簡訊：

我，很好。只是。非常。其實。

如果……

所以？

相關書摘 ►郭強生的「人生私散文」：這些人怎麼只記得她是美女，卻記不得她的容貌？

書籍介紹

《來不及美好》，遠見天下文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：郭強生

台灣中生代小說家郭強生，從大學時期出版第一本小說之後，至今寫作不輟。小說一直是他的創作主力，直到二〇一四到二〇一五年間，受邀為中國時報人間副刊「三少四壯集」撰寫專欄，他開始了散文創作。

「過了四十歲之後，寫作對我來說，就是面對自己。」郭強生在人生半百之際，以回顧自己的生命，剖析真實自我為創作主題，寫成「人生私散文三部曲」，從而為他開啟了另一個寫作巔峰！

《何不認真來悲傷》叫好又叫座，一舉獲得當年度開卷好書獎、金鼎獎、台灣文學金典獎三大獎。

「人生私散文」系列是深刻而動人的作品，首部曲《何不認真來悲傷》以「悲傷」貫穿；二部曲《我將前往的遠方》圍繞著「孤獨」；第三部曲《來不及美好》則關於「告別」，與過去的時代、青春告別。

Photo Credit：遠見天下文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航