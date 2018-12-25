《可惡的他人和可憐的自己》：什麼樣的家庭環境，會製造心理「易受傷者」？

文：蘇絢慧

「內傷」讓人努力想避開危險，獲得生存

一個人有「內傷」，就像身體一直處在失溫狀態，並且缺少營養素。要是「內傷」多了，又怎麼可能不扭曲，健康地成長茁壯呢？

內在必然會有許多因著早年經歷不安全感和情感創傷，而對這個世界與人際關係產生的恐懼不安、敏感，以及許多疑慮。對於自己，更會因為內化了早年主要照顧者的對待方式和教養態度，而用同樣的方法來對付自己。所以，羞辱、批評、指責、打擊，便會是個體內在經常發生的狀態，這也是內在情緒傷害不斷出現的來源。

家庭教養的塑造，就像是一個人生命建造的地基。地基建立時，若是產生許多不穩定情況（家庭忽視、暴力、虐待、精神耗弱、剝奪），造成地基鋼架不穩和不足，甚至是空洞易脆，那麼這生命的建造過程中，就會隱藏很大的危機，所建築的層樓就可能成危樓，時時刻刻處在危險中。當生命個體越是努力想往上加蓋生命成就，其內在的空虛基地（心理素質虛弱），就越可能承載不住重量壓力，而斷裂而崩毀。

至於家庭教養的塑造，更會影響的是接下來要討論的：個人生存的人際因應模式。

既然家庭有家庭的要求（不論是潛規則或是明訂的家庭規矩），也有它所提供的生活環境，那麼，一同生活在這個家庭的成員，就必須各自發展出一套所謂的「生存之道」，來因應家庭成員們彼此給出的生存挑戰和難題，就像是面對生存遊戲或飢餓遊戲。

於是，心理「易受傷者」之所以會出現，多少是為了因應他所處的生存環境，極力想避開環境中隨著他人而來的危險及威脅；同時又呈現出，他對自身處境的無能為力與無助，只能愣住或用忍受來反應。

那麼，什麼樣的生存環境（家庭及社區），會製造「易受傷者」呢？

無疑的，是那些虐待的、暴力的、精神威脅的、高壓控制的，或是忽視的、漠不關心的，還有過度保護與剝奪能力的家庭及社區環境。不僅缺乏情理教育、缺乏溝通及互動，並在過於權威高壓、忽視遺棄，或過度保護的管教下，不允許個體擁有探索自我的機會，也不給予適當及彈性的自我發展，這些都是不利身心健康成長的阻力。

因此，心理「易受傷者」為了在這樣的家庭環境中活下來，便讓自己處於高度依賴狀態，認定了必須透過剝奪自己的能力和個體性、抗拒自我的成長及發展，才能被所處的家庭環境成員所接受，不至於遭棄養或被排除。

比如，在一個多手足的競爭家庭中，排行老大的姊姊，必須透過很乖巧懂事、能立即幫忙父母、具備能力照顧及管教弟妹，好獲得「活在這個家」的資格；而這個家庭的唯一兒子，必須透過「不要有自我的主張和意見」，讓自己變得無能和依賴，好獲得母親永不離開的關注，並討她歡心。

一旦求得生存及獲取資源的生存模式，被個體設定下來了，成為自動化的運作系統，就會因著失去自我成長的空間，無法適切地隨著生命年齡成長而有所轉化、有所學習，那麼固著化的模式，就容易成為接下來因應不同生命階段、生活問題、人生挑戰時的障礙及妨礙，無法因時因地、因關係不同、因角色不同、因目標不同⋯⋯而產生適當且彈性的發展。

也就因此，成為一名心理「易受傷者」。

心理「易受傷者」，有著易受傷的情緒循環模式

心理「易受傷者」，也可說是「情感脆弱」者，會出現反覆受傷的現象。就算他們在所處生存環境中容易感到受傷，但他們仍會持續待在這個循環中，很難真的終止這種被傷害或惡待的關係，也很難離開長期讓他們感到受傷的環境。

這不僅是因為他們發展了一種生存方式——習得無助感（學習來的無助感），使自己處於受傷情境，卻毫無能力去行動及解決；同時，他們的易受傷感與受挫的沮喪情緒，會漸漸形成自動化的內在反應模式，毫不遲疑地自動開啟，形成易受傷情緒的循環。

或許是他人一個不認同的眼神，或是他人的一個拒絕、一個不同看法，與一個不佳的口氣，都會讓他即刻啟動「受傷」的恐慌感及挫折感，也會讓他深陷在被拒絕及被排除的不安情緒霧霾中，難以清明。

當然，這種無助感與挫折感的心理受傷反應，並不一定會以情緒低落和沮喪呈現，為了掩藏內在所經歷的脆弱感，不讓人有機可乘地加以攻擊，心理「易受傷者」也會興起防衛心，以憤怒的指責與怪罪攻擊環境，控訴自己所遭遇的傷害。只是，這樣的憤怒攻擊並沒有實質效益，是無功能性的，並不能真的處理問題，也不能解決實際情況，受傷者反而徒然淪陷在狂怒發洩和失控咆哮中，並再度面臨下一波被壓制及被責備的處境。

也有些「易受傷者」以「情感封裝」的反應，來掩飾內在、保護自我。可能是冷漠，或是無感表現，好讓外在環境看不出他內心的受傷及易脆弱反應。

心理「易受傷者」的生存模式若沒有調整及改變，就很可能會在不同的環境中，製造出相似的關係情境；也就是說，易受傷者所在的環境，可能都會產生或出現「壓迫者」「虐待者」及「加害者」，如此，「易受傷者」的生存模式才能繼續運作、繼續強化自己的無助與恐懼，也強化了他人不真實的威力和影響力。

