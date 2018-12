《金融能否拯救世界？》：讓金融作為「偉大的僕人」，為共同的善服務

文:朱嘉明(中國八○年代「改革四君子」之一、經濟學家)

【推薦序】現代金融:是主人還是僕人?

二○一八年,世界銀行前執行董事巴特杭.巴德黑《金融能否拯救世界?》一書出版,好評如潮,法國總統伊曼紐.馬克宏和前英國首相戈登.布朗專門為本書撰寫了「推薦序言」。

這本中譯本不過十四萬字,並非金融專業性著作,以十年前的世界金融危機為背景,深入解析了為什麼現代金融對人類命運具有至關緊要的影響,如何使之回歸「偉大的僕人」這一重大歷史性和現實性問題。

曾幾何時,在中文世界裡,「金融拯救世界」似乎成為主導概念。像二○一○年出版的美國前財政部長亨利.保爾森(Henry M. Paulson, JR.)的《峭壁邊緣:拯救世界金融之路》(On the brink : Inside the race to stop the collapse of the globle financial system),同年,滙豐控股有限公司集團主席斯蒂芬.葛霖(Stephen Green)所著《金融的王道:拯救世界的哲學》(Good value:reflections on money morality and an uncertain world)。讀者手中的這本書,則是用了一個問句,對這一主流觀念提出質疑和討論:金融能否拯救世界?而當提出者,曾是世界銀行集團的CFO時,自然就增加了它的有趣性,更激發讀者希望了解其所思所想。

第一,二○○八年世界金融危機的嚴重性

二○○八年世界金融危機是自第二次世界大戰以來,甚至是一九三○年代以來最嚴重的金融危機,導致千禧年夢想的破碎,距離全球金融體系崩潰只差一步,險將人類「毀滅」;這場危機導致人類臨前所未有的信心危機。特別是,在危機爆發之前,人們長期以為金融體系是和平、繁榮和進步的同義詞,對於世界進入大災難的邊緣,菁英和民眾都沒有察覺,更沒有思想和行動的防範,教訓慘痛。至今,就世界整體來說,遠遠沒有從這次危機中走出來,全球經濟很可能進入長期性的停滯成長時代,已開發國家以極低利率甚至是負利率發行的多種債券就是證明。

第二,為什麼會發生二○○八年世界金融危機?

一方面,世界急速改變:新興世界崛起,新興經濟體實力成長帶來世界經濟地圖的轉變;人口數量繼續爆炸性成長,年齡結構和人口增長率分布長期失衡;都市化蔓生和大都會興起,空間需要重新定義;私營部門和市場經濟在發展中所扮演的角色強化;全球經濟資源錯置、數位革命普及,「指數型組織」(exponential organization)出現,以及「優步化」(Uberized)。另一方面,金融向著相反的方向「異化」,一九八○年代的柴契爾夫人和雷根埋葬布列敦森林體系,西方經濟體深陷債務,金融活動在國內生產毛額(GDP)的比例過高,金融體系膨脹、複雜化和過度自信,創新失控,加之不良監管。

第三,無形金融「帝國」的威脅

至少從二十世紀九○年代開始,一個「沒有名字、沒有面孔、或屬於某個政黨」,卻有效「接管了經濟、社會和我們的生活」的金融「帝國」就在人們眼前形成。因為「與傳統學校課程教導相反,金融市場可以是、而且往往是被非理性所主導」。所以,儘管這個無形的金融「帝國」、「與理性悖反」,其控制力量還在持續增強,而非減弱。很多資產管理公司控制的金融資產以數兆美元為單位,富可敵國。可以說,這個無形金融「帝國」已經和正在成為凌駕人類的「主人」,侵蝕和占有「共同的善」(the common good)。

第四,真實世界危機的全貌

世界治理日趨複雜。由西方強權影響、左右,甚至控制的國際議題已經成了過去。七大工業國(G7)時代早已悄然完結。人們曾經公認的全球領導權威不僅受到持續挑戰,而且正在喪失足夠的實力。所謂G20的成員擴展到新興國家,就是正視現實的改變。但是,G20的成員之間,並沒有共同的價值觀和相同的優先順序。所以,在世界各處,都可以見到民粹主義和極端主義的興起,甚至某種勝利,遍布全球的原有體系挫敗和政治動蕩。在這些現象的背後,是民主體制的危機,是人類不斷深化的分裂,「我們的世界在不同想法之間擺盪」。

第五,蔓延和深化的社會信任機制

二○○八年金融危機造成的最大損失是信賴資本的喪失。金融危機以及世界主要國家政府的回應模式,在很大程度上摧毀民眾對現存金融的信任,他們普遍感覺自己被「設計」了,發現所謂的市場經濟,甚至整個制度並不是為他們工作,而只是為銀行家和菁英階級為首的少數人的利益運作。這樣的認知和人權意識的結合,導致動搖傳統權威與政府形式的正當性的基礎。沒有信任,就沒有資本主義、市場經濟和民主。

在這樣的意義上說,二○○八年所發生的是金融危機引發的「信心危機」,再觸發全面經濟危機。沒有「信任」就沒有「信心」,整個資本主義的制度,乃至整個現代西方文明賴以存在的基礎就會瓦解。重建社會信任機制已經是當務之急。

第六,新的「離心力」加劇世界性困境

二○○八年世界金融危機之後,在金融危機的後遺症沒有得以解決的同時,世界出現了一系列值得重視的「離心力」。在「離心力」中,中國因素具有關鍵作用。中國曾經為全球經濟成長和阻止二○○九年的經濟大衰退貢獻重大。

