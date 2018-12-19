住宿費最多可省1500元！明年元月「暖冬旅遊」全台補助，6大注意事項一覽

交通部觀光局昨（18）日宣布，暖冬旅遊補助確定擴及全台。明年1月，團體旅遊全台22縣市都適用，自由行的部分，除了台北市、桃園市和新竹市外，全台其他19個縣市出遊都有住宿補助，最高補助1500元。

觀光局先前推出5縣市暖冬旅游「前進宜花東・高屏暖冬遊」方案，補助自11月1日至12月31日截止，方案確實奏效，粗估到年底可產生28億元的觀光經濟效益，不少縣市都希望觀光局可在農曆年前擴大實施補助，經評估後確定明年1月1日起至1月31日止，再加碼推動「擴大國旅暖冬遊方案」，總補助金額包含自由行8.8億與團體1億，將上看9.8億元，由觀光發展基金支出。今年已使用過暖冬補助的民眾，明年1月仍可再申請。

觀光局表示，考量近年來國人國內旅遊均以一日遊為主，較無法留宿，同時因廉價航空及電商平台興起，導致青年族群出國旅遊誘因提高，期藉此擴大方案帶來國旅熱潮，預估可帶動80萬個住房數、約150萬人次出遊，將創造55億元觀光效益。

平日限定，14縣市自由行每房最高補助1000元

這次「擴大國旅暖冬遊方案」，自由行部分除維持原本「前進宜花東・高屏暖冬遊」方案涵蓋之宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市及屏東縣等5縣市，另增加全台14個縣市，包括基隆市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、澎湖縣、金門縣、連江縣。

根據補助內容，平日（週日至週四）到上述19縣市參與方案的旅宿，59歲以下將補助住宿費用，每房最高為1000元。另為鼓勵樂齡族群走出戶外、青年結伴同行，及親子攜幼出遊，民眾年滿60歲（含）以上或30歲（含）以下，住宿房價每房將加碼補助最高至1500元。

另外，暖冬方案的自由行補助，目標針對住房率50%的縣市，台北市、新竹市、桃園市3縣市被排除在外。

團體遊的部分，全台22個縣市都適用補助方案。2天1夜以上、且放假日未超過1天的行程，觀光局將獎助旅行社以每位旅客每日最高500元、60歲（含）以上樂齡族加碼補助到1000元，每團最高補助3萬元、離島最高5萬元，每家旅行社以補助15團為限。

暖冬補助如何申請？6大須知

《今周刊》報導，至於如何申請補助，觀光局表示，不用事先申請，辦理入住手續時只要出示身分證，就能獲得折抵；意即民眾住宿的旅館會直接折抵房價，再向政府申請補助款。舉例來說，若65歲的旅客住進一晚2000元的旅館，旅館會直接扣掉1500元的輔助，該旅客只要付500元的住宿費即可。

綜合《新頭殼》與《風傳媒》報導，這次補助申請有以下需要特別注意的事項：

需由旅客直接向合作旅宿訂房才算有效（電話、上網、現場訂房皆可，但須確認入住的旅宿是否有加入方案），另外透過訂房平台訂房或使用住宿券，就不適用補助。 自由行若是多人同行，1房只有1人可以獲得折抵補助。 1人只能獲得1次旅宿折抵，補助過的民眾將無法再獲得補助。 此項計畫只有週日到週四的晚上才有補助，週五及週六不適用。 不包含交通費的補助。 先前已經使用過「前進宜花東・高屏暖冬遊」的旅客，1月1日後還可使用新方案。

這次的擴大暖冬遊方案也不包含交通費的補助，觀光局旅宿組組長湯文琦解釋，先前希望將旅客帶到宜花東與高屏、因而針對交通因素有所補助，這次方案擴及全台，交通因素減弱，就沒有補助交通費。

觀光局表示，21日起想申請方案的旅館可以向觀光局報名，26日以後國旅暖冬遊的方案將會公告上網、成立專區，民眾可以多加上觀光局網站查詢。

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核稿編輯：楊之瑜