我們的心當然會有受傷的可能，舉凡失落及悲傷的發生，或是遭受拒絕或挫折時。但若你內在有足夠的力量及有效的心理功能，那麼內心受傷時，你也會試著發揮能力照護自己，讓受內傷的自己減少再受傷與惡化的可能，並且協助自己安穩內在狀態，試著健康起來、康復起來。

可是，若屬於心理「易受傷者」，則容易沉浸在自憐和怪罪的漩渦裡。不停反覆指責他人負心與傷害的同時，真正重複和反芻的，其實是自己受傷的情節，與無辜、無助的情緒感受。這麼一來，很有可能以偏頗及固著的二分法區隔這個世界，簡易地分別出善與惡、對與錯，及好人與壞人的對立位置。

如此極端又簡易地畫分人我關係之間的標籤，對於成人世界裡的關係互動與溝通、交流與合作來說，是極為不利的，可說是因為內在心理功能方面，缺乏了彈性調整及整合功能，所造成的反覆性人際受挫和情緒傷害。

童年的經驗，是情感內傷模式的來源

在我們還很小的時候，並沒有篩選能力去選擇什麼話要接收，什麼話不要接收。倘若所生活的原生家庭，習以負面責備和批評、威脅及恐嚇，來做為教養的方式，那麼對身為小孩的我們來說，這些負面否定的語言，就會毫不過濾地被我們儲存在大腦裡，成為我們的「我是⋯⋯」，這樣的自我觀感，也就會偏向負面、糟糕和自卑。

特別是，孩子是以感受和感覺來體會世界是什麼樣貌的。在孩子感受到的環境中，如果大人釋放的表情和姿態，是對孩子的厭煩和拒絕，那麼孩子便會收下這些情緒，用來排斥並厭惡自己；同時，他也會感受到這是個對他不友善，也不喜愛他的世界，對自己的存在感到惶惶不安。

可是，這是偏頗的。孩子的世界其實很小，就只有他原生家庭裡的成員而已。儘管這些家庭成員並不等於全世界，但對於一個小小孩來說，家就是他的全世界，父母就是他唯一的至親依靠。因為這樣，在早年的生活經驗中，如果家庭環境讓孩子感受到威脅、不安全、恐懼和強烈的情緒起伏，孩子單單應付自己內在的情緒壓力就夠不容易了，更難有心力隨著成長過程探索與學習發現自己、認識自己。

所以，從小生活在批評及指責環境中，並因此情緒不安穩的孩子，也會存在自尊不穩定和自我認同混亂的問題。他不知道如何存在於環境，才是安全的；他不知道如何表達自己，才是被接受的；他也不知道自己的想法和感受，是不是可以安然存在，會不會一有什麼感覺，就要遭受強烈的批評和責備？

這樣的孩子，大部分的氣力都會放在在乎外界的反應和他人的情緒，小心敏感地偵測環境的危險訊號（他人的負面否定訊息）；同時也很怕表達、很擔心表現出自己，怕一表現出來，萬一有個閃失或出錯，就會招來強大的災難和強烈的批評。

如此之下，個體對「自己」就更難去探索和發現，於是成了對自己很不了解的人；即使長大後，也不敢接觸自己，更別說深入地認識自己的獨特性、真正認識自己。不僅沒有自己的觀點和想法、說不清自己的情緒感受，自己和他人的表現若有不同，就會自動認為一定是自己的問題，或是自己有毛病、是怪胎。

相關書摘 ►《可惡的他人和可憐的自己》：從小「猜」到大，你活在內心的暗黑小劇場嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《可惡的他人和可憐的自己：即時療癒人際關係的痛與情感內傷》，究竟出版

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作者：蘇絢慧

華人世界最受信賴的心理教練、傷痛療癒諮商專家蘇絢慧最新力作！

為什麼受傷的感覺總揮之不去？因為你從沒學會關照與調節自己的情緒，更不懂得即時照護那些心靈的傷！

你要自己無害與善良，卻常常感覺很受傷？

別再把世界歸類成「可惡的他人」與「可憐的自己」，

只要了解10種人際關係造成的傷與痛，

改變你的內在系統，就能告別這個容易受傷的你！

人生不可能不受傷。不僅「身體」有受傷的可能，心靈亦是。

若自己的修復力及照護能力不夠，又反覆打擊自己，便會雪上加霜地讓心理傷害越演越烈，一發不可收拾。

本書解析我們最常因為人際關係受到的內傷與痛楚，引導你正確照護內心的情緒傷痛，調節及釋放你的痛苦，並避免進入負向循環中。同時，也提醒你避免沿用舊有的習慣模式，讓自己反覆受傷，迷失了人生方向。

書中並詳細提供8大自救行動，讓你的生活縱使仍會有壞感覺，卻可以活得自由自在！

面對讓人反覆陷入的情感內傷模式，你可以這麼做──

害怕遭到排斥或拒絕，困在情緒操縱的控制與支配中

建立「人我界線」的觀念，確保自己的原則和立場。

寫下「人際宣言」，明確了解自己能接受的範圍。

放棄等待別人拯救。要成為怎樣的人，由自己成全。

罪惡感氾濫，千錯萬錯都是我的錯

了解否定和貶抑並非苦口良藥，而是徹底的毒藥，必須拒絕。

離開受害者的位置、學習信任自己的確夠好。

透過覺察與練習，用面對現實代替自我歸咎。

總是自我批評與否定，對外界的負面評價照單全收

練習穩定自尊，將外界的反饋視為中立的意見表達。

將人與事分開，不以結果做為評斷自我價值的準則。

肯定自己在過程中的付出的貢獻，了解自己和他人一樣平等。

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九