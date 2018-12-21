那些年的成功嶺大專集訓：障礙訓練、豆腐干棉被與懇親假

文：林巧茹（國家發展委員會檔案管理局檔案徵集組科員）

政府遷台後，致力鞏固台海安全，整頓軍備，加強國軍作戰能力，精實部隊整體素質。在此特殊時空下，台中成功嶺搖身為軍中培訓新血的搖籃，「大專集訓」更成為4、5、6年級生的共同回憶，讓我們一起隨著國家檔案，一同體驗他們當年初入軍旅之震撼教育吧！

政府遷台後，「反攻大陸」是最核心戰略思想。民國（以下同）39年，國軍為建立後備動員制度，於革命實踐研究院成立軍官訓練班，後擴大規模成立圓山軍官訓練團（簡稱白團），聘請日本陸軍少將富田直亮（化名白鴻亮）擔任教官，開始選訓大專程度預備軍官，實施軍官教育，提高部隊幹部素質。

47年「八二三砲戰」前夕，台海對峙，教育部擬訂「大專學生暑期集訓」辦法，透過成功嶺大專集合訓練，培養青年團結精神，鍛鍊強健體魄，達到文武合一的訓練目的。初期，大專集訓作為義務役預備軍官養成教育，嗣後逐漸成為大專生例行性軍事訓練，隨著重要性與日俱增，不斷擴增幅員，充作各式訓練的處所（圖1）。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：成功嶺基地收購3筆土地

早期大專集訓以暑訓為主，為期14週，後增加寒訓。訓練週期漸遞減為12週、8週，直至82年寒訓改為4週。大專集訓比照陸軍新兵訓練，以開訓、結訓、震撼教育及行軍操練為基礎訓練。暑期集訓可視為預備軍官養成的第一階段，至學校畢業後再接受第二階段分科教育，以及應召服役擔任預備軍官的第三階段在職訓練。此項軍事教育訓練成效顯著，政府列為大專生必修課程之一，直至89年1月寒訓劃下句點，成功嶺也成為台灣4、5、6年級生的共同回憶。

大專兵們在成功嶺聽到隆隆的砲聲，機關槍答答答響個不停，個個心裡忐忑不安，在低矮的鐵絲網下匍匐前進，全力通過障礙。新生學子肩扛重物，透過障礙物攀爬訓練，學習機靈敏捷，提升跨越障礙的體能（圖2）；刺槍術的訓練中可以激發昂揚的鬥志；利用各種地形地物掩護，進行打靶訓練；劍道訓練新兵沉著忍耐，消滅敵人（圖3）；行軍操練中，部隊成員呼喊口號，高唱軍歌，以激勵士氣。膾炙人口的《成功嶺之歌》：「國旗在飛揚，聲威浩壯，我們在成功領上，鐵的紀律，使我們鍛鍊成鋼；愛的教育，給我們心靈滋養。驚奇、震撼、緊張，替生命開擴。」驚奇、震撼、緊張遂成為新兵訓練的最佳寫照。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：障礙物攀爬訓練

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：劍道訓練

值得一提的是，成功嶺生活常規中最為大專學子頭痛的是整理內務！棉被要摺成豆腐干，捏角捏線，有稜有角，四四方方，平整有型，內務整理若未達標而被禁假，更成為難忘的記憶。此外，開訓、結訓典禮及重要外賓參訪也是成功嶺重要的活動行程，長官親臨校閱典禮前晚與當天都得預演，新兵需全神貫注，動作劃一，立正稍息姿勢確實，不能馬虎（圖4）。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖4：陸軍總司令郝柏村上將對學生進行演講

為了接送受訓的大專學生，政府特地設置成功嶺站，至80年後，配合懇親時間，台鐵加開專車輸送人潮 （圖5）。相對於痛苦難挨的訓練課程，懇親日是學子們最企盼的。熬過數週艱苦的日子，終於見到許久未見的家人，除大快朵頣家人準備的佳餚，亦安慰多日離家之苦。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖5：支援成功嶺大專集訓懇親會交通事宜

55年，國防部總政治部的中國電影製片廠出品、貢敏拍攝之《成功嶺之歌》，榮獲第4屆電影金馬獎最佳紀錄片 。金馬獎是影視界最高的榮譽，凸顯團結民心，尋求國家認同，愛國軍教片為當時電影的主流。以成功嶺為背景製作的軍教片，尚有68年春節風靡全台的《成功嶺上》，票房居年度國語片賣座冠軍，劇情符合當時愛國熱潮，抒發台灣人共同集體情感，且富生活性及趣味性，使其名列該年度中華民國影評人協會所選出的年度十大國片之首。至80年代，社會氛圍轉變，軍教片轉型成逗趣搞笑的喜劇。成功嶺大專訓練的軍事教育，是我國特殊的歷史紀錄，翻閱檔卷，走過從前，那一張張陳年的老照片，記載著青年學子青春歲月，也充分感受到當時學子們初次進入軍營，整裝待發，不畏艱辛訓練的氣氛。國家檔案保存成功嶺大專訓練的珍貴記憶，歡迎利用 國家檔案資訊網查詢，一同感受當年大專學子們刻骨銘心的軍事教育訓練。

參考資料

趙永茂等著。《中華民國發展史-政治與法治》（下冊）。台北：國立政治大學、聯經出版公司，民100年10月，頁471-473。

維基百科〈成功嶺〉（民107年6月9日檢索）。

吳聲豪 ； 王宗進。〈試析蔣經國體育思想之特質及影響〉。《大專體育》。93 （民96年12月）： 66。

洪肇君。〈成功嶺台灣男大生集體回憶〉（民107年6月14日檢索）。

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