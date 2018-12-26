《漂流：我一個人在海上76天》：抓了一隻鬼頭刀，卻被更多鬼頭刀報復

文：史帝芬．卡拉漢（Steven Callahan）

用夢想與老天對賭

不可能。真的不可能嗎？

二月十七日，第十三天。

後來我發現，與其說砲彈魚像個管家，牠其實更像頭犀牛。一根厚的、角般的骨頭從牠背上凸出來，魚皮異常粗糙，看起來像碎玻璃。我使勁敲著刀柄，總算讓刀尖穿透硬如牛皮的魚皮。

我把臉埋在濕的生魚肉裡，吸掉紅褐色的血。令人作嘔的濃烈苦味，塞滿了我的嘴，我趕緊吐出來。我猶豫了一下，把一隻魚眼睛放進嘴裡，用牙齒咬破，然後吐掉。難怪，連鯊魚都不碰這種魚。

由於魚皮很硬，要把這種海中小犀牛弄乾淨，就必須由外而內——去皮、去骨、切片，最後才清除內臟。我用牙齒撕扯著一片帶有苦味、口感如繩子般的魚肉，一如俗話所說，就跟靴子一樣硬，我把其餘的切片魚肉掛起來曬乾。幾小口內臟，尤其是肝臟，是唯一可口的部分。我想到電影中的一個角色，在電影開始時，他是個暴躁又可憐的老傢伙，可是最後終於得到別人的了解和喜愛。我刺穿了砲彈魚令人討厭的堅硬外表，發現了牠可口的豐富內在。

我小時候住在麻州，有一次颶風來襲，我記得那粗壯的橡樹在風中搖擺，宛如草葉一般。我哥哥在一棵樹的高大主幹上造了一間樹屋，暴風把樹屋吹成了碎片。暴風的威力令人敬畏，但我聽說過更強大的力量，原子能的威力會讓這種暴風相形失色。我把五塊美金、一把摺疊小刀、釣竿上的捲線輪和其他隨身用具放進一個盒子，藏在我的書桌抽屜裡。如果災難來襲，我已做好準備。倘若有人能夠活下來，那人會是我。這就是童年永生不死的幻想。

這一點食物，安慰不了我的骨頭——我的骨頭開始從萎縮的肌肉內凸出。更糟的，是我心靈裡那種深沉的空虛。

在大海這片領土上，我是個適應不良的闖入者，而我殺害了一位來自大海的公民。跟這條魚相比，我的死亡也許會更快、更出奇不意、甚至更自然地降臨。虛弱的「身體自我」、害怕的「情感自我」，都為此感到恐懼，強壯的「理性自我」則承認：這不過是單純的正義。

我一邊吞下甜的肝臟，一邊在空蕩的波浪上等待拯救我的人，很孤單。

抓了一隻鬼頭刀，卻被更多鬼頭刀報復

多雲的灰色天空，映照著一片平靜、荒涼的大海。昨天的陽光讓蒸餾器製造出二十盎司的淡水，有如變魔法一般。今天，這個魔力會稍微失效。因為雲層減弱了午後炙熱的陽光，也讓我無法得到最大產量的淡水。

人生，還真是充滿了矛盾。風勢強勁，可以讓我迅速朝目的地前進，卻也會害我被海浪打濕，又冷又怕，還有翻覆的危險；相反的，如果風平浪靜，我比較容易被曬乾、痊癒和捕魚，可是規畫中的航程卻變長了，而且碰上鯊魚的次數也更多。在救生筏上，沒有所謂的「良好狀況」，也沒有能讓人好休息的舒服姿勢，只有狀況欠佳和更糟的狀況，只有不舒服的姿勢和比較沒那麼不舒服的姿勢。

我的背和腿，正遭到又快又硬的撞擊。這回不是鯊魚，而是條鬼頭刀。我一點也不意外，牠們原先的輕戳，現在變得越來越有把握，幾乎可說是來勢凶猛，像拳擊手似的重出拳。只要有任何重量使得救生筏底部往下陷，牠們就會去撞。也許牠們是在大啖附生在筏底的藤壺，筏底凸出之處讓牠們能更容易進攻這些甲殼類的要害。

有太多次，我沒能命中目標，現在我決定慢下來，好瞄準。砰，砰——真氣人，鬼頭刀群從前面圍過來，形成開口很大的曲線，彷彿以轟炸隊形前進。我無法站著看牠們逼近，同時又準備好魚叉備戰，於是我蹲下來，等待出手的機會。牠們從前面和側面冒出來，但是太遠，也太深了。

我隨手把魚槍，對準了一條水中游魚的大致方向投射。「接招吧！」

砰！

那條魚在水裡愣住了，我也愣住了。我把牠拉上來，牠拍打著尾巴，泡沫、海水、血液四濺。牠的頭像根棒子，還在斷續地扭動，激烈扭動的沉重身體在筏上拍來拍去，我把心力全放在避免魚槍的尖端刺進這艘充氣筏。

