空飄汽球：見證兩岸文攻武嚇，大打心理戰的緊張氛圍

文：許峰源（國家發展委員會檔案管理局應用服務組研究員）

台海對峙期間，彼此文攻武嚇，兩岸關係緊張。台灣除了整軍備武與之抗衡外，也適時採取心理戰術，企圖瓦解共軍民心士氣。究竟，如何將各類標語、宣傳單、糧食與救濟物資傳送至對岸，達到宣傳的目的呢？就讓我們翻閱國家檔案，回顧歷史，一起瞭解空飄汽球的施作與效能。

民國（以下同）38年底，政府撤退至台灣，兩岸兵戎相見，惟缺少美國的援助，形勢岌岌可危。翌年6月25日，韓戰爆發後，美國與聯合國軍隊馳援南韓，中共揮軍援助北韓，東北亞戰局頓時白熱化，反倒讓兩岸劍拔弩張的關係暫時舒緩。42年7月，南北韓簽署停戰協定，寓示著韓戰即將結束，也隱伏兩岸緊張情勢再起。

中共將目標轉向東南，準備分頭進擊金門、一江山諸島。43年9月3日，共軍砲擊金門，掀起第一次台海危機。共軍雖未能奪下金門，卻在44年初發動海陸空軍協同作戰，占領一江山島，迫使大陳島軍民撤退至台灣。從此之後，政府管轄範圍限縮於台、澎、金、馬。47年8月23日，共軍再度向金門投擲砲彈，僅一個半月時間就有50萬發砲彈灑落金門各處，釀成第二次台海危機。之後，兩岸衝突仍未停歇，直至76年雙方開放探親，才緩和武力爭鬥的僵局。

自第一次台海危機起，政府賡續強化軍事整備，抗衡共軍武力來犯。與此同時，利用廣播喊話，加強向對岸宣誓，且透過海漂（圖1）、空飄方式，將文宣、物資送往對岸，希冀發揮心理戰術效能。前揭方式中，空飄作業主要以特製汽球綁附各類宣傳品、青天白日滿地紅國旗，讓汽球冉冉升空後，再依據風向、風勢飄往對岸。待汽球在空中爆裂，載運的宣傳品即可散落各處，供大陸地區民眾撿拾以傳達訊息。換言之，空飄汽球必須仰賴各種技術，以及精確計算風向與風勢，才能達成預期的目的，在程度上比其他方式更艱難。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：各式海漂類宣傳品

空飄汽球依據施放高度，分為高空汽球、中空汽球以及低空汽球，載重程度截然不同。高空汽球可飛達四萬英尺以上，中空汽球約莫飛至一萬英尺，低空汽球則飛行在五千英尺左右，都是以白色塑膠袋膜製成汽球。這些汽球灌入氫氣後（圖2），必須在天候視野良好的情況下施放。早期，先計算航程時間，再利用純酒精、計時表設定時間引爆，讓汽球載運的物品在空中自動散落。隨著技術進步，也開始採用晶片掌控時間，甚至計算各式物品著落力道，讓文宣、物資能夠精確抵達預定的目的地。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：空飄汽球灌注氫氣

空飄汽球運載的文宣、物資琳瑯滿目，有常見的日用品、慰問信，以及教會捐贈的聖經，隨著時間的演變，這些宣傳品也有差異。初期，是以總統文告、心戰傳單為主，特別的是也會出現總統像章、小銅像等飄往中國大陸。後來，中共進行大躍進、文化大革命，各省爆發嚴重飢荒，使得空飄汽球也綁附牛肉乾、營養口糧（圖3）、罐頭食品、救災藥品等實用物資。有時候為了凸顯台灣科技進步，也將收音機、手錶等電器產品，一同送往對岸。因此，這些物品的外部包裝，都被要求具備防水功能（圖4）。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：營養口糧救濟大陸

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖4：空飄物品包裝作業

空飄汽球作業時間與地點，會因不同風向出現差異。每年5月至10月，大抵在大、小金門與馬祖等外島執行。10月至隔年5月，受到東北季風影響，地點轉以花蓮、台中、苗栗為主。由於金門前線戰勢緊急，每當各界團體與國外貴賓訪問戰地之際，除了安排參觀戰地風光外，也讓他們實際施放空飄汽球，從而瞭解心理戰的真諦 。

由上述可知，空飄汽球乃當年台灣對中共心理作戰的重要一環。只是，各項器材昂貴，加上各類宣傳物資所費不貲，政府為賡續推展心理戰術，必須額外補助款項，亦透過不同管道向海內、外進行勸募 （圖5）。各地民眾、海外僑胞在愛國心的驅使下，慷慨解囊踴躍捐款，方使空飄汽球作業維持不墜。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖5：發動海外僑胞捐款計畫

政府實施空飄心戰慰問大陸同胞，但中共也緊鑼密鼓查緝對其不利的宣傳品，甚至經常把握有利的風向，向台灣施放宣傳品與器材，雙方諜對諜的態勢昭然若揭（圖14）。當台灣各地發現中共空飄宣傳品後，政府立即動員各單位嚴密搜檢，擬定相關辦法防止中共宣傳品流散，穩定社會秩序（圖15）。由此可見，台海兩岸彼此文攻武嚇，大打心理戰，也為防堵對方宣傳發酵而進行反制。

空飄汽球見證了冷戰時期我國對中共的心戰攻勢，凸顯台海對峙與國共戰爭的緊張氛圍。國家檔案保存珍貴的歷史紀錄，歡迎利用國家檔案資訊網查詢，亦可參可本局編印的《風華再現：台灣產業經濟檔案數位典藏專題選輯.行政院退輔會塑膠工廠印記》，尋找那些年空飄汽球的施作與效用，以及防堵中共宣傳戰術的努力。

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航