《口感科學》：質地變化萬千的牛乳——奶油、發酵乳製品與乳酪

文：歐雷・莫西森（Ole G. Mouritsen）、克拉夫斯・史帝貝克（Klavs Styrbæk）

牛乳、鮮奶油與均質牛乳

牛乳裡有3.5%是脂肪，主要以小球的形式存在，直徑一般為5微米，但也可能小至0.1微米或大至5微米。脂肪球的密度比水低，因此在牛乳靜置冷卻12至24小時之後會浮到最上層，這層乳脂層即天然形成的鮮奶油（cream）。由於脂肪球很容易和乳清蛋白結合，因此會讓整個過程很快速。小的脂肪球需要較長時間才能浮到上層。山羊乳和綿羊乳的鮮奶油形成時間比牛乳要長很多，就是因為羊乳的脂肪球較小，比較難相互結合。

加熱牛乳會讓部分乳清蛋白變性，減緩鮮奶油與水分離的速度。這就是為什麼經過巴斯德法殺菌的牛乳上層形成的鮮奶油，會比未經加熱的牛乳稀薄。

要讓牛乳不再分離出鮮奶油， 一勞永逸的方法是均質化處理（homogenize）。牛乳在均質化過程中經加熱至高溫並通過細小噴嘴，其中的脂肪球全部打碎成平均直徑不大於1微米的粒子，同時，會攻擊受損脂肪球的酵素也被高溫破壞。生乳裡原本的脂肪球包覆著一層雙層脂膜，但脂肪球碎成許多小粒之後，脂質就不足以覆蓋所有粒子的表面積，因此酪蛋白微胞會和脂肪球結合，增加其比重。於是這些略重的小顆脂肪球無法再相互結合，而會在均質牛乳裡保持懸浮狀態。

打發鮮奶油裡的脂肪球則只有部分遭打碎，它們會聚結形成網絡，能夠保持穩定和一定程度的硬挺。

如果除去脫脂牛乳裡的酪蛋白微胞，例如讓酪蛋白形成凝乳之後撈除， 留下的會是乳清，其中脂肪含量極低，幾乎全為乳清蛋白。

Photo Credit: 大寫出版 顯微鏡下的奶油結構（左）；繪製的示意圖（右）。黃色的區域是脂肪，部分為結晶體，部分為半固體；藍色液體是水，水滴直徑介於 0.1 微米和 10 微米之間。

奶油與其特殊口感

奶油的獨特口感源自乳脂的融化特性。奶油通常在溫度達到15℃（59℉）時逐漸變軟，但要到 30℃（86℉）才會開始融化。這表示將奶油入口之後，脂肪會四散包覆口中黏膜，並且和抹上奶油的食物相混。麵包塗上厚厚一層奶油會令人無比滿足，箇中奧妙就在於此。

溫度超過15℃（59℉）的軟化奶油很容易加在其他食物裡，例如烘焙食品和卡士達醬（pastry cream，或甜點師奶醬），也可以混入各種調味成分如香草、辛香料或大蒜。

奶油所含81%的脂肪通常可細分出比例如下：51%為飽和脂肪，26%為單元不飽和脂肪，4%為多元不飽和脂肪。確切比例端看乳牛的飼料成分：飼料裡越多青草，多元不飽和脂肪佔的比例就越高。因此，於春夏放牧的乳牛所生產的牛乳，製成的奶油會較軟且容易抹開。奶油天然的黃色是因為含有胡蘿蔔素，這種抗氧化物也是胡蘿蔔橘紅色的來源。放牧吃草也會攝取較多胡蘿蔔素，所以最後產出的奶油顏色也會較黃。

傳統的白脫乳是攪動鮮奶油製作奶油後剩餘的液體，只含有極少、約0.5%脂肪，3∼4%的蛋白質含量則和全脂牛乳相當。現在還有其他種類的白脫乳，有些經發酵（cultured）的白脫乳含有1%、2%或3.25%的脂肪。

有幾種方法可以製作奶油，有些採用新鮮的鮮奶油為原料，有些則先加入乳酸菌讓鮮奶油輕微發酵，可增添酸度和香氣物質。歐洲傳統上採用後者，酪農會在鮮奶油裡加入前次攪動留下的白脫乳以培養菌種，過程中需將鮮奶油保持在5℃（41℉）的低溫，此時部分乳脂會形成結晶。現在於工廠大量製造的奶油通常使用經殺菌的新鮮鮮奶油，因此菌種是在攪動之後才加入，且成品裡通常會加入1.2%的鹽增添風味並延長保存時間。