我跳到牠身上，把牠的頭壓在那塊八分之一吋厚的正方形三夾板上，這塊板子我拿來當成砧板用。一隻又大又圓的眼睛盯著我，我感覺到牠的痛苦。書上說，壓住魚眼可以讓魚麻痺，結果我的俘虜卻反而更加狂怒。我猶豫了一下，還是把刀子插進牠的眼窩，牠狂怒得更厲害了，眼看著就要掙脫了。我得小心魚槍的尖端，沒有時間同情牠了，我胡亂抓起刀子，刺進牠的體側，摸索了一下，找到背脊骨，喀嚓一聲，割斷了。牠全身抖動，目光隨著死亡降臨而變得呆滯。我向後倒，注視著我捕獲的珍饈，牠的身體不再是在海中的那種藍，現在成了銀色。

救生筏四周一片騷動。我注意到這些魚往出雙入對，遭我獵捕的這條魚的伴侶，正憤怒地猛擊救生筏，連續長達三個小時。我試著不去理會這令人難受的擊打，只管處理我抓到的獵物。

我把魚肉切成一吋見方、六吋長的長條狀，在上面鑽了洞，用繩子穿過去，掛起來曬乾。隨著黃昏降臨，我把魚頭和魚骨盡可能扔得遠的，盡快清洗吸滿了血的海綿。鯊魚能偵測到稀釋了幾百萬倍的血水，如同在波士頓所有人家的晚餐中，嗅出某一塊牛排的氣味。

這一夜，至少有三十條魚聚在一起和我同行。牠們撞著救生筏，像一群想動用私刑的暴民，充滿了恨意。無聲的低語傳進我耳中：「人類啊，你得為你的殺戮付出代價。」

我吼回去：「給我滾開，你們給我滾遠一點去！」一次又一次，我裝好魚槍，射出那條有力的皮帶，不加瞄準，朝著救生筏下的鬼頭刀胡亂射擊，好幾條魚被我刺傷。我的胳臂痠了，裝魚槍時用來抵住槍托的那一小塊胸膛感到痠痛。儘管如此，有一條魚就是趕不走。我不為所動地吃掉牠伴侶的一塊肉，看著牠在清澈的水中繞了一圈又一圈，一次又一次朝我撞過來。魚肉不如我預期中可口，那條雌魚繼續攻擊，直到深夜。

浮華遠在千里之外，我卻覺得富有

二月十八日，第十四天。

隨著早晨來到，魚肉的滋味變得好吃極了，有點像旗魚或是鮪魚。也許，這魚肉需要稍微放一段時間。這肉值得在一間像樣的廚房裡好烹調，加一點大蒜或檸檬，而不是像我這樣草生食。要我停下來不再吃，實在很難，但我必須停下來——我搞不好得再過很久，才能抓到另一條魚。

朋友、金錢或物質享受，都遠在千里之外，但此刻的我卻覺得富有。十五磅的生魚肉，垂掛在晾衣繩上——我乾脆把張在救生筏上的晾衣繩稱為「肉鋪」。

太陽能蒸餾器凝結的水滴，開始閃發亮，尊貴的太陽賞了幾枚銅板給這個乞丐。雖然不多，但是這一丁點存糧和存水，卻影響很大。

我慢把這一堆橡皮、繩子和鋼鐵變成了一個家，我所專注的焦點，不在任何立即的危險，而在長時間的存活。飢餓得到紓解，口渴還能夠忍受，我至少還能再活十天，足夠讓我度過在我和大洋航線之間尚存的兩百二十海里。我暫時不必再捕魚，等到我抵達航線，膝蓋和臀部的傷口大概也已痊癒，屆時我就能好仔細瞭望是否有船隻經過了。但說了又有誰會相信呢？我這個老愛抱怨、毫無耐性的人，竟會把一塊生魚肉和一品脫水視為富有？

太陽能蒸餾器閃亮的塑膠外殼，如同一面廣角鏡，映照出筏尾上方的陰沉天空。慢地，由於水滴凝結，蒸餾器清澈的塑膠變得霧濛的，甘露開始滴下，一滴……一滴……又一滴。我想著我的未來——等我回到家，我要這個，我要那個……

我一向愛作夢。四歲的時候，爸媽給了我一座玩具城堡，有身穿紅藍兩色鮮豔制服的士兵。他們的生命繫於一堆夾板和鉛塊，我卻能從中編出許多故事來。我可以讓他們死掉，再讓他們復活；能讓他們變成窮人，也能讓他們成為國王。不論成功的機會如何，我的英雄總是可以贏得勝利，或是光榮捐軀。

書籍介紹

本文摘錄自《漂流：我一個人在海上76天》，早安財經文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：史帝芬．卡拉漢（Steven Callahan）

譯者：姬健梅

熱愛航海的史帝芬．卡拉漢，

原本打算乘著自己親手打造的帆船「獨行號」，從歐洲橫渡大西洋到加勒比海。

沒想到，一場暴風雨摧毀了他的船。

身陷茫茫大海，靠著救生筏漂流76天之後，

卡拉漢奇蹟式地獲救，也寫下人類挑戰海洋的另一個紀錄。

他怎麼辦到的？明明是必死無疑的絕境，他是如何把命贏回自己手中的？

身處絕望與恐懼，卡拉漢展現了什麼樣人類本能具備的勇氣與力量？

來，跟著卡拉漢，體驗一個又一個驚異的危機現場吧——

暴風雨的威脅、鯊魚的攻擊、飢餓與口渴的煎熬、死亡的恐懼……

謹以此書獻給懂得痛苦、絕望和寂寞的人，不論是現在、過去，還是未來。

Photo Credit: 早安財經文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航