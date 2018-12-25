《可惡的他人和可憐的自己》：從小「猜」到大，你活在內心的暗黑小劇場嗎？

文：蘇絢慧

情感內傷模式8 ​​​​​​

固執主觀解讀外界及他人，活在內心暗黑小劇場

名雄看著自己告白的女同事——艾琴，發現艾琴在收到自己的告白信之後，就對自己很冷淡。以前見到面還會點頭微笑，聊上一、兩句，怎麼現在改變這麼明顯，連目光稍微對望一下，也會馬上迴避。 名雄悄悄觀察了幾天，發現只要自己出現，本來和其他同事說說笑笑的艾琴，會突然變得安靜、沉默。中午，若是他主動邀請大家一同去吃午餐，艾琴一定會說她有事，不一起去了。 他沒有收到艾琴的回信，也沒有感覺艾琴想和自己談一談。他自認為自己可以接受拒絕，只要說清楚了，大家還是可以好好當同事。可是為什麼艾琴什麼都沒表示，而且還有意冷淡、拉開距離？ 名雄越想越煩躁和憂心，他不知道艾琴會怎麼看自己？會不會其他同事都知道了，正在背地取笑他，自己卻什麼都不知道？因此，他決定找比較熟悉的同事問問。同事表示沒聽說，不過經名雄一提，好像也感覺到氣氛怪怪的。於是，名雄索性大膽地問同事，艾琴究竟是怎麼想的？為什麼連個回音都沒有？到底是還在考慮，還是不想理會？自己到底應該更積極，還是該多等待？ 同事也不知道怎麼回事，只好勸名雄想開點，如果女孩子沒有回應，或許就是緣分還不到。 只是那天之後，名雄並沒有就此放下，他依舊觀察著艾琴，不停從艾琴的舉動中，猜測她釋放的訊息是「我喜歡你」還是「我討厭你」。但大部分時間裡，艾琴都面無表情，不然就是和其他同事互動。 幾週下來，名雄的焦慮和煩躁並沒有減少，他甚至覺得那個曾聽自己吐露心事的同事，是不是也對艾琴有意思？為什麼他們常常會一群人約去聚餐或是看電影，卻從來沒有約他？ 名雄越想越不對，越想越混亂，他開始覺得艾琴在藐視他、不尊重他，把他當做不存在的人。這種感覺很糟，彷彿自己是個讓人亟欲擺脫的噁心東西。他對艾琴的感覺開始扭曲，心想：也許艾琴根本是個對感情不忠的人，她不想表態，就是為了讓自己能一直暗戀她、喜歡她，這樣就可以一直占上風，讓他離不開也得不到。這樣一想，名雄開始覺得艾琴根本是個壞女人，也許她沒有自己想的這麼美好、這麼善良；這種驕傲的女生，有什麼了不起？名雄竟開始在無意識中敵視艾琴，這是他自己沒有覺察到的⋯⋯

我們從小就很會「猜」，「猜」媽媽心情為什麼不好？「猜」為什麼爸爸比較不重視我？「猜」我到底要怎麼做，才能得到同學或老師的喜歡？

我們每個人都有很長的「猜」歷史。小時候的「猜」，是因為大人叫我們不要問、不要多嘴，於是我們只能靠自己察言觀色，自己猜、自己下定論，自己捕捉線索、解讀線索。

長大一點後，我們的「猜」就更厲害了。猜同學和老師的言行舉止，以及他們話語中的意思；猜同事人好不好，有沒有什麼心機目的；猜主管要我做什麼，或是不喜歡我做什麼。我們以為體貼，就是會猜，就像父母所說的：「不用人家說，就應該懂得別人要你做什麼，自動一點。」所以，我們在不知不覺中，以為會猜是種能力，也是美德；以為自己總是能猜測別人的心思，並把猜測視為自己的直覺，認定自己一定能知道別人沒說出來的意念，而且八九不離十。

關於這種現象，我常覺得，我們的社會不善於思辨、不善於對話，人人卻都像通靈者般鐵口直斷，既不需要資訊內容，也不用交談核對，就能認定了別人「一定是怎樣，才會這樣那樣」。

「猜」，是我們小時候因為得不到說明，也無法獲得詢問、表達、對話的機會，所產生的自動化「解答」模式。我們透過猜測的方式，讓自己所感覺到詭譎無明的情緒，有個能夠緩解焦慮不安的暫時解答。其作用是因應我們面對未知、面對不明確時的恐懼和躁動。

然而，當我們習慣用「猜」，來因應成人後的人際關係與生活環境，卻絲毫不覺的話，那麼「猜」，就會成為自動化的反應模式，無法停止以自己的主觀解讀，來認定他人的意圖及外界的情況。再加上，若我們的世界觀是偏向負面的，便更會自動以敵意的、邪惡的、扭曲的眼光來看待外界。那麼，在猜測的過程中，不僅很自然地就會往壞處想，還會災難化地想像出各種可怕的情節。