無水奶油（clarified butter，或譯澄清奶油）是除去水分的奶油，幾乎是純的乳脂（99.8%）。其質地堅硬，特別適合高溫煎炒和油炸。印度的傳統無水奶油稱為「酥油」，多半呈褐色，是因為加熱時加入的牛乳裡的乳糖而焦糖化，由於脂肪結晶化而具有脆粒感的質地。

市售的各種奶油替代品，皆是奶油和植物油的混合物，通常較軟且容易抹開。

Photo Credit: 大寫出版 三種質地迥異的乳製品：牛乳、冰島發酵凝乳（skyr）和乳酪。

發酵乳製品

超市裡常見的各種發酵乳製品，充分證明了牛乳經過加工處理後，能夠造就多采多姿的質地：其中以綿密為大宗，其他的或偏乾，或具顆粒感，或像果凍一樣半硬易碎。

製作酸味乳製品的方法主要有三。一是加熱或酸化牛乳或鮮奶油，可製出法式酸奶油、奶油乳酪和茅屋乳酪（cottage cheese）。二是在鮮奶油加凝乳酶劑製作出新鮮乳酪，再進一步發酵和熟成製成其他各式乳酪。三是利用各種各樣的微生物，特別是乳酸菌和一些真菌類，讓牛乳發酵，將乳糖轉化為乳酸和其他物質。用這種方法製作的產品包括：優格、克菲爾乳酪（kefir）、冰島發酵凝乳，以及中東的酸奶酪（labneh）和加鹽優格冰飲（doogh）。

以上三種方法製作出的食品不僅比原料來得酸，質地也變得更黏稠，甚至接近半固體。成品裡的脂肪和蛋白質都產生了極大改變，質地也因此呈現顯著差異。

無論是液態乳製品（如牛乳和牛乳製的飲品）、半軟的食品（如奶油乳酪），或類似果凍的較硬固體（如優格），綿密感主要來自所含脂肪，以及脂肪對於口感的影響。然而像是攪拌型優格（stirred yogurt）這種軟凝膠， 香氣物質和甜味會影響感受到的綿密感。另外，對於綿密感的知覺，因人不同也可能有很大的差異。

現代人偏好低脂的乳製品，特別是低脂的發酵乳製品，但綿密感可能就會打點折扣。另一個問題是香氣物質為脂溶性，因此低脂食品較難混入這些物質並在入口之後釋放出來。市面上新推出的低脂乳製品中，估計有75∼90%都銷量慘淡，很多款遭到市場淘汰，因為消費者還是喜歡脂肪含量較高乳製品的口感。

乳酪

牛乳製造的所有食品中，當屬乳酪千變萬化的質地最令人嘆為觀止：乳酪可能堅硬、溼潤、柔軟、綿密或鬆脆，咬起來可能有顆粒或脆塊感，也可能黏稠或有嚼勁。乳酪的質地取決於許多因素，主要是做為原料的牛乳種類、脂肪含量，以及製作方法。此外，乳酪熟成過程中會產生變化，熟成乳酪的風味和剛製成的時候可能大不相同。

乳酪是軟或硬取決於水分含量，水分越多的乳酪越軟。軟乳酪中，茅屋乳酪的水分含量為80%，一用水牛乳製成的莫札瑞拉乳酪（mozzarella）則為60%。洛克福（Roquefort）和戈貢佐拉（Gorgonzola）屬於半軟質乳酪，水分含量42∼45%；較硬的乳酪如愛曼托（Emmentaler）、切達（Cheddar）和格魯耶爾（Gruyère），則含39∼41%的水；非常堅硬的帕瑪森（Parmigiano-Reggiano 或 Parmesan）等乳酪的水分含量只有約32%。不同種類的乳酪融化後的脂肪含量差異也很大，並會連帶影響吃起來的綿密感。

帕瑪森和不同種類的高達（Gouda）乳酪經過長時間熟成，內部會形成小的乳酸鈣結晶和一種味苦的胺基酸（酪胺酸），咬嚼起來會有令人愉悅的脆塊感。

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書籍介紹

本文摘錄自《口感科學：由食物質地解讀大腦到舌尖的風味之源（收錄50道無國界全方位料理）》，大寫出版

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作者：歐雷・莫西森（Ole G. Mouritsen）、克拉夫斯・史帝貝克（Klavs Styrbæk）

譯者：王翎

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Photo Credit: 大寫出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九