非洲豬瘟可怕，但更可怕的是人的疏失

文：廖偉翔（台南人，成功大學醫學系畢業，波士頓大學公共衛生學院健康服務研究碩士）

近來非洲豬瘟（African swine fever）的疫情在中國越演越烈，幸運的是台灣目前仍未有感染傳出。但在台灣與中國地理位置鄰近且往來頻繁的客觀條件下，如何能同時監測疫情、有效宣導並落實防範措施，還要依據即時的疫情資訊修正既有作為，實在是艱鉅的挑戰。

農委會防檢局及世界動物衛生組織（OIE）皆強調，非洲豬瘟是一種具有高度傳染力的病毒性疾病，會感染野生豬隻及家豬，無論品種及年齡皆可能受感染，導致致死性的出血熱（hemorrhagic fever），而且目前並無有效疫苗可供防疫使用。非洲豬瘟的傳播途徑包括廚餘、排泄物、肉製品、人類活動、以及生物載體如軟殼壁蝨（soft ticks）等等。

非洲豬瘟病毒是雙股DNA病毒，其特點在於在環境中能存活許久，抗酸鹼能力強（pH值3至13的範圍內都能存活），在冷凍豬肉可存活高達1000日，在冷藏豬肉中可存活達100日，而在豬舍及糞便中則分別可存活30日及11日。依據病毒毒力及豬隻種類的不同，豬隻感染後的臨床症狀與死亡率可能有所差異，但在急性感染期豬隻的發病率與死亡率可能高達百分之百，因此會造成嚴重的農業及經濟損失。

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根據2017年《病毒》期刊針對非洲豬瘟病毒的回顧文章指出，非洲豬瘟第一次的正式紀錄是於1920年代的肯亞，原先疫情僅限於非洲，直到1950年代傳播至歐洲，接著則是南美洲及加勒比海一帶。此病於1990年代的歐洲曾成功宣告絕跡，然而於2007年又再度於高加索地帶現蹤，尤以喬治亞共和國為甚。

其後非洲豬瘟逐漸向東西兩側傳播，往東影響至俄羅斯，往西則是影響至歐盟國家的東側，包括2014年起的波蘭、立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞等國，學界認為野豬是疾病可能的傳播者。至於中國的疫情，則是今年（2018）8月於遼寧瀋陽首度確認，至目前12月已傳播至22個省份，包括家豬與野豬都有疫情傳出，使得鄰近國家如日本、韓國、台灣及東南亞各國皆嚴陣以待，警告旅客不可攜帶肉品入關，也不得走私動物及其產品。

值得一提的是，12月12日時，農委會防檢局曾透過手機發送災防告警訊息給全國民眾，一度引起手段是否過當的爭論。然而根據國家災害防救科技中心的分類，災防告警訊息分為「國家級警報」、「緊急警報」、「警訊通知」及「測試用訊息」四類；本次非洲豬瘟防範的訊息屬於「警訊通知」，按定義屬於「適用較無急迫性，但與民眾生活息息相關之警訊」，與緊急程度最高的「國家級警報」（民眾可能立即受危害，如地震速報和空襲警報）並不相同。在真假新聞難辨，大眾媒體的風向又時常曖昧不明的客觀限制下，加上非洲豬瘟爆發的可能損失預估高達2000億元之譜，使用警訊通知應該尚稱合理的作法。

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此外，為了因應疫情，《動物傳染病防治條例》以及相關的裁罰基準也作了及時的修正，12月18日起，自近3年發生非洲猪瘟之國家（地區）違規攜帶檢疫物入境，第一次的罰鍰由5萬元提高至20萬元。然而正如本文開頭所述，如何根據即時的疫情資訊修正既有政策，是相當困難的，其中涉及跨國資訊的流通與取得、國內不同行政機關的協調與合作、準確的風險評估等等。

更重要的是，各項政策本身是否有進行充分的監測與評估（monitoring and evaluation）？若沒有，是否應提出相對應的計畫？若有，其中有哪些具體考核標準和流程，短、中、長程的階段性目標又分別是什麼？這些都不是簡單或一時半刻就能完成的，但正因為防疫政策既必要且重要，建立可持續的防疫工作模式、並從臨機應變當中累積可傳承的經驗，便是除了面對眼前的威脅之外，必須要嚴肅面對的課題。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航