所以，很會猜的人，同時也會成為很會嚇自己的人。如此恐嚇自己，當然會心神不寧，更可能疑神疑鬼，出現疑心症狀。

而太會猜，卻不懂得澄清及查核的人，無法釐清事實，只能一個人悶著想破頭。當想破頭也想不出「答案」時，就可能自動腦補，創造各種可能的答案，好回答自己的問題。偏偏擁有這種模式的人，往往因為太執意認定自己的想法是正確的，所以無論他人後來怎麼說明或嘗試溝通，他也會認為別人這麼做只是欲蓋彌彰、強加解釋，無法鬆動他主觀的認定。

這種自我偏執的傾向，時常因為自己的扭曲想法，而讓情況越來越惡化，不只造成對自己的打擊和重創，也造成對他人的指控和仇視。

當然並不是這樣的人，就必然會成為偏執狂；但若不適時發現及修正，發展成偏執狂的情況，將難以避免。

典型的偏執狂表現包括兩項：因為誇大的恐懼干擾，認定壞事一定會發生；以及擔心其他因素或條件會導致壞事即將發生。

偏執的人，會煩憂某人設法導致他遭到人身攻擊，甚至會殺害他；也擔心某人設法導致自己遭遇實際上的情感傷害（例如外遇、出軌、背叛）。或是將偏執表現在認定某人發布關於中傷他或毀謗他的不實傳言上；以及擔心某人設法從他身上竊取或詐騙金錢。

這種對世界糟糕及負面的想像，且毫不懷疑地認定「壞事」及「傷害」一定會發生在自己身上的想法，可能來自他幼年時的不幸，或是童年曾遭遇失喪及不公。他在無意識中，將過往的經驗謹記於心，耳提面命地要自己務必防範那些可能的損失及傷害。他太害怕被騙、被害、被惡意對待，因此把所有誇大的恐懼情緒，拿來猜測及懷疑別人，而不是用來做更實際、更有建設性的自我保護或關係維護。

最常見的例子，是已婚者，並沒有因為結了婚，而把心思和力氣花在了解如何培養與經營關係；無論是知識或技巧，全都無動於衷，不願學習。卻對伴侶採取緊迫盯人、嚴加管控的態度，並且提取自己強烈而誇大的不安全感，用來要脅和恐嚇伴侶配合自己的作息與行程。當自己要檢查伴侶的私人物品及通訊時，伴侶應該毫不考慮地提供並配合，才叫做無愧於心，沒在背地裡做什麼對不起另一半的事。

這種被自己的恐懼及不安全感支配的人，無法真正理解和體會，對周圍關係裡的人們來說，如此遭到懷疑及緊迫盯人，究竟是什麼感覺。

我們的內在確實會經驗到焦慮及惶恐，但若是無視於害怕自己受傷與受害的扭曲信念，任由自己被誇大的恐懼及不安全感左右，便會淪陷在受害、受苦的心境中，不可自拔。你要試著明白，自己的想像和現實之間，一定會有差距；而自己所認定、猜測的，不必然就是客觀的事實。因為這世界，並不是以我們為中心運轉著，也不是存在於我們的腦中：只要我這樣想，事情一定會成真。

試著停止對自己的誇大想像，也停止漠視這世界真實的存在，這是我非常重要的建議。

相關書摘 ►《可惡的他人和可憐的自己》：什麼樣的家庭環境，會製造心理「易受傷者」？

書籍介紹

本文摘錄自《可惡的他人和可憐的自己：即時療癒人際關係的痛與情感內傷》，究竟出版

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作者：蘇絢慧

華人世界最受信賴的心理教練、傷痛療癒諮商專家蘇絢慧最新力作！

為什麼受傷的感覺總揮之不去？因為你從沒學會關照與調節自己的情緒，更不懂得即時照護那些心靈的傷！

你要自己無害與善良，卻常常感覺很受傷？

別再把世界歸類成「可惡的他人」與「可憐的自己」，

只要了解10種人際關係造成的傷與痛，

改變你的內在系統，就能告別這個容易受傷的你！

人生不可能不受傷。不僅「身體」有受傷的可能，心靈亦是。

若自己的修復力及照護能力不夠，又反覆打擊自己，便會雪上加霜地讓心理傷害越演越烈，一發不可收拾。

本書解析我們最常因為人際關係受到的內傷與痛楚，引導你正確照護內心的情緒傷痛，調節及釋放你的痛苦，並避免進入負向循環中。同時，也提醒你避免沿用舊有的習慣模式，讓自己反覆受傷，迷失了人生方向。

書中並詳細提供8大自救行動，讓你的生活縱使仍會有壞感覺，卻可以活得自由自在！

面對讓人反覆陷入的情感內傷模式，你可以這麼做──

害怕遭到排斥或拒絕，困在情緒操縱的控制與支配中

建立「人我界線」的觀念，確保自己的原則和立場。

寫下「人際宣言」，明確了解自己能接受的範圍。

放棄等待別人拯救。要成為怎樣的人，由自己成全。

罪惡感氾濫，千錯萬錯都是我的錯

了解否定和貶抑並非苦口良藥，而是徹底的毒藥，必須拒絕。

離開受害者的位置、學習信任自己的確夠好。

透過覺察與練習，用面對現實代替自我歸咎。

總是自我批評與否定，對外界的負面評價照單全收

練習穩定自尊，將外界的反饋視為中立的意見表達。

將人與事分開，不以結果做為評斷自我價值的準則。

肯定自己在過程中的付出的貢獻，了解自己和他人一樣平等。

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九