當中國經濟成長趨緩,回歸常態,人民幣貶值,都會造成對世界經濟的新衝擊,直接帶動「原物料超級週期迴圈」結束。從根本上說,中國在加入世界貿易組織之後,所發展出的以低價生產和出口、公共支出、人為操縱人民幣低匯率為基礎,在全球嚴重失衡的特定時期形成的經濟模式,原本就是不可持續的。在新的「離心力」中,還包括地緣政治的衝突加劇,氣候變遷,數位革命,以及流行病。

第七,做出歷史性的抉擇

擔任歐亞集團(Eurasia Group)主席的美國政治學家伊恩.布雷默看到全球化的三種可能發展曲線:其一,由上而下的曲線,由菁英主宰「全球次階級」(global subclass),即被視為沒有生產力或是貧困無用的公民的模式。其二,由下而上的曲線,即從底層接管了菁英階級的權力的革命模式。這個模式類似於法國大革命的發展道路,意味著特權突如其來的消失,富有階級財富增速減緩或是停止,社會動蕩蔓延。其三,「共同住宅」(condominium)的第三條曲線,在政府(還有企業)的壓力下,通過社會契約,尋求所有人利益,減低不公平,中產階級重新找到社會地位和發展機會。比較這三種曲線,前兩種沒有道義和現實基礎,而第三種曲線雖然違反市場的力量,卻有可行性。

第八,金融是新國際合作的核心議題

在今天,「金融是全球的,它並不會分辨國家間的邊界」,金融已經超越主權國家,具有強烈的國際化特徵,沒有任何一個國家可以獨善其身。這些年,全球有近三分之一的公共債功能受到負利率的影響,「中央銀行」失去其獨立性,很可能進入全球衰退的長週期。所以,金融是個全球議題,是國際合作的工具,需要主權國家之間協同合作,抗拒脫繮的國族主義勢力,將全球化的作業系統升級。唯有如此,逐漸實現對龐大、設立歷史悠久的金融體系的改革和調整,以最適當的方式協助輸送金融資源,透過多邊的努力為人類「共同的善」來服務。

第九,將金融納入為共同的善與世界永續發展服務的軌道

實現共同的善與世界永續發展是人類的共同目標。作者認為,金融是達成目標最有效的機制之一。在諸多的金融工具中,多邊開發銀行(MDBs)提供了最好的實驗室,是金融工具箱裡的「關鍵工具」。因為多邊開發銀行具有組織不同資金來源和創造資金分配的能力和機制,並能夠有效風險管理的優勢,可以為所需要的國家和人民做更好的服務。此外,多邊開發銀行也可以和民間合作成為有效的工具。作者本人所服務的世界銀行集團引入的「第一個破壞式創新」,在重新思考各種類型擔保、共同籌資、分攤風險等古老的金融模式的基礎上,構想過一個組織資金架構的新方法,優化與重組世界銀行集團的資金來增加它的借款能力。為此,私有銀行規範需要加以改變,以跟進多邊開發銀行的推廣和發展。

第十,讓金融回歸僕人的地位

為此,首先要讓人人理解金融的本質──「金融」是指國際金融生態系統中的行為者(諸如銀行、投資人、社會保障基金、金融機構、貸款業者)所使用的金融工具。金融從來就不過是個工具,是動員和分配資源以造福整個經濟體的一個機制。作者認為,現在,人類別無選擇,需要共同行動,重新掌控金融體系,讓金融回歸基本,重新啟動全球金融體系,重新設定金融造福所有人的目標,金融作為美妙的可再生能源,以偉大的僕人的角色,為共同的善服務。對於金融能否拯救世界?作者的態度是樂觀的,答案是肯定的。作者堅信:只要重新掌控金錢,金錢就會為共同的善服務。成為實現人類福祉的「威力無以倫比的極強大工具」。

即使在世界範圍的同代人中,一九六八年出生的作者巴特杭.巴德黑(Bertrand Badré)也是幸運的,他有著豐富的全球服務經驗和經歷。不僅擔任過世界銀行集團的執行董事兼財務長,還先後在安富利公司、瑞德集團、法國財政部、國家審計署,興業銀行和法國農業信貸銀行等私人和政府部門任職。他是二○○八年金融危機的零距離的觀察者和應對的參與者。

所以,作者有足夠的國際視野和經驗教訓,理解和解讀二○○八年世界金融危機。作者無疑同時是一個理想主義和踐行主義者。他主張:「在恐懼、勇氣和希望的驅使下,我們不該靠機緣或命運來決定」、「這是人類在今天仍有機會寫下的歷史替代版本。設定了一個漸近式的路徑,朝向更幸福的世界、朝向人類進入新的啟蒙時代和新的文藝復興」。令人感動和振奮。

但是,作者的思想還是有著明顯局限性,這個局限正是出自他「輝煌的」經歷。本書沒有對二○○八年世界金融危機背後的各類金融既得利益集團,以及金融家、銀行家和政治家之間的複雜利益關係,特別是,金融有著自身擴張的本性和邏輯加以發掘和探究,不能不說是這本書的一個遺憾。華爾街無疑是無形金融帝國的象徵,所以,二○一四年發生占領華爾街運動。歷史一再證明,如果做到作者所希望的不是放縱,而是馴服金融,絕非易事,將是人類面對的長期課題。

二○一八年九月二十八日 於海口

